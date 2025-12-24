Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीmerry Christmas 2025 know how to make eggless christmas dry fruit cake pressure cooker cake recipe without oven
Christmas Cake Recipe: बिना ओवन कुकर में बनाएं एगलेस ड्राई फ्रूट केक, नोट करें आसान रेसिपी

Christmas Cake Recipe: बिना ओवन कुकर में बनाएं एगलेस ड्राई फ्रूट केक, नोट करें आसान रेसिपी

संक्षेप:

Christmas Eggless Dry Fruit Cake Recipe : आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वाद वाला 'क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक' प्रेशर कुकर में बनाना सीखेंगे। यह केक न केवल बनाने में आसान है, बल्कि उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है जितना कि किसी नामी बेकरी में बनता होगा।

Dec 24, 2025 06:37 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Eggless Dry Fruit Cake Recipe In Cooker : क्रिसमस 2025 का त्यौहार बिना केक की मिठास के अधूरा बना रहता है। लाइट्स से जगमगाते इस त्योहार पर ड्राई फ्रूट केक की खुशबू हर किसी के मुंह में पानी भर देती है। लेकिन केक बनाने के लिए अगर आपके पास ओवन नहीं है या आप अंडे वाला केक नहीं खाना चाहते हैं, तो दोनों ही वजहों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वाद वाला 'क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक' प्रेशर कुकर में बनाना सीखेंगे। यह केक न केवल बनाने में आसान है, बल्कि उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है जितना कि किसी नामी बेकरी में बनता होगा। तो चलिए, बिना देर किए क्रिसमस का उत्साह और खुशी बढ़ाने के लिए बिना ओवन कुकर में बनाकर तैयार करें यह टेस्टी एगलेस ड्राई फ्रूट केक रेसिपी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नो ओवन, नो टेंशन : क्रिसमस की मिठास बढ़ाएंगे ये 'नो-बेक' डेजर्ट रेसिपी आइडियाज

कुकर में एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए सामग्री

-1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स (किशमिश, टूटी-फ्रूटी, कटे हुए काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, अंजीर, चेरी)

-1 कप संतरे का जूस

-1 कप मैदा

-1 कप गेहूं का आटा

-3/4 कप पिसी हुई चीनी

-1/2 कप तेल या घी

-1/2 कप दही

-1/2 कप दूध

-1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच अदरक पाउडर

-1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस

-एक चुटकी नमक

-1/2 कप चीनी

-1/4 कप गर्म पानी

eggless christmas dry fruit cake in pressure cooker

कुकर में एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने का तरीका

क्रिसमस एगलेस ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को संतरे के जूस में करीब 1 रात पहले भिगोकर रख दें। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाएंगे और केक में अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद केक के लिए कारमेल सिरप तैयार करने के लिए एक पैन में 1/2 कप चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब चीनी ब्राउन हो जाए तो सावधानी से 1/4 कप गर्म पानी डालकर अच्छे से मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बड़े बाउल में दही और पिसी चीनी को अच्छे से फेंटें। फिर तेल या घी डालकर मिलाते हुए वनीला एसेंस डालें। ठंडा कारमेल सिरप डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और मसाले छानकर धीरे-धीरे मिलाते हुए डालें। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध डाल दें। बैटर रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स (जूस सहित) डालकर हल्के हाथ से मिलाएं।

बिना ओवन केक बेकिंग के लिए

एक मोटे तले की कढ़ाही या प्रेशर कुकर में 1 कप नमक डालकर फैलाएं। ऊपर एक स्टैंड या रिंग रखें। कुकर को मीडियम आंच पर 10 मिनट प्रीहीट करें। केक टिन को घी से ग्रीस करके मैदा छिड़कें और फिर बैटर डालकर ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स छिड़क दें। अब

टिन को स्टैंड पर रखकर कुकर का रबर और सीटी निकालकर धीमी आंच पर 45-60 मिनट ढक्कन लगाकर बेक करें। बीच में केक को टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक केक से साफ निकल जाए तो समझ जाएं कि केक तैयार है। केक को ठंडा होने दें। फिर टिन से निकालकर ऊपर से पिसी चीनी छिड़क सकते हैं। सॉफ्ट, जूसी और ड्राई फ्रूट्स से भरा यह केक स्वाद में लाजवाब होता है। आप इसे स्लाइस करके सर्व करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Christmas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।