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Vrat Recipe: 20 मिनट में तैयार होगी बिना तली पनीर टिक्की, देखिए पौष्टिक और चटपटी रेसिपी

Mar 18, 2026 11:45 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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व्रत में अगर कुछ स्पाइसी खाना और तली भुनी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं तो यहां बताई व्रत रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इस रेसिपी में पनीर की टिक्की दही के साथ एक वन पॉट मील बनकर तैयार होगी। 

Vrat Recipe: 20 मिनट में तैयार होगी बिना तली पनीर टिक्की, देखिए पौष्टिक और चटपटी रेसिपी

नवरात्रि का पावन त्योहार भारत के अलग-अलग हिस्सों में धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन लोग घर की साफ-सफाई करके कलश स्थापना करते हैं और माता रानी की सच्चे मन से पूजा भी करते हैं।कहते हैं कि नवरात्रि में जो लोग सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी मां को खुश करने के लिए कुछ लोग नौ दिनों तक उपवास रखते हैं। व्रत के दिन लोग अनाज से परहेज करते हैं और सिर्फ फलाहारी खाना खाते हैं। अगर आप उपवास रख रहे हैं और सिर्फ हेल्दी चीजों से व्रत खोलना चाहते हैं तो यहां बताई रेसिपी ट्राई करें। इस रेसिपी में पनीर की टिक्की को दही के साथ मिलाकर एक मील तैयार कर सकते हैं। इस पौष्टिक और टेस्टी मील को आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। ये डिश उन लोगों के लिए बेस्ट है जो तली भुनी चीजें अवॉइड कर रहे हैं।

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टिक्की बनाने के लिए सामग्री

टिक्की बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी में कसा हुआ पनीर, एक कप पिसा हुआ मखाना, मुट्ठी भर हरा धनिया, एक बारीक कटी हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा कसा हुआ अदरक, स्वादानुसार सेंधा नमक, दो चम्मच किशमिश, एक कप दही, जीरा, आधा छोटा कप मूंगफली और मुट्ठी भर हरा धनिया, दो चम्मच व्रत वाली चटनी, एक मुट्ठी अनार और घी।

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टिक्की बनाने की विधि

टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश पनीर को पानी से धो लें। ध्यान दें पनीर को धोने के बाद साफ टिशू से इसे ड्राई कर लें और फिर कद्दूकस कर लें। अब इस पनीर को एक बड़े बर्तन में लें और इसमें पिसा हुआ मखाना, मुट्ठी भर हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, एक इंच कसा हुआ अदरक, स्वादानुसार नमक और किशमिश डालें। सभी चीजों को डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिक्स से टिक्की को आकार दें और घी लगे तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सेक लें। ठेचा बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें और इसमें हरी मिर्च, जीरा, मूंगफली और मुट्ठी भर हरा धनिया डालें। इसे कुछ मिनट तक भूनें और फिर दरदरा पीस लें। अब एक कटोरी में 1 कप दही, ठेचा अच्छे से मिलाएं। इसमें हरी चटनी डालें, स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब सर्विंग प्लेट में तैयार किए दही को फैलाएं उसके ऊपर टिक्की रखें और अनार से सजाएं।

रेसिपी क्रेडिट- दफूडटॉक

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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