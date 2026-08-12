बारिश में पिघलकर खराब होने लगा है गुड़? फेंके नहीं! बना लें ये टेस्टी गुड़ वाला बेसन, रेसिपी

बरसात के मौसम में अगर आपका गुड़ भी पिघलकर खराब होने लगा है, तो ये टेस्टी मुंह में घुलने वाला गुड़ वाला बेसन बनाकर रख सकते हैं। ये इतनी टेस्टी मिठाई बनती है कि खा कर मजा आ जाएगा।

बरसात के मौसम में कई बार गुड़ खराब होने लगता है। अक्सर ये डिब्बे में रखा-रखा पिघलने लगता है या फिर इसमें फफूंदी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे में लोग अक्सर गुड़ को खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये तो वेस्ट करने वाली बात ही हुई। क्योंकि इस गुड़ से आप खूब टेस्टी और पौष्टिक गुड़ वाला बेसन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बड़ी स्वादिष्ट लगती है। घर पर ज्यादा गुड़ रखा-रखा खराब हो रहा हो या फिर नॉर्मल गुड़ से कुछ टेस्टी बनाना हो, ये गुड़ वाला बेसन बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट और दानेदार बनता है कि मुंह में रखते ही पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। अगर आप भी ये मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, तो ये वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं।

गुड़ वाला बेसन बनाने के लिए सामग्री गुड़ वाले बेसन को बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गुड़ (डेढ़ कप), पानी (1 कप), बेसन (4 कप), देसी घी (1 कप, पिघला हुआ), इलायची पाउडर (1 चम्मच), ड्राई फ्रूट्स (ऑप्शनल)।

नोट- अगर आपके गुड़ में फफूंदी लगनी शुरू हो गई है, तो उस हिस्से को चाकू से काटकर अलग कर लें। अंदर से गुड़ पूरी तरह ठीक होगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस तरह बनाएं मुंह में घुलने वाला गुड़ वाला बेसन गुड़ वाला बेसन बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बताई गई मात्रा में पानी लें और उसमें गुड़ को मेल्ट होने के लिए गैस पर रख दें। आपको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस तब तक पकाना है जबतक गुड़ पानी में पूरी तरह पिघल नहीं जाता। अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें बेसन डालकर भूनना शुरू कर दें। इस दौरान बेसन को सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, यानी इसमें कुछ भी एड नहीं करना है।

जैसे ही बेसन में से हल्की भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाए इसमें पिघला हुआ देसी घी एड कर दें। अब अच्छे से चलाते हुए पका लें। अगर आपको बेसन चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा सा देसी घी और एड कर सकते हैं। गुड़ वाले बेसन में थोड़ा ज्यादा घी ही डाला जाता है, वरना ये काफी सख्त हो जाता है। घी डालने से इसका टेक्चर बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाला आता है।

सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो फ्लेवर और खुशबू के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी एड कर सकते हैं। इसके अलावा घी में भूनकर ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है।