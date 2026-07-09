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मॉनसून स्पेशल: खूब कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं ये प्याज के पकौड़े, 1 बार जरूर ट्राई करें रेसिपी

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बारिश के मौसम में अगर आपका भी प्याज के पकौड़े खाने का मन करे, तो एक बार ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने टेस्टी पकौड़े बनते हैं कि खा कर मजा आ जाता है। चाय के साथ तो इनका कॉम्बिनेशन ही जबरदस्त है।

मॉनसून स्पेशल: खूब कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं ये प्याज के पकौड़े, 1 बार जरूर ट्राई करें रेसिपी

बारिश का मौसम हो और गरमा-गरम चाय के साथ पकौड़े खाने की क्रेविंग ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इन दिनों तो हल्की सी बारिश पड़ते ही मौसम ठंडा हुआ नहीं कि सुकून से बैठकर पकौड़े खाने का दिल हो जाता है। खासकर प्याज के पकौड़े या भजिया इतने कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं कि रोज-रोज खाने का मन कर जाए। आज वाली रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। प्याज के पकौड़े तो आपने खूब खाए होंगे लेकिन एक बार इस तरह से इन्हें बना लिया, तो यकीन मानिए हर बार इसी तरह बनाएंगे। ये इतने कुरकुरे और टेस्टी होते हैं, साथ ही इनके अंदर का प्याज वाला मसाला तो खाने में खूब चटपटा और मजेदार लगता है। बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो बस किसी दिन ये रेसिपी देखकर बना डालिए क्रिस्पी और टेस्टी प्याज के हरे पकौड़े।

प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

प्याज के क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- प्याज (4-5), थोड़ा सा पालक, फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट (1 चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), कुटा हुआ साबुत धनिया (आधा चम्मच), कुटी लाल मिर्च (1 चम्मच), जीरा (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच), हींग (1 चुटकी), स्वादानुसार नमक, बेसन।

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खाने में खूब क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे ये प्याज के पकौड़े

प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को छीलकर धो लें, फिर इसे लंबा-लंबा सा काट लें। कटी हुई प्याज को एक बड़ी बाउल में ट्रांसफर करें, इसमें कुछ बेसिक मसाले भी एड करें। जैसे- दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। पकौड़ों में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए आप एक चम्मच अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी एड कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा अजवाइन हाथों से मसलकर इसमें मिला दें।

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हरे-भरे पकौड़े बनाने के लिए आप थोड़े से ताजा हरा धनिया और पालक को बारीक काटकर मिला सकते हैं। साथ ही अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी एड कर दें। अब प्याज के मसाले में थोड़ा-थोड़ा बेसन एड करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रहे बेसन का घोल बनाने के लिए आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज वैसे ही पानी छोड़ती है, इसलिए पकौड़े अपने आप बाइंड हो जाएंगे।

अब एक कड़ाही में तेल गर्म होने के लिए चढ़ाएं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम कम करें और उसमें प्याज के पकौड़े तलने के लिए डालें। ध्यान रहे पकौड़े कभी भी तेज आंच पर ना तलें। ऐसा करने से ये बाहर से जल्दी जल जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। बस इसी तरह सारे पकौड़े तल लें। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी प्याज के पकौड़े बनकर तैयार होंगे।

सर्विंग टिप: प्याज के गरमा-गरम पकौड़ों को धनिया-पुदीना की तीखी और चटपटी हरी चटनी के साथ सर्व करें। साथ में एक कप दूध वाली चाय हो तो मजा ही आ जाता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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