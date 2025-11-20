सर्दियों में जरूर बनाएं गोंद की राब, शरीर को ठंड लगने से बचाने में करेगी मदद
संक्षेप: Winter Recipe: सर्दियों में खुद को और घर के बाकी सदस्य को एक्टिव और स्ट्रांग बनाकर रखना है तो उन्हें ये खास ड्रिंक जरूर बनाकर पिलाएं। गोंद से बनी राब शरीर को अंदर से गर्म रखेगी और बाहर लगने वाली ठंड से बचाएगी।
सर्दियों में ऐसे फूड्स खाने की सलाह दी जाती है, जो बॉडी को अंदर से गर्म रखें। खासतौर पर महिलाएं जिनके छोटे बच्चे और डिलीवरी को कम समय हुआ है। उन्हें पुराने टाइम में गोंद से बनी राब खिलाई जाती थी। ये गोंद की राब सभी महिलाओं के लिए हेल्दी है। क्योंकि इससे शरीर को काफी सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं और सर्दियों में ठंड से होने वाली दिक्कतों में भी आराम मिलता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों को ये गोंद की राब बनाकर खिलाएं। सर्दियां आराम से बीतेंगी। सीख लें बनाने का तरीका।
गोंद की राब बनाने की सामग्री
गोंद आधा कप
बादाम आधा कप
घिसा नारियल आधा कप
देसी घी दो चम्मच
सोंठ तीन चम्मच
इलायची पाउडर एक चम्मच
काली मिर्च पाउडर दो चम्मच
गुड़ एक चम्मच
पानी
गोंद की राब बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें और गोंद को गर्म घी में डालकर रोस्ट करें। घी में जाते ही गोंद फूलकर फ्राई हो जाएंगे।
- बस अब इन गोंद को ठंडा हो जाने दें और फिर ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना लें।
- अब इस गोंद के पाउडर में बारीक कटा बादाम, घिसा हुआ नारियल, सोंठ, काली मिर्च, इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें और किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें।
- बस अब हर दिन गोंद की राब को पूरी फैमिली को बनाकर खिला सकती हैं।
- गोंद की राब बनाने के लिए पैन में एक लीटर पानी डालें और गर्म करें। या जरूरत के मुताबिक पानी डालें।
- जब पानी गर्म होने लगे तो इसमे बनाकर रखें गोंद मिक्स पाउडर को डालें।
- साथ ही एक चम्मच गुड़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- बस अब इस मिक्सचर तो कुछ देर पका लें। जिससे सारे जरूर न्यूट्रिशन इसमे घुल जाएं।
- बस गर्मागर्म तैयार हैं गोंद की राब, इसे खाएं और सर्दियों में हेल्दी रहने का मजा लें।
