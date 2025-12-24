Christmas Cake Recipe: बिना ओवन कुकर में बनाएं एगलेस ड्राई फ्रूट केक, नोट करें आसान रेसिपी

संक्षेप: Christmas Eggless Dry Fruit Cake Recipe : आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वाद वाला 'क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक' प्रेशर कुकर में बनाना सीखेंगे। यह केक न केवल बनाने में आसान है, बल्कि उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है जितना कि किसी नामी बेकरी में बनता होगा।

Eggless Dry Fruit Cake Recipe In Cooker : क्रिसमस 2025 का त्यौहार बिना केक की मिठास के अधूरा बना रहता है। लाइट्स से जगमगाते इस त्योहार पर ड्राई फ्रूट केक की खुशबू हर किसी के मुंह में पानी भर देती है। लेकिन केक बनाने के लिए अगर आपके पास ओवन नहीं है या आप अंडे वाला केक नहीं खाना चाहते हैं, तो दोनों ही वजहों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वाद वाला 'क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक' प्रेशर कुकर में बनाना सीखेंगे। यह केक न केवल बनाने में आसान है, बल्कि उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है जितना कि किसी नामी बेकरी में बनता होगा। तो चलिए, बिना देर किए क्रिसमस का उत्साह और खुशी बढ़ाने के लिए बिना ओवन कुकर में बनाकर तैयार करें यह टेस्टी एगलेस ड्राई फ्रूट केक रेसिपी।

कुकर में एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए सामग्री -1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स (किशमिश, टूटी-फ्रूटी, कटे हुए काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, अंजीर, चेरी)

-1 कप संतरे का जूस

-1 कप मैदा

-1 कप गेहूं का आटा

-3/4 कप पिसी हुई चीनी

-1/2 कप तेल या घी

-1/2 कप दही

-1/2 कप दूध

-1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच अदरक पाउडर

-1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस

-एक चुटकी नमक

-1/2 कप चीनी

-1/4 कप गर्म पानी

कुकर में एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने का तरीका क्रिसमस एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को संतरे के जूस में करीब 1 रात पहले भिगोकर रख दें। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाएंगे और केक में अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद केक के लिए कारमेल सिरप तैयार करने के लिए एक पैन में 1/2 कप चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब चीनी ब्राउन हो जाए तो सावधानी से 1/4 कप गर्म पानी डालकर अच्छे से मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बड़े बाउल में दही और पिसी चीनी को अच्छे से फेंटें। फिर तेल या घी डालकर मिलाते हुए वनीला एसेंस डालें। ठंडा कारमेल सिरप डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और मसाले छानकर धीरे-धीरे मिलाते हुए डालें। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध डाल दें। बैटर रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स (जूस सहित) डालकर हल्के हाथ से मिलाएं।

बिना ओवन केक बेकिंग के लिए एक मोटे तले की कढ़ाही या प्रेशर कुकर में 1 कप नमक डालकर फैलाएं। ऊपर एक स्टैंड या रिंग रखें। कुकर को मीडियम आंच पर 10 मिनट प्रीहीट करें। केक टिन को घी से ग्रीस करके मैदा छिड़कें और फिर बैटर डालकर ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स छिड़क दें। अब