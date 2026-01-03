कम मसाले, ज्यादा स्वाद- मोटी हरी मिर्च के अचार की आसान रेसिपी

संक्षेप: मोटी मिर्च का अचार स्वाद और खुशबू से भरपूर पारंपरिक रेसिपी है। सही मसालों और सरसों के तेल से बना यह अचार खाने का मजा कई गुना बढ़ा देता है और हर थाली में खास जगह बनाता है।

भारतीय रसोई में अचार सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा माना जाता है। हर मौसम और हर सब्जी से अलग-अलग तरह के अचार बनाए जाते हैं जिनमें मोटी मिर्च का अचार अपनी खास खुशबू और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। मोटी मिर्च जिसे कई जगह भरवां मिर्च भी कहा जाता है, सरसों के तेल और देसी मसालों के साथ मिलकर बेहद लाजवाब अचार बनाती है।

इस अचार की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ना ज्यादा तीखा होता है और ना ही बहुत खट्टा। सही मात्रा में मसालों का संतुलन इसे लंबे समय तक टिकाऊ और स्वादिष्ट बनाए रखता है। मोटी मिर्च में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं।

सामग्री: मोटी हरी मिर्च – 500 ग्राम, सरसों का तेल – ½ कप, सौंफ (दरदरी पिसी) – 2 टेबलस्पून, पीली सरसों / राई (दरदरी) – 2 टेबलस्पून, मेथी दाना (दरदरा) – 1 टीस्पून, कलौंजी – ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर – 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर – 1–2 टीस्पून (स्वाद अनुसार), नमक – स्वादानुसार, हींग – 1 चुटकी, नींबू का रस / सिरका – 2 टेबलस्पून

बनाने की विधि स्टेप 1: मिर्च की तैयारी मोटी मिर्च को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। अब बीच से एक लंबा चीरा लगाएं और अंदर के बीज निकाल दें। ध्यान रखें कि मिर्च टूटी ना हो।

स्टेप 2: मसाला तैयार करें एक बाउल में सौंफ, सरसों, मेथी, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हींग मिलाएं। अब इसमें 2–3 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें।

स्टेप 3: मिर्च में मसाला भरें तैयार मसाले को हर मिर्च के अंदर अच्छे से भर दें।

स्टेप 4: तेल गर्म करें सरसों के तेल को हल्का धुआं आने तक गर्म करें, फिर ठंडा होने दें। अब इसमें नींबू का रस या सिरका मिला दें।

स्टेप 5: अचार मिलाना भरवां मिर्च को एक साफ और सूखे कांच के जार में रखें। ऊपर से ठंडा किया हुआ तेल डालें ताकि सारी मिर्च तेल में डूब जाएं।

स्टेप 6: पकने दें जार को 3–4 दिन धूप में रखें। रोज़ एक बार जार को हल्का हिला दें। 5–7 दिन में अचार खाने लायक हो जाता है।

खास टिप्स मिर्च और जार में नमी बिल्कुल ना हो, वरना अचार खराब हो सकता है।

ज्यादा खट्टा पसंद हो तो नींबू या सिरका थोड़ा और बढ़ा सकते हैं।

यह अचार 1–2 महीने तक आराम से चलता है।