नवरात्रि व्रत में बनाएं टेस्टी हेल्दी समा के चावल से पुलाव, मिनटों में बन जाएगा

नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत हैं तो खानपान का एनर्जी पर सीधा असर दिखता है। अगर आप कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी जैसी चीजों को लगातार खाते हैं तो ये हैवी फील कराता है। वहीं डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। इसकी बजाय आप हेल्दी और लाइटवेट फूड्स को व्रत के 9 दिनों में बनाएं। सबसे खास बात कि आपका फलाहारी खाना घर के बाकी सदस्य भी आसानी से खा लेंगे। तो आपको अलग से डिनर या ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ये समा के चावल से बने पुलाव। जिसे आप आसानी से सबको ब्रेकफास्ट या डिनर में सर्व कर सकती हैं। तो बस फटाफट नोट कर लें बनाने का आसान तरीका।