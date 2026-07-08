ना चावल, ना सूजी! इस एक आटे से बनाएं बाजार जैसी सॉफ्ट इडली
अगर आप बिना चावल की हल्की, मुलायम और पौष्टिक इडली बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके लिए है। एक खास अनाज से तैयार होने वाली यह इडली स्वाद के साथ सेहत का भी बेहतरीन विकल्प है।
सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट भी भर दे और शरीर को अच्छी एनर्जी भी दे। अगर आप रोज वही पोहा, पराठा या सूजी-चावल की इडली खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार रागी की इडली बनाकर देखें। खास बात यह है कि इसमें चावल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता।
रागी को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इससे बनी इडली स्वाद में भी किसी तरह कम नहीं लगती। सही तरीके से घोल तैयार किया जाए, तो यह इडली बिल्कुल मुलायम बनती है। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें, फिर हर कोई इसकी तारीफ करेगा।
रागी की इडली बनाने के लिए क्या चाहिए?
आधा कप उड़द दाल
एक चौथाई छोटा चम्मच मेथी दाना
एक कप रागी का आटा
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
- सबसे पहले करें ये तैयारी
उड़द दाल और मेथी दाने को अच्छी तरह धोकर चार से पांच घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब दाल अच्छी तरह फूल जाए, तब उसका पानी निकाल दें।
- ऐसे तैयार करें घोल
- भीगी हुई उड़द दाल और मेथी दाने को पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें। अब एक अलग बर्तन में रागी के आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि इसमें गांठें ना रहें।
- अब उड़द दाल का पेस्ट और रागी का घोल अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को रातभर ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह फूल जाए।
- अगले दिन ऐसे बनाएं इडली
सुबह तैयार घोल में स्वादानुसार नमक मिला दें। अब इडली के सांचे में थोड़ा-सा तेल लगाएं। घोल को सांचों में भर दें। इडली कुकर या स्टीमर में दस से बारह मिनट तक भाप में पकाएं। जब इडली तैयार हो जाए, तो कुछ मिनट ठंडी होने दें और फिर निकाल लें।
- किसके साथ खाएं?
गरमा-गरम रागी इडली का स्वाद सांभर के साथ सबसे अच्छा लगता है। आप इसे नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं।
रागी की इडली क्यों है खास?
- चावल के बिना भी वही स्वाद: अगर आप चावल कम खाना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
- पेट के लिए हल्की: भाप में बनने की वजह से यह नाश्ता हल्का महसूस होता है।
- रागी का पोषण रागी में कैल्शियम, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे रोज के खाने के लिए अच्छा विकल्प बनाते हैं।
परफेक्ट इडली बनाने के आसान टिप्स
- घोल ज्यादा पतला ना रखें।
- रातभर अच्छी तरह फूलने दें।
- इडली को जरूरत से ज्यादा देर तक ना पकाएं।
- सांचे में हल्का तेल लगाने से इडली आसानी से निकल आती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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