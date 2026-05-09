ना मैदा ना बटर, फिर भी घर पर बनेगा बेकरी जैसा चॉकलेट केक, नोट करें मदर्स डे स्पेशल रेसिपी

कोई भी सेलिब्रेशन बिना केक के अधूरा होता है। चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या मदर्स डे, केक उस मौके का सेंटर पॉइंट होता है। मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा और इस खास मौके पर अपनी मां को अपने हाथों से केक बनाने से बेहतर तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि आपकी मेहनत और प्यार का इजहार है। मदर्स डे के खास मौके पर मां के लिए बिना मैदा और बटर वाला केक बनाना चाहते हैं तो यहां देखिए मदर्स डे स्पेशल रेसिपी।

बिना मैदा और बटर के चॉकलेट केक बनाने की विधि

केक बनाने के लिए एक कटोरे में दही और बेकिंग सोडा मिलाएं। इसे एक मिनट के लिए रख दें। कुछ ही देर में ये मिक्स फूल जाएगा। अब उसी कटोरे में पिसी हुई चीनी, तेल और दूध डालें और अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें गेहूं का आटा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर छानकर डालें। सभी चीजों को एक साथ मिलाकर बिना गांठ वाला घोल बना लें। अब ज्यादा न फेंटें। अब बैटर को 7 इंच के भारी तले वाले नॉन-स्टिक पैन में डालें, जिसे चारों तरफ से तेल से चिकना किया गया हो और नीचे बटर पेपर बिछाया गया हो। अब एक बड़े भारी तले वाले सॉस पैन को मध्यम आंच पर रखें और उसमें आधा पानी भर दें। अब केक बैटर वाले छोटे पैन को उस पर रखें, ढक्कन से ढक दें और केक को मीडियम आंच पर 50 मिनट तक पकाएं। केक पक है या नहीं इसे चेक करने के लिए बीच में टूथपिक डालें और इसके साफ निकलने तक पकाएं। अगर पकाते समय सारा पानी सूख जाए तो आवश्यकतानुसार और पानी डालते रहें। अब चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, फ्रेश क्रीम को गर्म करें और कटी हुई डार्क चॉकलेट पर डालें। इसे एक मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे मिलाकर एक चिकना गनाश बना लें। केक के ठंडा होने पर, इसे मोल्ड से निकालें और इसके ऊपर गनाश डालें और फिर चोको चिप भी डालें।