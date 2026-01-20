हेल्दी नाश्ते का स्मार्ट विकल्प: मूंग दाल ढोकला, नोट कर लें रेसिपी
अगर आप हल्का, हेल्दी और स्वाद से भरपूर नाश्ता ढूंढ रहे हैं, तो मूंग दाल ढोकला एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्टीम्ड रेसिपी प्रोटीन से भरपूर और पचाने में आसान होती है।
आजकल लोग तले-भुने और भारी नाश्तों से दूरी बनाकर हेल्दी विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में मूंग दाल ढोकला तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह पारंपरिक गुजराती डिश ना सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। खास बात यह है कि इसे बिना तलें, स्टीम करके बनाया जाता है जिससे यह हल्का और लो-कैलोरी रहता है।
मूंग दाल को आयुर्वेद में सुपाच्य और पौष्टिक माना गया है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं। मूंग दाल ढोकला खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो वजन घटाना चाहते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहते हैं या सुबह का नाश्ता हल्का रखना पसंद करते हैं।
ढोकला बनाने के लिए सामग्री: पीली मूंग दाल – 1 कप (4–5 घंटे भिगोई हुई), अदरक-हरी मिर्च पेस्ट – 1 छोटा चम्मच, दही – 2 बड़े चम्मच, हल्दी – ¼ छोटा चम्मच, नमक – स्वादानुसार, ईनो / फ्रूट सॉल्ट – 1 छोटा चम्मच, पानी – जरूरत अनुसार
तड़के के लिए: तेल – 1 बड़ा चम्मच, राई – 1 छोटा चम्मच, करी पत्ते – 8–10, हरी मिर्च – 2 (लंबाई में कटी), तिल – 1 छोटा चम्मच (ऑप्शनल)
बनाने की विधि
- भीगी हुई मूंग दाल को थोड़ा पानी डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।
- इसमें दही, अदरक-मिर्च पेस्ट, हल्दी और नमक मिलाएं।
- बैटर ना ज्यादा गाढ़ा हो, ना ज्यादा पतला।
- दूसरी तरफ स्टीमर या कुकर में पानी गरम होने रखें।
- स्टीम करने से ठीक पहले बैटर में ईनो या फ्रूट सॉल्ट डालें और हल्के हाथ से मिलाएं।
- तुरंत ग्रीस की हुई प्लेट में डालकर 15–18 मिनट स्टीम करें।
- ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें। ऊपर से तड़का डालें और परोसें, यह खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ा देता है।
स्वाद भी,सेहत भी! मूंग दाल ढोकला बच्चों के टिफिन के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि यह पेट में भारी नहीं लगता और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। बुजुर्गों के लिए भी यह फायदेमंद है क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर, पालक या लौकी जैसी सब्जियां मिलाकर इसे और ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। आज के तेज रफ्तार जीवन में, जब लोग हेल्दी लेकिन झटपट बनने वाली रेसिपी चाहते हैं, मूंग दाल ढोकला उस जरूरत पर पूरी तरह खरा उतरता है। स्वाद, सेहत और सादगी- तीनों का बेहतरीन मेल यही डिश है।
