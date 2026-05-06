दूध में मैदा घोलकर बनाएं गुलाब जामुन चुरोस, मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान स्वीट रेसिपी
Sweet Recipe: डेजर्ट में मेहमानों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग खिलाना चाहती हैं तो फटाफट दूध में मैदे को पकाकर इस इटैलियन डिश को तैयार करें। शेफ पंकज भदौरिया ने बिल्कुल आसान इंडियन वर्जन वाली रेसिपी शेयर की है। जिसे एक बार जरूर ट्राई करें।
मीठा खाने के शौकीन हैं तो हर दिन कुछ स्पेशल की डिमांड जरूर करते होंगे। लेकिन वहीं खीर, रबड़ी और रसगुल्ला खाकर बोर हो चुके हैं। तो ये नया डेजर्ट घर पर बनाकर ट्राई करें। खुद भी खाएं और घर आने वाले गेस्ट को भी खिलाएं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की है गुलाब जामुन चुरोस की रेसिपी।
गुलाब जामुन चुरोस की सामग्री
आधा कप दूध
आधा कप पानी
दो चम्मच बटर
दो चम्मच शुगर
एक कप मैदा
तीन चम्मच मिल्क पाउडर
केसर के धागे
एक चुटकी दालचीनी पाउडर
चाशनी बनाने के लिए चाहिए
एक कप पानी
आधा कप चीनी
चुटकीभर केसर
रबड़ी बनाने के लिए
एक चौथाई कप कंडेस्ड मिल्क
एक चौथाई कप दूध
केसर
इलायची पाउडर
गुलाब जामुन चूरो बनाने की रेसिपी
- अगर आप गुलाब जामुन खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार घर पर मजेदार तरीके से गुलाब जामुन चुरोस बनाकर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत आसान है।
- बस पैन में दूध गर्म करें। दूध के गर्म होते ही उसमे पानी, बटर डालकर मेल्ट करें।
- साथ में केसर और इलायची पाउडर भी डाल दें।
- इसे गर्म करें और फिर इसमे मिल्क पाउडर डालकर चलाएं। जब मिल्क पाउडर अच्छी तरह से घुल जाए तो फिर मैदा डाल दें।
- मैदा डालते ही ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसे चलाएं। जब ये मिक्स होकर गूंथे आटे की तरह हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर इसे प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें।
- जब तक ये डो ठंडा हो रहा है उसी बीच चाशनी बना लें।
- चाशनी बनाने के लिए पैन में एक कप पानी और उसमे आधा कप चीनी डालकर चलाएं।
- तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जब चीनी मेल्ट हो जाए और पांच मिनट कुक हो जाए तो चाशनी को करछूल से हल्का सा अंगूठे और उंगलियों से चेक करें कि एक तार बन रहा या नहीं। एक तार बनते ही गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- चूरो बनाने के लिए किसी पाइपिंग बैग को लें। पाइपिंग बैग नहीं है तो किसी दूध की थैली को लेकर उसमे किनारे पर कट लगा लें।
- तैयार डो को उसमे भरें और कड़ाही में तेल गर्म करें।
- जब तेल मीडियम हॉट हो जाए तो पाइपिंग बैग से लगभग दो से तीन इंच लंबे टुकड़ों को निकालकर कैंची से काटकर तेल में गिराते जाएं। और इन्हें धीमी फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करें।
- फ्राई करने के बाद इन्हें चीनी की चाशनी में डालकर निकाल लें और फिर रबड़ी बनाकर गर्मागर्म सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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