आलू नहीं, इस बार नदरू से बनाएं एकदम पतले और करारे चिप्स! सब पूछेंगे रेसिपी
अगर हर बार आलू के चिप्स खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया बनाइए। कमल ककड़ी से तैयार होने वाले ये कुरकुरे चिप्स स्वाद के साथ हल्के और मजेदार नाश्ते का बेहतरीन विकल्प हैं।
जब भी चिप्स की बात होती है, तो सबसे पहले आलू का नाम याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी कमल ककड़ी से बने चिप्स खाए हैं? कश्मीर में इसे नदरू कहा जाता है और इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कुरकुरे नदरू चिप्स। बाहर से सुनहरे और करारे, तो अंदर से हल्के और स्वाद से भरपूर ये चिप्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। शाम की चाय हो, मेहमान आए हों या कुछ अलग खाने का मन हो, यह रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।
नदरू चिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए?
दो कमल ककड़ी
स्वादानुसार नमक
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च
आधा छोटा चम्मच भुना जीरा
तलने के लिए तेल
- सबसे पहले करें तैयारी
कमल ककड़ी को अच्छी तरह धो लें। अगर ऊपर का छिलका मोटा हो, तो उसे हल्का छील लें। अब इसे बहुत पतले गोल टुकड़ों में काट लें। जितने पतले टुकड़े होंगे, चिप्स उतने ही ज्यादा कुरकुरे बनेंगे।
- ऐसे बनाएं कुरकुरे चिप्स
एक बर्तन में पानी उबाल लें। उसमें कमल ककड़ी के टुकड़े दो से तीन मिनट तक डालें। अब इन्हें निकालकर कपड़े पर फैला दें, ताकि एक्सट्रा पानी सूख जाए।
- कड़ाही में तेल गर्म करें
अब एक-एक करके टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। तलने के बाद चिप्स को टिश्यू पर निकाल लें।
- अब डालें मसाले
जब चिप्स हल्के गर्म हों, तब उन पर नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और भुना जीरा छिड़क दें। सभी चिप्स को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले हर टुकड़े पर लग जाएं।
आखिर क्यों पसंद आ रहे हैं नदरू चिप्स?
- हर बाइट में करारापन: सही तरीके से तलने पर इनका हर टुकड़ा बहुत करारा बनता है।
- मेहमान भी करेंगे तारीफ: अगर घर आने वालों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं, तो यह बढ़िया विकल्प है।
- बच्चों को भी आएंगे पसंद: हल्के मसालों के साथ बनाए गए चिप्स बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं।
- बाजार वाले चिप्स का अच्छा विकल्प: घर पर बने होने की वजह से आप मसाले और तेल अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं।
बिल्कुल करारे चिप्स बनाने के आसान टिप्स
- कमल ककड़ी को बहुत पतला काटें।
- तलने से पहले पानी पूरी तरह सुखा लें।
- तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए।
- एक बार में बहुत ज्यादा टुकड़े ना डालें।
- ठंडे होने के बाद डिब्बे में रखें, ताकि करारापन बना रहे।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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