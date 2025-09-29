कन्या पूजन के लिए ऐसे तैयार करें हलवे-चने का प्रसाद, नोट करें हलवाई की सीक्रेट रेसिपी navratri 2025 ashtami navami prasad recipe know quick way to make halwai style halwa kala chana prasad for kanya pujan, रेसिपी - Hindustan
कन्या पूजन के लिए ऐसे तैयार करें हलवे-चने का प्रसाद, नोट करें हलवाई की सीक्रेट रेसिपी

Halwa Chana Prasad Recipe : अगर इस अष्टमी और नवमी पर आप कन्या पूजन के लिए काले चने और हलवा का प्रसाद हलवाई स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो नोट करें ये टेस्टी भंडारे वाली रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:34 AM
Navratri Ashtami Navami Prasad Recipe : आज शारदीय नवरात्री 2025 का सातवां दिन है। नवरात्रि का सातवां दिन मां दु्र्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि में मां दु्र्गा के नौ रूपों की पूजा करने वाले कुछ भक्त अष्टमी तो कुछ नवमी पर कन्याओं को भोज करवाकर अपना व्रत सम्पूर्ण करते हैं। बता दें, कन्या पूजन के दौरान खासतौर पर पूड़ी, काले चने और सूजी का हलवा का प्रसाद बनाकर घर आईं कन्याओं को खिलाया जाता है। माना जाता है कि मां को हलवा पूड़ी और चने का भोग काफी प्रिय है। अगर इस अष्टमी और नवमी पर आप कन्या पूजन के लिए काले चने और हलवा का प्रसाद हलवाई स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो नोट करें ये टेस्टी भंडारे वाली रेसिपी।

सूजी का हलवा बनाने के लिए सामग्री

-1 कप सूजी

-1 कप चीनी (स्वादानुसार)

-आधा कप घी

-5-6 इलायची

-10-12 काजू (टुकड़ों में कटे हुए)

-दो बड़े चम्मच किशमिश

-एक छोटा चम्मच चिरौंजी

-4 कप पानी

-कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (गार्निश करने के लिए)

सूजी का हलवा बनाने का तरीका

सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही गैस पर रखकर उसे हल्का गर्म कर लें। इसके बाद कड़ाही में घी डालकर गर्म करें। अब एक पैन में पानी, इलायची और चीनी मिलाकर गैस पर चाशनी बनाने के लिए रख दें। इस बीच हलवे में डालने के लिए किशमिश भी पानी में भिगोकर अलग रख दें। अब जब कड़ाही में डाला हुआ घी जैसे ही गर्म हो जाए उसमें सूजी डालकर भूनना शुरू कर दें। सूजी को लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनें। दो मिनट के बाद सूजी में काजू, चिरौंजी और बादाम डालकर साथ में कुछ देर भून लें। इस बीच जैसे ही चाशनी के पानी में उबाल आने लगे गैस बंद कर दें। सूजी को करीब 10 मिनट तक भूनने के बाद आपको इसकी बदली हुई रंगत और महक से अंदाजा हो जाएगा कि यह अच्छी तरह भुन चुकी है या नहीं। अब इस स्टेज पर सूजी में किशमिश डालकर आंच एकदम कम करके चाशनी को भुनी सूजी में डालें। चाशनी सूजी में डालते ही जल्दी-जल्दी घोल को हिलाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करने पर हलवे में गांठ रह जाती हैं जो हलवे का स्वाद खराब कर देता है। जब सूजी सारी चाशनी सोख ले और हल्की सख्त होने लगे तो गैस बंद कर दें। अब इसके ऊपर कद्दूकस किया सूखा नारियल डालकर गार्निश करें। आपका टेस्टी सूजी का हलवा बनकर तैयार है।

काले चने के लिए सामग्री

-2 कप चना

-3 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-2 बड़े चम्मच घी

-3 हरी मिर्च

-1/2 छोटी चम्मच जीरा

-1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला

-1 छोटी चम्मच नमक

काले चने बनाने का तरीका

काले चने बनाने के लिए सबसे पहले काले चनों को पानी से दो बार धोकर रातभर के लिए पानी में भिगोकर अलग रख दें ताकि सुबह तक चने फूल जाएं। सुबह फूल चुके चनों को एक बार दोबारा साफ पानी से धोकर कूकर में एक कप पानी और नमक डालकर आंच पर चढ़ा दें। काले चने को 1 सीटी आने तक पकाएं, जैसे ही एक सीटी आए गैस की आंच मीडियम कर दें। 5 मिनट बाद गैस बंद करके कूकर का प्रेशर खत्म होने के बाद ही ढक्कन खोलें। अब कढ़ाई में तेल डालकर आंच पर चढ़ा दें। तेल गर्म होते ही कढ़ाही में जीरा डालकर तड़कने दें। इसके बाद कटी मिर्च और अदरक डालकर हल्का सा भून लें। अब कढ़ाही में धनिया, हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सा भूनें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर चने डाल दें। चने के ऊपर अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला डालकर करछी से सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें। अब आंच को तेज करके चनों को लगातार चलाते हुए पकाएं। 5 मिनट बाद चनों में गाढ़ापन आ जाए तो आंच बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें। कन्या पूजन के लिए काले चने का प्रसाद बनकर तैयार है।

