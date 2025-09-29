कन्या पूजन के लिए ऐसे तैयार करें हलवे-चने का प्रसाद, नोट करें हलवाई की सीक्रेट रेसिपी

Halwa Chana Prasad Recipe : अगर इस अष्टमी और नवमी पर आप कन्या पूजन के लिए काले चने और हलवा का प्रसाद हलवाई स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो नोट करें ये टेस्टी भंडारे वाली रेसिपी।

Navratri Ashtami Navami Prasad Recipe : आज शारदीय नवरात्री 2025 का सातवां दिन है। नवरात्रि का सातवां दिन मां दु्र्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि में मां दु्र्गा के नौ रूपों की पूजा करने वाले कुछ भक्त अष्टमी तो कुछ नवमी पर कन्याओं को भोज करवाकर अपना व्रत सम्पूर्ण करते हैं। बता दें, कन्या पूजन के दौरान खासतौर पर पूड़ी, काले चने और सूजी का हलवा का प्रसाद बनाकर घर आईं कन्याओं को खिलाया जाता है। माना जाता है कि मां को हलवा पूड़ी और चने का भोग काफी प्रिय है। अगर इस अष्टमी और नवमी पर आप कन्या पूजन के लिए काले चने और हलवा का प्रसाद हलवाई स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो नोट करें ये टेस्टी भंडारे वाली रेसिपी।

सूजी का हलवा बनाने के लिए सामग्री -1 कप सूजी

-1 कप चीनी (स्वादानुसार)

-आधा कप घी

-5-6 इलायची

-10-12 काजू (टुकड़ों में कटे हुए)

-दो बड़े चम्मच किशमिश

-एक छोटा चम्मच चिरौंजी

-4 कप पानी

-कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (गार्निश करने के लिए)

सूजी का हलवा बनाने का तरीका सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही गैस पर रखकर उसे हल्का गर्म कर लें। इसके बाद कड़ाही में घी डालकर गर्म करें। अब एक पैन में पानी, इलायची और चीनी मिलाकर गैस पर चाशनी बनाने के लिए रख दें। इस बीच हलवे में डालने के लिए किशमिश भी पानी में भिगोकर अलग रख दें। अब जब कड़ाही में डाला हुआ घी जैसे ही गर्म हो जाए उसमें सूजी डालकर भूनना शुरू कर दें। सूजी को लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनें। दो मिनट के बाद सूजी में काजू, चिरौंजी और बादाम डालकर साथ में कुछ देर भून लें। इस बीच जैसे ही चाशनी के पानी में उबाल आने लगे गैस बंद कर दें। सूजी को करीब 10 मिनट तक भूनने के बाद आपको इसकी बदली हुई रंगत और महक से अंदाजा हो जाएगा कि यह अच्छी तरह भुन चुकी है या नहीं। अब इस स्टेज पर सूजी में किशमिश डालकर आंच एकदम कम करके चाशनी को भुनी सूजी में डालें। चाशनी सूजी में डालते ही जल्दी-जल्दी घोल को हिलाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करने पर हलवे में गांठ रह जाती हैं जो हलवे का स्वाद खराब कर देता है। जब सूजी सारी चाशनी सोख ले और हल्की सख्त होने लगे तो गैस बंद कर दें। अब इसके ऊपर कद्दूकस किया सूखा नारियल डालकर गार्निश करें। आपका टेस्टी सूजी का हलवा बनकर तैयार है।

काले चने के लिए सामग्री -2 कप चना

-3 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-2 बड़े चम्मच घी

-3 हरी मिर्च

-1/2 छोटी चम्मच जीरा

-1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला

-1 छोटी चम्मच नमक