Mango Gulab Jamun: इतना टेस्टी कि सब बार-बार मांगेंगे! मैंगो गुलाब जामुन की खास रेसिपी
Mango Gulab Jamun Recipe: अगर आपको आम और गुलाब जामुन दोनों पसंद हैं, तो यह खास मिठाई जरूर ट्राई करें। आम की मिठास और गुलाब जामुन का स्वाद मिलकर ऐसी मिठाई बनाते हैं जिसे हर कोई बार-बार खाना चाहेगा।
गर्मी का मौसम आते ही बाजार में मीठे और रसीले आमों की भरमार लग जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग आम से शेक, आइसक्रीम या मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ नया और खास बनाना चाहते हैं, तो मैंगो गुलाब जामुन आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है।
सोचिए, नरम और रस से भरे गुलाब जामुन में आम का मीठा स्वाद मिल जाए तो मिठाई कितनी खास बन जाएगी। यह मिठाई देखने में जितनी सुंदर लगती है, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती है। किसी खास मौके, त्योहार या मेहमानों के लिए यह एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी का दिल जीत सकती है।
मैंगो गुलाब जामुन बनाने के लिए जरूरी सामग्री
एक कप खोया
आधा कप आम का गूदा
तीन बड़े चम्मच मैदा
एक चुटकी खाने वाला सोडा
तलने के लिए घी या तेल
चाशनी के लिए
डेढ़ कप चीनी
दो कप पानी
थोड़ी सी इलायची
मैंगो गुलाब जामुन की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- चाशनी तैयार करें: एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर गैस पर रखें। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो इसमें इलायची डाल दें। हल्की चिपचिपी चाशनी तैयार होने पर गैस बंद कर दें।
- मिश्रण तैयार करें: एक बड़े बर्तन में खोया लें। इसमें आम का गूदा, मैदा और खाने वाला सोडा डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर नरम आटा तैयार करें। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा सख्त ना हो।
- गोलियां बनाएं: अब तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी चिकनी गोलियां बना लें। अगर गोलियों में दरारें होंगी तो तलते समय वे टूट सकती हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह चिकना करें।
- धीमी आंच पर तलें: कड़ाही में घी या तेल गर्म करें। अब तैयार गोलियों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें। जल्दी-जल्दी तलने की कोशिश ना करें, वरना वे अंदर से कच्ची रह सकती हैं।
5. चाशनी में डालें: तले हुए गुलाब जामुन को हल्का ठंडा होने दें। इसके बाद उन्हें गुनगुनी चाशनी में डाल दें। कम से कम एक से दो घंटे तक चाशनी में रहने दें ताकि वे अच्छी तरह रस सोख लें।
6. आम का स्वाद बढ़ाएं: अगर आप आम का स्वाद और गहरा चाहते हैं, तो ऊपर से थोड़ा ताजा आम का गूदा डालकर परोस सकते हैं। इससे मिठाई और भी खास लगती है।
मैंगो गुलाब जामुन को और स्वादिष्ट बनाने के टिप्स
- हमेशा मीठे और पके हुए आम का इस्तेमाल करें।
- मिश्रण को ज्यादा ना गूंथें।
- तलते समय आंच धीमी रखें।
- चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी ना बनाएं।
- परोसने से पहले कुछ घंटे के लिए रख दें, स्वाद और बेहतर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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