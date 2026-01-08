Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीMoringa Paratha Recipe A Power Packed Healthy Food
आयरन से भरपूर मोरिंगा पराठा, रोज की थाली के लिए परफेक्ट

आयरन से भरपूर मोरिंगा पराठा, रोज की थाली के लिए परफेक्ट

संक्षेप:

मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों से बना पराठा सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल है। आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर यह पराठा रोजमर्रा के खाने को हेल्दी बनाता है।

Jan 08, 2026 07:35 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल लोग रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से हटकर पारंपरिक और पोषण से भरपूर विकल्पों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में मोरिंगा पराठा एक बेहतरीन हेल्दी रेसिपी बनकर उभरा है। मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते भारतीय रसोई में लंबे समय से इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें सुपरफूड भी माना जाता है। मोरिंगा के पत्ते आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन C से भरपूर होते हैं। यह इम्युनिटी मजबूत करने, हड्डियों को मजबूती देने और पाचन सुधारने में मदद करते हैं। सुबह के नाश्ते या लंच में मोरिंगा पराठा शामिल करने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह पराठा बेहद फायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों को आयरन की कमी, थकान या कमजोर इम्युनिटी की समस्या रहती है, उनके लिए यह एक आसान घरेलू समाधान हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मोरिंगा पराठे की खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती। हल्के मसालों के साथ इसका स्वाद नेचुरल और सॉफ्ट रहता है। इसे दही, सफेद मक्खन या हरी चटनी के साथ परोसा जा सकता है। जानें इसकी सिंपल रेसिपी-

सामग्री: 1 कप गेहूं का आटा, ½ कप मोरिंगा (सहजन) के पत्ते – बारीक कटे, 1 छोटा प्याज – बारीक कटा (वैकल्पिक), 1 हरी मिर्च – बारीक, ½ चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार, पानी गूंधने के लिए, घी/तेल सेंकने के लिए

बनाने की विधि:

  • मोरिंगा पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक काट लें।
  • एक बर्तन में आटा, मोरिंगा पत्ते, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन और नमक मिलाएं।
  • थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंध लें। आटे को 10 मिनट ढककर रखें।
  • छोटी लोइयां बनाकर पराठे बेलें।
  • गरम तवे पर घी/तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
  • दही या चटनी के साथ गरमा-गरम परोसें।

ये भी पढ़ें:हेल्दी खाना पसंद है? ट्राई करें बिना क्रीम वाली मेथी मटर

डायबिटीज वालों के लिए: डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में इस पराठे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि मोरिंगा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि, किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूरी है।

अगर आप बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने में परेशानी महसूस करते हैं, तो मोरिंगा पराठा एक स्मार्ट तरीका है। पराठे के रूप में बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं वो भी स्वाद से समझौता किए बिना।

ये भी पढ़ें:आंवला स्मूदी रेसिपी: इम्युनिटी बढ़ाने वाला हेल्दी ड्रिंक!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।