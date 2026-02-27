Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस होली घर पर बनाएं चटपटी आलू टिक्की चाट, स्वाद ऐसा कि मेहमान मांगेंगे रेसिपी

Feb 27, 2026 02:59 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होली के रंगों और मस्ती के बीच अगर कुछ सबसे ज्यादा याद रहता है, तो वो है स्वादिष्ट स्नैक्स। इस होली घर पर बनाएं कुरकुरी आलू टिक्की चाट, जो झटपट बने और सभी को पसंद आए।

इस होली घर पर बनाएं चटपटी आलू टिक्की चाट, स्वाद ऐसा कि मेहमान मांगेंगे रेसिपी

होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और साथ बैठकर खाने का भी त्योहार है। इस दिन घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे स्नैक की जो झटपट बने, दिखने में आकर्षक हो और स्वाद में सबका दिल जीत ले। आलू टिक्की चाट इस लिहाज से होली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खास बात यह है कि इस चाट को आप अपने स्वाद के अनुसार कम मसालेदार या ज्यादा चटपटी बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी के लिए यह एक हल्का और पेट को खुश रखने वाला स्नैक है। इसलिए, घर पर बनी आलू टिक्की चाट सबसे सुरक्षित और स्वादिष्ट विकल्प बन जाती है।

आलू टिक्की के लिए सामग्री

उबले आलू

कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्ब्स

हरी मिर्च (बारीक कटी)

अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

नमक

लाल मिर्च पाउडर

चाट मसाला

धनिया पत्ती

तेल (तलने के लिए)

चाट के लिए

मीठी इमली की चटनी

हरी धनिया-पुदीना चटनी

ताजा दही

भुना जीरा पाउडर

अनार दाने (वैकल्पिक)

सर्विंग के लिए सेव

ये भी पढ़ें:रागी पापड़ रेसिपी: हेल्दी और कुरकुरा स्नैक घर पर बनाएं!

आलू टिक्की बनाने की विधि

स्टेप 1: आलू तैयार करना

सबसे पहले आलुओं को अच्छे से उबाल लें। ध्यान रखें कि आलू ज्यादा गीले ना हों, वरना टिक्की टूट सकती है। उबालने के बाद आलुओं को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब छीलकर आलुओं को हाथ या मैशर से अच्छी तरह मैश करें ताकि कोई गुठली ना बचे।

स्टेप 2: मसाला मिलाना

मैश किए हुए आलुओं में कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डालें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा। अगर मिश्रण चिपचिपा लगे, तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं।

स्टेप 3: टिक्की का शेप देना

अब मिश्रण से नींबू के आकार की लोई लें और हथेलियों से दबाकर गोल और हल्की चपटी टिक्की बना लें। सारी टिक्कियां इसी तरह तैयार कर लें।

स्टेप 4: टिक्की सेंकना

एक नॉन-स्टिक पैन या तवा गरम करें और उसमें थोड़ा तेल डालें। अब टिक्कियों को पैन में रखें और मध्यम आंच पर धीरे-धीरे सेंकें। टिक्की को बार-बार ना पलटें। जब नीचे की सतह सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तभी पलटें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंकें।

ये भी पढ़ें:होली पर बनाएं मलाईदार शाही लस्सी, शेफ से जान लें गाढ़ी दही जमाने का सीक्रेट!

स्टेप 5: कुरकुरेपन का खास ध्यान

अगर आप ज्यादा कुरकुरी टिक्की चाहते हैं, तो टिक्की को हल्का दबाकर सेंकें और आंच मध्यम रखें। तेज आंच पर टिक्की जल्दी जल सकती है और अंदर से कच्ची रह सकती है।

आलू टिक्की चाट कैसे तैयार करें ?

एक प्लेट में दो गरम टिक्कियां रखें। ऊपर से फेंटा हुआ दही डालें। अब मीठी और हरी चटनी डालें। इसके बाद चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। अंत में सेव, अनार दाने और हरी धनिया से गार्निश करें।

ये भी पढ़ें:होली पर बनाएं मजेदार और चटपटी कोन चाट, हर कोई मांगेगा रेसिपी

परफेक्ट स्वाद के लिए टिप्स

  • टिक्की बनाते समय आलू पूरी तरह ठंडे होने चाहिए।
  • कुरकुरेपन के लिए कॉर्नफ्लोर जरूर डालें।
  • दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो।
  • सर्व करते समय टिक्की गरम रखें

होली पार्टी के लिए क्यों है बेस्ट?

आलू टिक्की चाट के लिए पहले से टिक्कियां बनाकर रखी जा सकती हैं। मेहमानों के आने पर बस चाट असेंबल करें और झटपट सर्व करें। यह डिश शाकाहारी है, बजट फ्रेंडली है और हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipes In Hindi holi recipes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।