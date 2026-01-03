Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीMoti Hari mirch ka Achar Recipe Simple Steps
कम मसाले, ज्यादा स्वाद- मोटी हरी मिर्च के अचार की आसान रेसिपी

कम मसाले, ज्यादा स्वाद- मोटी हरी मिर्च के अचार की आसान रेसिपी

संक्षेप:

मोटी मिर्च का अचार स्वाद और खुशबू से भरपूर पारंपरिक रेसिपी है। सही मसालों और सरसों के तेल से बना यह अचार खाने का मजा कई गुना बढ़ा देता है और हर थाली में खास जगह बनाता है।

Jan 03, 2026 11:07 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय रसोई में अचार सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा माना जाता है। हर मौसम और हर सब्जी से अलग-अलग तरह के अचार बनाए जाते हैं जिनमें मोटी मिर्च का अचार अपनी खास खुशबू और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। मोटी मिर्च जिसे कई जगह भरवां मिर्च भी कहा जाता है, सरसों के तेल और देसी मसालों के साथ मिलकर बेहद लाजवाब अचार बनाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस अचार की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ना ज्यादा तीखा होता है और ना ही बहुत खट्टा। सही मात्रा में मसालों का संतुलन इसे लंबे समय तक टिकाऊ और स्वादिष्ट बनाए रखता है। मोटी मिर्च में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं।

सामग्री: मोटी हरी मिर्च – 500 ग्राम, सरसों का तेल – ½ कप, सौंफ (दरदरी पिसी) – 2 टेबलस्पून, पीली सरसों / राई (दरदरी) – 2 टेबलस्पून, मेथी दाना (दरदरा) – 1 टीस्पून, कलौंजी – ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर – 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर – 1–2 टीस्पून (स्वाद अनुसार), नमक – स्वादानुसार, हींग – 1 चुटकी, नींबू का रस / सिरका – 2 टेबलस्पून

बनाने की विधि

स्टेप 1: मिर्च की तैयारी

मोटी मिर्च को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। अब बीच से एक लंबा चीरा लगाएं और अंदर के बीज निकाल दें। ध्यान रखें कि मिर्च टूटी ना हो।

स्टेप 2: मसाला तैयार करें

एक बाउल में सौंफ, सरसों, मेथी, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हींग मिलाएं। अब इसमें 2–3 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें।

स्टेप 3: मिर्च में मसाला भरें

तैयार मसाले को हर मिर्च के अंदर अच्छे से भर दें।

स्टेप 4: तेल गर्म करें

सरसों के तेल को हल्का धुआं आने तक गर्म करें, फिर ठंडा होने दें। अब इसमें नींबू का रस या सिरका मिला दें।

स्टेप 5: अचार मिलाना

भरवां मिर्च को एक साफ और सूखे कांच के जार में रखें। ऊपर से ठंडा किया हुआ तेल डालें ताकि सारी मिर्च तेल में डूब जाएं।

स्टेप 6: पकने दें

जार को 3–4 दिन धूप में रखें। रोज़ एक बार जार को हल्का हिला दें। 5–7 दिन में अचार खाने लायक हो जाता है।

खास टिप्स

  • मिर्च और जार में नमी बिल्कुल ना हो, वरना अचार खराब हो सकता है।
  • ज्यादा खट्टा पसंद हो तो नींबू या सिरका थोड़ा और बढ़ा सकते हैं।
  • यह अचार 1–2 महीने तक आराम से चलता है।

ये भी पढ़ें:क्रेविंग भी शांत, वजन भी कंट्रोल- ये है गिल्ट-फ्री पिज्जा रेसिपी

परोसने का तरीका: मोटी मिर्च का अचार दाल-चावल, पराठा, खिचड़ी या सादा रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।