आयरन से भरपूर मोरिंगा पराठा, रोज की थाली के लिए परफेक्ट

संक्षेप: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों से बना पराठा सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल है। आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर यह पराठा रोजमर्रा के खाने को हेल्दी बनाता है।

आजकल लोग रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से हटकर पारंपरिक और पोषण से भरपूर विकल्पों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में मोरिंगा पराठा एक बेहतरीन हेल्दी रेसिपी बनकर उभरा है। मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते भारतीय रसोई में लंबे समय से इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें सुपरफूड भी माना जाता है। मोरिंगा के पत्ते आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन C से भरपूर होते हैं। यह इम्युनिटी मजबूत करने, हड्डियों को मजबूती देने और पाचन सुधारने में मदद करते हैं। सुबह के नाश्ते या लंच में मोरिंगा पराठा शामिल करने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह पराठा बेहद फायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों को आयरन की कमी, थकान या कमजोर इम्युनिटी की समस्या रहती है, उनके लिए यह एक आसान घरेलू समाधान हो सकता है।

मोरिंगा पराठे की खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती। हल्के मसालों के साथ इसका स्वाद नेचुरल और सॉफ्ट रहता है। इसे दही, सफेद मक्खन या हरी चटनी के साथ परोसा जा सकता है। जानें इसकी सिंपल रेसिपी-

सामग्री: 1 कप गेहूं का आटा, ½ कप मोरिंगा (सहजन) के पत्ते – बारीक कटे, 1 छोटा प्याज – बारीक कटा (वैकल्पिक), 1 हरी मिर्च – बारीक, ½ चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार, पानी गूंधने के लिए, घी/तेल सेंकने के लिए

बनाने की विधि: मोरिंगा पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक काट लें।

एक बर्तन में आटा, मोरिंगा पत्ते, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन और नमक मिलाएं।

थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंध लें। आटे को 10 मिनट ढककर रखें।

छोटी लोइयां बनाकर पराठे बेलें।

गरम तवे पर घी/तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

दही या चटनी के साथ गरमा-गरम परोसें।

डायबिटीज वालों के लिए: डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में इस पराठे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि मोरिंगा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि, किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूरी है।