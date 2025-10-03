साउथ इंडियन स्टाइल ये 3 चटनियां घर पर बनाएं, चटकारेदार स्वाद जुबां पर चढ़ जाएगा!

दक्षिण भारतीय खानपान को खास बनाती हैं चटनियां और उनकी सामग्री। करी पत्ता, नारियल, दाल या सरसों जैसी चीजों से सजी कुछ दक्षिण भारतीय चटनियों की रेसिपीज बता रही हैं ऋचा भारद्वाज

साउथ इंडियन खाने को स्पेशल बनाती हैं, उनकी चटनियां। खट्टी-मीठी, खुशबूदार चटनियां, डोसे से ले कर इडली, उत्तपम जैसी डिशेज का स्वाद बढ़ा देती हैं। दक्षिण भारत की चटनियों का स्वाद बढ़ा अनोखा होता है। इमली की खटास, नारियल की फ्रेशनेस, करी पत्ता, दाल, टमाटर जैसी कई चीजों सामग्रियों से बनी ये चटनियां खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ाती हैं। ऋचा भारद्वाज ने कुछ ऐसी ही चटनियों की रेसिपी साझा की है, जिन्हें बनाकर आप अपने दक्षिण भारतीय व्यंजनों को घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल स्वाद दे सकती हैं।

टमाटर चटनी सामग्री: • टुकड़ों में कटा टमाटर: 2 कप • कटा प्याज: 3/4 कप • लहसुन की कलियां: 8 • बारीक कटा अदरक: 1 चम्मच • करी पत्ता: 10 lतेल: 1 1/2 चम्मच • चना दाल: 1/2 चम्मच • उड़द दाल: 1 चम्मच • सूखी लाल मिर्च: 4 • जीरा: 3/4 चम्मच • नमक: स्वदानुसार, तड़का के लिए: • तेल: 1 1/2 चम्मच • काली सरसों: 1/3 चम्मच • उड़द दाल: 1/4 चम्मच • सूखी लाल मिर्च: 1 • हींग: चुटकी भर

विधि: पैन में तेल गर्म करें और उसमें चना दाल, उड़द दाल और लाल मिर्च डालें। मध्यम आंच पर दाल को सुनहरा होने तक भूनें। पैन में अब जीरा, करी पत्ता, अदरक और लहसुन डालें। एक मिनट तक भूनें। प्याज डालें और पारदर्शी होने तक चार से पांच मिनट तक भूनें। अब पैन में टमाटर, नमक और हल्दी डालें। अच्छी तरह से सभी सामग्री को मिलाएं। पैन को ढककर टमाटर को पांच से सात मिनट तक पकाएं। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तो गैस ऑफ कर दें और सामग्री को पूरी तरह से ठंडा होने दें।

पूरी सामग्री को ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें। नमक एडजस्ट करें और एक कटोरी में चटनी को निकाल लें। तड़का के लिए छोटे पैन में तेल गर्म करें और उसमें सरसों, उड़द दाल, लाल मिर्च और करी पत्ता डालें। दाल के सुनहरा होने तक तड़का को पकाएं। गैस ऑफ करने के बाद उसमें हींग डालें। तड़का को तैयार चटनी में डालकर मिलाएं। इस दक्षिण भारतीय टमाटर चटनी को इडली, डोसा या उत्तपम आदि के साथ सर्व करें।

करी पत्ता चटनी सामग्री: • करी पत्ता: 2 कप lहरी मिर्च: 4 • जीरा: 3/4 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • लहसुन: 3 कलियां • तेल: 1 चम्मच • नीबू का रस: 1 चम्मच-अन्य सामग्री: • चना दाल: 1 1/2 चम्मच • उड़द दाल: 3/4 चम्मच • कद्दूकस किया नारियल: 1/2 कप

विधि: करी पत्ता को तीन से चार बार पानी से अच्छी तरह से धो लें और छन्नी में डालकर रख दें ताकि अतिरिक्त पानी पूरी तरह से निकल जाए। करी पत्ता को सूती कपड़े पर सूखने के लिए फैला दें या टिश्यू पेपर से पानी पोंछ लें। पैन में आधा चम्मच तेल गर्म करें और उसमें उड़द दाल और जीरा डालें। जब दाल का रंग सुनहरा हो जाए तो पैन में लहसुन और हरी मिर्च डालें। मिर्च के क्रिस्पी होने तक सभी सामग्री को भूनें और पैन से निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें।

उसी पैन में बचा हुआ तेल गर्म करें और करी पत्ता डालें। करी पत्ता को क्रिस्पी होने तक भूनें। ध्यान रखें कि वह जले नहीं। पैन में कद्दूकस किया नारियल डालकर मिलाएं। दो से तीन मिनट तक भूनें और गैस ऑफ कर दें। सभी सामग्री को ठंडा होने दें और फिर ग्राइंडर में डालें। उड़द दाल वाले मिश्रण को भी ग्राइंडर में डालें। नीबू का रस, नमक और आवश्यकतानुसार पानी ग्राइंडर में डालें और चटनी पीस लें। नमक और नीबू एडजस्ट करें और सर्व करें।

मैसूर चटनी सामग्री: • तेल: 1 चम्मच • चना दाल: 1/2 कप • सूखी लाल मिर्च: 5 • नीबू का रस: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • कद्दूकस किया नारियल: 1 चम्मच • इमली का गूदा: 2 चम्मच • करी पत्ता: 10 • बारीक कटा अदरक: 1 चम्मच