इस होली घर पर बनाएं चटपटी आलू टिक्की चाट, स्वाद ऐसा कि मेहमान मांगेंगे रेसिपी
होली के रंगों और मस्ती के बीच अगर कुछ सबसे ज्यादा याद रहता है, तो वो है स्वादिष्ट स्नैक्स। इस होली घर पर बनाएं कुरकुरी आलू टिक्की चाट, जो झटपट बने और सभी को पसंद आए।
होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और साथ बैठकर खाने का भी त्योहार है। इस दिन घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे स्नैक की जो झटपट बने, दिखने में आकर्षक हो और स्वाद में सबका दिल जीत ले। आलू टिक्की चाट इस लिहाज से होली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खास बात यह है कि इस चाट को आप अपने स्वाद के अनुसार कम मसालेदार या ज्यादा चटपटी बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी के लिए यह एक हल्का और पेट को खुश रखने वाला स्नैक है। इसलिए, घर पर बनी आलू टिक्की चाट सबसे सुरक्षित और स्वादिष्ट विकल्प बन जाती है।
आलू टिक्की के लिए सामग्री
उबले आलू
कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्ब्स
हरी मिर्च (बारीक कटी)
अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
नमक
लाल मिर्च पाउडर
चाट मसाला
धनिया पत्ती
तेल (तलने के लिए)
चाट के लिए
मीठी इमली की चटनी
हरी धनिया-पुदीना चटनी
ताजा दही
भुना जीरा पाउडर
अनार दाने (वैकल्पिक)
सर्विंग के लिए सेव
आलू टिक्की बनाने की विधि
स्टेप 1: आलू तैयार करना
सबसे पहले आलुओं को अच्छे से उबाल लें। ध्यान रखें कि आलू ज्यादा गीले ना हों, वरना टिक्की टूट सकती है। उबालने के बाद आलुओं को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब छीलकर आलुओं को हाथ या मैशर से अच्छी तरह मैश करें ताकि कोई गुठली ना बचे।
स्टेप 2: मसाला मिलाना
मैश किए हुए आलुओं में कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डालें। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा। अगर मिश्रण चिपचिपा लगे, तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं।
स्टेप 3: टिक्की का शेप देना
अब मिश्रण से नींबू के आकार की लोई लें और हथेलियों से दबाकर गोल और हल्की चपटी टिक्की बना लें। सारी टिक्कियां इसी तरह तैयार कर लें।
स्टेप 4: टिक्की सेंकना
एक नॉन-स्टिक पैन या तवा गरम करें और उसमें थोड़ा तेल डालें। अब टिक्कियों को पैन में रखें और मध्यम आंच पर धीरे-धीरे सेंकें। टिक्की को बार-बार ना पलटें। जब नीचे की सतह सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तभी पलटें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंकें।
स्टेप 5: कुरकुरेपन का खास ध्यान
अगर आप ज्यादा कुरकुरी टिक्की चाहते हैं, तो टिक्की को हल्का दबाकर सेंकें और आंच मध्यम रखें। तेज आंच पर टिक्की जल्दी जल सकती है और अंदर से कच्ची रह सकती है।
आलू टिक्की चाट कैसे तैयार करें ?
एक प्लेट में दो गरम टिक्कियां रखें। ऊपर से फेंटा हुआ दही डालें। अब मीठी और हरी चटनी डालें। इसके बाद चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। अंत में सेव, अनार दाने और हरी धनिया से गार्निश करें।
परफेक्ट स्वाद के लिए टिप्स
- टिक्की बनाते समय आलू पूरी तरह ठंडे होने चाहिए।
- कुरकुरेपन के लिए कॉर्नफ्लोर जरूर डालें।
- दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो।
- सर्व करते समय टिक्की गरम रखें
होली पार्टी के लिए क्यों है बेस्ट?
आलू टिक्की चाट के लिए पहले से टिक्कियां बनाकर रखी जा सकती हैं। मेहमानों के आने पर बस चाट असेंबल करें और झटपट सर्व करें। यह डिश शाकाहारी है, बजट फ्रेंडली है और हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।
