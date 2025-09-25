नवरात्रि व्रत में बनाएं टेस्टी हेल्दी समा के चावल से पुलाव, मिनटों में बन जाएगा navratri 2025 falahari instant sama ke pulao recipe to make in vrat, रेसिपी - Hindustan
रेसिपीnavratri 2025 falahari instant sama ke pulao recipe to make in vrat

Falahari Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों देवी दुर्गा की पूजा आराधना के साथ ही व्रत भी कर रही हैं। तो फ्राईड फूड्स खाने की बजाय कुछ हेल्दी ट्राई करें। जैसे समा के चावल से बने ये टेस्टी पुलाव। जिसे बनाना भी बिल्कुल आसान है, नोट कर लें रेसिपी। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:24 AM
नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत हैं तो खानपान का एनर्जी पर सीधा असर दिखता है। अगर आप कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी जैसी चीजों को लगातार खाते हैं तो ये हैवी फील कराता है। वहीं डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। इसकी बजाय आप हेल्दी और लाइटवेट फूड्स को व्रत के 9 दिनों में बनाएं। सबसे खास बात कि आपका फलाहारी खाना घर के बाकी सदस्य भी आसानी से खा लेंगे। तो आपको अलग से डिनर या ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ये समा के चावल से बने पुलाव। जिसे आप आसानी से सबको ब्रेकफास्ट या डिनर में सर्व कर सकती हैं। तो बस फटाफट नोट कर लें बनाने का आसान तरीका।

समा के चावल का पुलाव बनाने की सामग्री

एक कप समा के चावल

एक आलू, एक गाजर

हरी मिर्च

जीरा

काली मिर्च

छोटी इलायची

मूंगफली के दाने

हरा धनिया बारीक कटा हुआ

बारीक कटा अदरक

देसी घी

समा के चावल का पुलाव बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले समा के चावल को अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दें। जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाए और इसके टॉक्सिंक तत्व बाहर निकल जाएं।
  • अब क्विक रेसिपी के लिए आप इसे कुकर में बनाकर ट्राई करें।
  • एक कुकर लें और उसमे देसी घी एक से डेढ़ चम्मच डाल दें।
  • घी के गर्म होते ही उसमे जीरा चटकाएं। साथ ही चार से पांच काली मिर्च और दो छोटी हरी इलायची डाल दें।
  • इन्हें अच्छी तरह भूनने के बाद बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक को भी डाल दें।
  • जब ये दोनों की चीजें भुन जाएं तो छोटे आकार में कटे हुए गाजर और आलू को डालकर दो मिनट भून लें।
  • आप चाहें तो इसमे पालक, लौकी या पनीर जैसी सब्जियां भी जो व्रत में खाते हैं। उसे डाल सकती हैं।
  • अब चावल के पानी को फेंककर एक बार और धो लें और फिर कुकर में डाल दें।
  • अच्छी तरह से चलाते हुए दो से तीन मिनट भूनें और सेंधा नमक डाल दें।
  • पानी करीब दो गुना डालें और ढक्कन बंद कर दें।
  • बस दो से तीन सीटी पकाएं और गैस बंद कर दें।
  • जब सीटी खुले तो बस तैयार पुलाव को प्लेट में निकालें और ऊपर से रोस्टेड मूंगफली डालकर गर्मागर्म सर्व करें।

