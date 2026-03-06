Hindustan Hindi News
10 मिनट में बनाएं हेल्दी और टेस्टी ड्रमस्टिक की सब्जी, जानें आसान रेसिपी

Mar 06, 2026 08:40 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सहजन यानी ड्रमस्टिक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद सब्जी मानी जाती है। इसमें आयरन, फाइबर और विटामिन C भरपूर मात्रा में होते हैं। जानिए 10 मिनट में बनने वाली स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रमस्टिक मसाला सब्जी की आसान रेसिपी।

भारतीय रसोई में सहजन (ड्रमस्टिक) की सब्जी काफी पसंद की जाती है। यह सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि पोषण के मामले में भी अव्वल होती है। ड्रमस्टिक में आयरन, विटामिन C, फाइबर और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं।

कई लोग सहजन की सब्जी बनाना मुश्किल समझते हैं, लेकिन सही तरीका अपनाया जाए तो यह बहुत जल्दी और आसानी से तैयार हो सकती है। मसालों का हल्का तड़का और नींबू की खटास इस सब्जी के स्वाद को और भी खास बना देती है। आइए जानते हैं हेल्दी और टेस्टी मसाला ड्रमस्टिक सब्जी बनाने की आसान रेसिपी।

आवश्यक सामग्री

4–5 सहजन (ड्रमस्टिक), टुकड़ों में कटे हुए

1 छोटा चम्मच राई

1 छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1–2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

आधा नींबू का रस

थोड़ा सा हरा धनिया (गार्निश के लिए)

बनाने की विधि

  1. सहजन उबालें: सबसे पहले सहजन को अच्छे से धोकर 2–3 इंच के टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में पानी और थोड़ा नमक डालकर सहजन को लगभग 5–7 मिनट तक उबाल लें। जब सहजन नरम हो जाए तो पानी छानकर अलग रख दें।
  2. तड़का तैयार करें: अब एक कढ़ाही में तेल गर्म करें। इसमें राई डालें और जब राई चटकने लगे तो जीरा डाल दें। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लें।
  3. मसाले मिलाएं: अब इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। मसालों को धीमी आंच पर कुछ सेकंड तक भूनें ताकि उनकी खुशबू अच्छे से निकल आए।
  4. सहजन मिलाएं: अब उबले हुए सहजन को कढ़ाही में डाल दें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें। स्वादानुसार नमक डालें और 2–3 मिनट तक हल्का सा भून लें ताकि मसाले सहजन में अच्छी तरह मिल जाएं।
  5. नींबू का रस डालें: आखिर में गैस बंद करके इसमें नींबू का रस डालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें।

सहजन खाने के फायदे

  • ड्रमस्टिक यानी सहजन पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इसमें विटामिन C होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है।
  • सहजन में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं।

  • अगर आप हेल्दी और जल्दी बनने वाली सब्जी की तलाश में हैं, तो ड्रमस्टिक मसाला सब्जी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे आप रोटी, पराठा या दाल-चावल के साथ आसानी से खा सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

Recipes In Hindi

