Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आलू नहीं, इस बार नदरू से बनाएं एकदम पतले और करारे चिप्स! सब पूछेंगे रेसिपी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगर हर बार आलू के चिप्स खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया बनाइए। कमल ककड़ी से तैयार होने वाले ये कुरकुरे चिप्स स्वाद के साथ हल्के और मजेदार नाश्ते का बेहतरीन विकल्प हैं।

आलू नहीं, इस बार नदरू से बनाएं एकदम पतले और करारे चिप्स! सब पूछेंगे रेसिपी

जब भी चिप्स की बात होती है, तो सबसे पहले आलू का नाम याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी कमल ककड़ी से बने चिप्स खाए हैं? कश्मीर में इसे नदरू कहा जाता है और इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कुरकुरे नदरू चिप्स। बाहर से सुनहरे और करारे, तो अंदर से हल्के और स्वाद से भरपूर ये चिप्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। शाम की चाय हो, मेहमान आए हों या कुछ अलग खाने का मन हो, यह रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

नदरू चिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए?

दो कमल ककड़ी

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा

तलने के लिए तेल

ये भी पढ़ें:ना चावल, ना सूजी! बस इस आटे से तैयार करें फूली-फूली इडली
  • सबसे पहले करें तैयारी

कमल ककड़ी को अच्छी तरह धो लें। अगर ऊपर का छिलका मोटा हो, तो उसे हल्का छील लें। अब इसे बहुत पतले गोल टुकड़ों में काट लें। जितने पतले टुकड़े होंगे, चिप्स उतने ही ज्यादा कुरकुरे बनेंगे।

  • ऐसे बनाएं कुरकुरे चिप्स

एक बर्तन में पानी उबाल लें। उसमें कमल ककड़ी के टुकड़े दो से तीन मिनट तक डालें। अब इन्हें निकालकर कपड़े पर फैला दें, ताकि एक्सट्रा पानी सूख जाए।

  • कड़ाही में तेल गर्म करें

अब एक-एक करके टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। तलने के बाद चिप्स को टिश्यू पर निकाल लें।

ये भी पढ़ें:गर्मियों में जरूर बनाकर रखें मूंग दाल की मंगौड़ी, सालभर आएगी काम
  • अब डालें मसाले

जब चिप्स हल्के गर्म हों, तब उन पर नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और भुना जीरा छिड़क दें। सभी चिप्स को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले हर टुकड़े पर लग जाएं।

आखिर क्यों पसंद आ रहे हैं नदरू चिप्स?

  1. हर बाइट में करारापन: सही तरीके से तलने पर इनका हर टुकड़ा बहुत करारा बनता है।
  2. मेहमान भी करेंगे तारीफ: अगर घर आने वालों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं, तो यह बढ़िया विकल्प है।
  3. बच्चों को भी आएंगे पसंद: हल्के मसालों के साथ बनाए गए चिप्स बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं।
  4. बाजार वाले चिप्स का अच्छा विकल्प: घर पर बने होने की वजह से आप मसाले और तेल अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:चीला नहीं, बेसन का डोसा ट्राई करें! खूब क्रिस्पी और टेस्टी बनती है ये रेसिपी

बिल्कुल करारे चिप्स बनाने के आसान टिप्स

  • कमल ककड़ी को बहुत पतला काटें।
  • तलने से पहले पानी पूरी तरह सुखा लें।
  • तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए।
  • एक बार में बहुत ज्यादा टुकड़े ना डालें।
  • ठंडे होने के बाद डिब्बे में रखें, ताकि करारापन बना रहे।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।