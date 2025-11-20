Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीmust try winter recipe make gond ki raab know how to make it
सर्दियों में जरूर बनाएं गोंद की राब, शरीर को ठंड लगने से बचाने में करेगी मदद

सर्दियों में जरूर बनाएं गोंद की राब, शरीर को ठंड लगने से बचाने में करेगी मदद

संक्षेप: Winter Recipe: सर्दियों में खुद को और घर के बाकी सदस्य को एक्टिव और स्ट्रांग बनाकर रखना है तो उन्हें ये खास ड्रिंक जरूर बनाकर पिलाएं। गोंद से बनी राब शरीर को अंदर से गर्म रखेगी और बाहर लगने वाली ठंड से बचाएगी।

Thu, 20 Nov 2025 06:47 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में ऐसे फूड्स खाने की सलाह दी जाती है, जो बॉडी को अंदर से गर्म रखें। खासतौर पर महिलाएं जिनके छोटे बच्चे और डिलीवरी को कम समय हुआ है। उन्हें पुराने टाइम में गोंद से बनी राब खिलाई जाती थी। ये गोंद की राब सभी महिलाओं के लिए हेल्दी है। क्योंकि इससे शरीर को काफी सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं और सर्दियों में ठंड से होने वाली दिक्कतों में भी आराम मिलता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों को ये गोंद की राब बनाकर खिलाएं। सर्दियां आराम से बीतेंगी। सीख लें बनाने का तरीका।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोंद की राब बनाने की सामग्री

गोंद आधा कप

बादाम आधा कप

घिसा नारियल आधा कप

देसी घी दो चम्मच

सोंठ तीन चम्मच

इलायची पाउडर एक चम्मच

काली मिर्च पाउडर दो चम्मच

गुड़ एक चम्मच

पानी

गोंद की राब बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें और गोंद को गर्म घी में डालकर रोस्ट करें। घी में जाते ही गोंद फूलकर फ्राई हो जाएंगे।
  • बस अब इन गोंद को ठंडा हो जाने दें और फिर ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना लें।
  • अब इस गोंद के पाउडर में बारीक कटा बादाम, घिसा हुआ नारियल, सोंठ, काली मिर्च, इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें और किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें।
  • बस अब हर दिन गोंद की राब को पूरी फैमिली को बनाकर खिला सकती हैं।
  • गोंद की राब बनाने के लिए पैन में एक लीटर पानी डालें और गर्म करें। या जरूरत के मुताबिक पानी डालें।
  • जब पानी गर्म होने लगे तो इसमे बनाकर रखें गोंद मिक्स पाउडर को डालें।
  • साथ ही एक चम्मच गुड़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
  • बस अब इस मिक्सचर तो कुछ देर पका लें। जिससे सारे जरूर न्यूट्रिशन इसमे घुल जाएं।
  • बस गर्मागर्म तैयार हैं गोंद की राब, इसे खाएं और सर्दियों में हेल्दी रहने का मजा लें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।