Vrat Recipe: व्रत में बनाएं फलाहारी दही कबाब, सीख लें बनाने का तरीका

नवरात्रि व्रत चल रहे हैं और इस दौरान बहुत से लोग पूरे नौ दिन का उपवास रखते हैं। व्रत के दिन सिर्फ फलाहारी चीजों को खाया जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों की यही कंफ्यूजन रहती है कि रोजाना क्या खाएं जो टेस्ट में अच्छा होने के साथ हेल्थ के लिए भी बेहतरीन हो। ऐसे में यहां हम व्रत वाले दही कबाब की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप भी व्रत के दौरान बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी शेफ नेहा दीपक शाह की है।

व्रत वाले दही के कबाब बनाने की विधि

व्रत वाले दही के कबाब बनाने के लिए एक रात पहले दही जमाएं और अगली सुबह जब ये पूरी तरह से जम जाए तब इसे सूती कपड़े में बांध कर 1 घंटे के लिए रख दें। जब सारा पानी निकल जाए तो ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगा। तैयारी के लिए पहले ही फूले हुए राजगिरा को मखाने के साथ पीसकर एक पाउडर बना लें। अब एक बर्तन में दही लें। फिर कद्दूकस किया पनीर डालें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें कद्दूस किया अदरक और हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें मूंगफली के दाने राजगिरा और मखाने वाला पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च डालें। अच्छे से मिक्स करें। राजगिरा और मखाने वाला पाउडर को थोड़ा बचाकर एक तरफ रख लें। फिर इस मिक्स से छोटे-छोटे हिस्से लें और फिर कबाब बनाकर तैयार करें। छोटे-छोटे कबाब को राजगिरा और मखाने वाला पाउडर से कोट करें। अब एक तवा गर्म करें और फिर इसपर घी डालें। सभी कबाब को तवे पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें और फिर व्रत स्पेशल हरी चटनी के साथ सर्व करें।