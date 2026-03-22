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Vrat Recipe: व्रत में बनाएं फलाहारी दही कबाब, सीख लें बनाने का तरीका

Mar 22, 2026 10:30 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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व्रत में कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करे तो दही के कबाब बनाकर तैयार करें। ये हेल्दी रेसिपी पेट भरने के साथ ही पोष्टिक भी है। नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और इस दौरान व्रत में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।  

Vrat Recipe: व्रत में बनाएं फलाहारी दही कबाब, सीख लें बनाने का तरीका

नवरात्रि व्रत चल रहे हैं और इस दौरान बहुत से लोग पूरे नौ दिन का उपवास रखते हैं। व्रत के दिन सिर्फ फलाहारी चीजों को खाया जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों की यही कंफ्यूजन रहती है कि रोजाना क्या खाएं जो टेस्ट में अच्छा होने के साथ हेल्थ के लिए भी बेहतरीन हो। ऐसे में यहां हम व्रत वाले दही कबाब की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप भी व्रत के दौरान बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी शेफ नेहा दीपक शाह की है।

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व्रत स्पेशल दही के कबाब बनाने की सामग्री

व्रत स्पेशल दही के कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप फूला हुआ राजगीरा, आधा कप मखाना, एक कप गाढ़ा दही, आधा कप पनीर, आधा छोटा चम्मच अदरक, एक हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच धनिया, एक चौथाई कप कुटी हुई मूंगफली, सेंधा नमक, काली मिर्च और देसी घी।

व्रत वाले दही के कबाब बनाने की विधि

व्रत वाले दही के कबाब बनाने के लिए एक रात पहले दही जमाएं और अगली सुबह जब ये पूरी तरह से जम जाए तब इसे सूती कपड़े में बांध कर 1 घंटे के लिए रख दें। जब सारा पानी निकल जाए तो ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगा। तैयारी के लिए पहले ही फूले हुए राजगिरा को मखाने के साथ पीसकर एक पाउडर बना लें। अब एक बर्तन में दही लें। फिर कद्दूकस किया पनीर डालें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें कद्दूस किया अदरक और हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें मूंगफली के दाने राजगिरा और मखाने वाला पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च डालें। अच्छे से मिक्स करें। राजगिरा और मखाने वाला पाउडर को थोड़ा बचाकर एक तरफ रख लें। फिर इस मिक्स से छोटे-छोटे हिस्से लें और फिर कबाब बनाकर तैयार करें। छोटे-छोटे कबाब को राजगिरा और मखाने वाला पाउडर से कोट करें। अब एक तवा गर्म करें और फिर इसपर घी डालें। सभी कबाब को तवे पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें और फिर व्रत स्पेशल हरी चटनी के साथ सर्व करें।

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टिप्स

सुनिश्चित करें कि दही अच्छी तरह से जमा हुआ और सूखा हो। दही गीला रह जाएगा तो कबाब बनाने में मुश्किल होगी।

कबाब को मीडियम से तेज आंच पर कुरकुरा होने तक पकाएं। तभी फ्लेवर अच्छा आएगा।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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