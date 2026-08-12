Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में पिघलकर खराब होने लगा है गुड़? फेंके नहीं! बना लें ये टेस्टी गुड़ वाला बेसन, रेसिपी

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बरसात के मौसम में अगर आपका गुड़ भी पिघलकर खराब होने लगा है, तो ये टेस्टी मुंह में घुलने वाला गुड़ वाला बेसन बनाकर रख सकते हैं। ये इतनी टेस्टी मिठाई बनती है कि खा कर मजा आ जाएगा।

Gud Wala Besan
गुड़ वाला बेसन

बरसात के मौसम में कई बार गुड़ खराब होने लगता है। अक्सर ये डिब्बे में रखा-रखा पिघलने लगता है या फिर इसमें फफूंदी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे में लोग अक्सर गुड़ को खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये तो वेस्ट करने वाली बात ही हुई। क्योंकि इस गुड़ से आप खूब टेस्टी और पौष्टिक गुड़ वाला बेसन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बड़ी स्वादिष्ट लगती है। घर पर ज्यादा गुड़ रखा-रखा खराब हो रहा हो या फिर नॉर्मल गुड़ से कुछ टेस्टी बनाना हो, ये गुड़ वाला बेसन बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट और दानेदार बनता है कि मुंह में रखते ही पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। अगर आप भी ये मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, तो ये वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं।

गुड़ वाला बेसन बनाने के लिए सामग्री

गुड़ वाले बेसन को बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गुड़ (डेढ़ कप), पानी (1 कप), बेसन (4 कप), देसी घी (1 कप, पिघला हुआ), इलायची पाउडर (1 चम्मच), ड्राई फ्रूट्स (ऑप्शनल)।

नोट- अगर आपके गुड़ में फफूंदी लगनी शुरू हो गई है, तो उस हिस्से को चाकू से काटकर अलग कर लें। अंदर से गुड़ पूरी तरह ठीक होगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ना ईनो, ना भिगोने का झंझट! सूजी को दही में घोलकर बनाएं जालीदार उत्तपम, रेसिपी

इस तरह बनाएं मुंह में घुलने वाला गुड़ वाला बेसन

गुड़ वाला बेसन बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बताई गई मात्रा में पानी लें और उसमें गुड़ को मेल्ट होने के लिए गैस पर रख दें। आपको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस तब तक पकाना है जबतक गुड़ पानी में पूरी तरह पिघल नहीं जाता। अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें बेसन डालकर भूनना शुरू कर दें। इस दौरान बेसन को सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, यानी इसमें कुछ भी एड नहीं करना है।

जैसे ही बेसन में से हल्की भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाए इसमें पिघला हुआ देसी घी एड कर दें। अब अच्छे से चलाते हुए पका लें। अगर आपको बेसन चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा सा देसी घी और एड कर सकते हैं। गुड़ वाले बेसन में थोड़ा ज्यादा घी ही डाला जाता है, वरना ये काफी सख्त हो जाता है। घी डालने से इसका टेक्चर बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाला आता है।

सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो फ्लेवर और खुशबू के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी एड कर सकते हैं। इसके अलावा घी में भूनकर ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है।

ये भी पढ़ें:ना दूध-मावा, ना चीनी! सिर्फ 4 चीजों से बनाएं व्रत वाला दानेदार कलाकंद, रेसिपी

इस तरह एड करें बेसन में गुड़ वाली चाशनी

जैसे ही बेसन अच्छे से घी के साथ मिक्स हो जाए, इसमें पिघले हुए गुड़ वाली चाशनी को छानकर एड कर दें। ध्यान रहे दोनों चीजें गर्म होनी चाहिए। अब गैस बंद करें और दोनों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते रहें, जबतक ये गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए। थोड़ी देर में ये मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा होना लगेगा, फिर इसे किसी प्लेट या ट्रे में डालकर जमाने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इसे पीसेज में काट लें, गुड़ वाला बेसन बनकर तैयार है।

ये भी पढ़ें:बच्चे नहीं खाते लौकी? सूजी के साथ मिलाकर बनाएं क्रिस्पी डोसा, बार-बार मांगेगे!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Recipe Corner
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।