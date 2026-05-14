Mango Halwa Recipe: मीठा खाने का है मन? ट्राई करें आम से बनी ये खास डिश
Mango Recipes: गर्मियों में आम से बनी मिठाइयों का स्वाद अलग ही होता है। अगर आप कुछ मीठा और खास बनाना चाहते हैं, तो आम का हलवा एक शानदार विकल्प हो सकता है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।
गर्मियों का मौसम आते ही आम से बनी चीजों की खूब मांग बढ़ जाती है। आम का मीठा और रसीला स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। आम से शेक, आइसक्रीम, आमरस और कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक स्वादिष्ट मिठाई है आम का हलवा। यह खाने में बेहद मुलायम, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर होता है।
खास बात यह है कि इसे घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगर घर में मेहमान आने वाले हों या मीठा खाने का मन हो, तो आम का हलवा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सूजी, दूध और ताजे आम के गूदे से तैयार यह मिठाई गर्मियों में स्वाद को दोगुना कर देती है।
आम का हलवा बनाने के लिए सामग्री
2 कप आम का गूदा
1/2 कप सूजी
1/2 कप चीनी
3 बड़े चम्मच घी
2 कप दूध
1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
कटे हुए बादाम और पिस्ता
थोड़े केसर के धागे (वैकल्पिक)
आम का हलवा बनाने की आसान विधि
- सूजी भूनें: सबसे पहले एक कड़ाही में घी गर्म करें। अब उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। सूजी को लगातार चलाते रहें ताकि वह जले नहीं।
- दूध मिलाएं: जब सूजी अच्छी तरह भुन जाए, तब उसमें धीरे-धीरे दूध डालें। ध्यान रखें कि दूध डालते समय मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां ना बनें।
- आम का गूदा डालें: अब इसमें ताजा आम का गूदा मिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह चलाते हुए कुछ मिनट पकाएं ताकि आम का स्वाद अच्छे से मिल जाए।
- चीनी और इलायची डालें: अब चीनी और इलायची पाउडर डालें। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा पतला हो सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें।
- हलवा गाढ़ा करें: कुछ देर पकाने के बाद हलवा गाढ़ा होने लगेगा और कड़ाही छोड़ने लगेगा। जब हलवा सही गाढ़ापन पकड़ ले, तब गैस बंद कर दें।
- सजाकर परोसें: ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर डालें। गरमा-गरम या हल्का ठंडा करके सर्व करें।
स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स
- हमेशा मीठे और पके आम का इस्तेमाल करें।
- देसी घी डालने से स्वाद बेहतर आता है।
- ज्यादा गाढ़ा हलवा पसंद हो तो थोड़ा ज्यादा पकाएं।
- चाहें तो इसमें खोया भी मिला सकते हैं।
कब खाएं आम का हलवा?
- शाम के नाश्ते में
- खाने के बाद मिठाई के रूप में
- त्योहार या पार्टी में
- मेहमानों के लिए खास डिश के तौर पर
ध्यान रखने वाली बातें
- बहुत ज्यादा चीनी ना डालें।
- हलवे को धीमी आंच पर पकाएं।
- ताजा आम का इस्तेमाल करें।
- ज्यादा देर बाहर ना रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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