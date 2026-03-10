उबले आलू से सिर्फ 10 मिनट में बनाएं ये टेस्टी और यूनिक नाश्ता, खूब शौक से खाएंगे घरवाले!
Viral Potato Snack: शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी सा खाने का मन हो या मेहमानों के लिए यूनिक कुछ बनाना हो, ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। इसकी एक खासियत ये भी है कि बहुत ही कम सामग्री में स्वादिष्ट स्नैक रेडी हो जाता है, जिसे बच्चे-बड़े सभी चाव से खाते हैं।
आलू एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी को पसंद होती है। खासतौर से आलू से बने स्नैक्स तो इतने टेस्टी होते हैं कि शाम की चाय के साथ मजा आ जाता है। वैसे तो आलू से बने कई स्नैक्स आपने ट्राई किए होंगे लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये स्नैक शायद ही कभी खाया हो। इसकी रेसिपी एकदम सिंपल है लेकिन खाने में ये लाजवाब लगता है। शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी सा खाने का मन हो या मेहमानों के लिए यूनिक कुछ बनाना हो, ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। इसकी एक खासियत ये भी है कि बहुत ही कम सामग्री में स्वादिष्ट स्नैक रेडी हो जाता है, जिसे बच्चे बड़े सभी चाव से खाते हैं। अगर आप भी आलू से बनने वाला कोई सिंपल और यूनिक स्नैक खोज रही हैं तो ये रेसिपी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।
आलू का यूनिक स्नैक बनाने के लिए सामग्री
आलू से बने इस टेस्टी और यूनिक स्नैक को बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- आलू (आधा किलो), चिली फ्लेक्स (1 चम्मच), ऑरिगेनो (1 चम्मच), धनिया पत्ता (1 चम्मच), कॉर्न स्टार्च (2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार) और तलने के लिए तेल।
आलू से बनाएं स्वादिष्ट नाश्ता, देखें यूनिक रेसिपी
घर में कुछ आलू रखे हैं तो उनमें बस थोड़ी सी चीजें एड कर के आप बहुत ही स्वादिष्ट सा स्नैक तैयार कर सकती हैं। शाम की चाय हो या घर पर मेहमान आए हों, ये परफेक्ट स्नैक ऑप्शन है। इसे बनाना भी आसान है। सबसे पहले तो आलू को धो पर बीच में से दो हिस्सों में काट लें। अब एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा सा नमक एड करें। फिर इस पानी में आलू उबलने के लिए डालें। आलू तब तक उबालें, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। फिर आलू ठंडे हो जाएं तो इनका छिलका निकाल दें।
अब आलू को अच्छे से मैश कर दें, इनमें कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाएं। अब फ्लेवर और टेस्ट के लिए आप इसमें कुछ चीजें एड कर सकती हैं, जैसे- ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, कटा हुआ हरा धनिया, स्वादानुसार नमक। तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकती हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करें। इससे आलू आपस में इकठ्ठा हो जाएगा।
अब एक प्लास्टिक शीट पर थोड़ा सा तेल लगाएं और उसपर ये आलू का मिक्सचर रखें। उसके ऊपर दोबारा से एक प्लास्टिक शीट रखें और बेलन की मदद से अच्छे से रोल कर लें। यानी आपको इसे अच्छे से शीट की तरह बेल लेना है। अब एक कटर की मदद से इसे गोल या अपनी मनचाही शेप में काट लें। एक पैन में तेल गर्म करें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आलू के स्नैक्स फ्राई कर लें। इन्हें टोमैटो केचअप और हरी चटनी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।