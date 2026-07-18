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प्लेन मैगी छोड़िए! लहसुन कूटकर बनाएं ये चटपटी स्पाइसी मैगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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मैगी लवर हैं तो एक बार ये स्पाइसी चिली गार्लिक टोमैटो मैगी जरूर ट्राई करें। बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बार इस तरह मैगी बनाकर खा लेंगे, तो यकीन मानिए हर बार यही रेसिपी ट्राई करेंगे।

प्लेन मैगी छोड़िए! लहसुन कूटकर बनाएं ये चटपटी स्पाइसी मैगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले

बारिश के मौसम में गरमा-गरम मैगी खाने का भी अलग ही मजा है। जब भी कुछ मसालेदार खाने का मन हो, बस दो मिनट में चटपटी मैगी बनाकर तैयार की जा सकती है। अब वैसे तो मैगी की कई रेसिपीज आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आज वाली रेसिपी यकीन मानिए आपकी फेवरिट बन जाएगी। टमाटर और लहसुन के चटपटे मसाले वाली ये मैगी इतनी खुशबूदार और टेस्टी बनती है कि उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है, तब तो ये मैगी रेसिपी आपको खूब पसंद आएगी। बस एक बार इस तरह मसाला कूटकर मैगी जरूर बनाएं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन हां, दो मिनट से तो थोड़ा ज्यादा समय ही लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी डिटेल्ड रेसिपी देख लेते हैं।

स्पाइसी मैगी बनाने के लिए सामग्री

सिंपल मैगी को स्पाइसी ट्वीस्ट देना चाहते हैं, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मैगी (2 पैकेट), लहसुन की कलियां (10-12), कश्मीरी लाल मिर्च (1 चम्मच), नींबू, जीरा (1 चम्मच), कटी हुई प्याज (1 कप), हरी मिर्च (1-2), कटे हुए टमाटर (1 कप), नमक (स्वादानुसार), तेल और गार्निशिंग के लिए ताजा हरा धनिया पत्ता।

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इस तरह बनाएं चटपटे मसाले वाली तड़का मैगी

स्पाइसी चिली गार्लिक टोमैटो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लहसुन का एक खास मसाला बनाकर तैयार करना है। इसके लिए लहसुन की कलियां छील लें, फिर इनमें कश्मीरी लाल मिर्च और आधा नींबू निचोड़कर कूट लें। इन्हें कूटकर एक लाल सा मसाला तैयार हो जाएगा, जिससे मैगी ज्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है।

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अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें, फिर साबुत जीरा डालकर चटका लें। इसके बाद ये लहसुन वाला लाल मसाला डालें और उसे कुछ देर चलाते हुए भून लें, ताकि इसका सारा कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालकर कुछ देर के लिए भून लें। लास्ट में कटे हुए टमाटर एड करें। सभी चीजों के अच्छे से मिक्स करें।

जैसे ही प्याज-टमाटर ठीक से भुन जाएं, इनमें स्वादानुसार नमक एड करें। फिर जरूरत के हिसाब से पानी डालें और साथ ही मैगी के पीस भी। अब मैगी वाला मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और मैगी को पकने दें। अब अगर आपको ड्राई मैगी ज्यादा पसंद है, तो सारा पानी खत्म होने दें वरना सूपी मैगी भी बना सकते हैं। जैसे ही मैगी बन जाए, ऊपर से कटे हुए फ्रेश हरा धनिया पत्ता डालकर गार्निश करें। चटपटी और स्पाइसी चिली गार्लिक टोमैटो मैगी तैयार है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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