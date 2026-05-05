सिर्फ 2 चीजों से बनाएं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम, घर पर मिलेगा बाजार जैसा स्वाद
गर्मियों में कुछ ठंडा और स्वादिष्ट खाने का मन हर किसी का करता है। ऐसे में टेंडर कोकोनट (नारियल पानी वाला नारियल) से बनी आइसक्रीम एक बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन है। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
गर्मियों में ठंडी और रिफ्रेशिंग आइसक्रीम खाने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन बाहर मिलने वाली आइसक्रीम में ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ऐसे में घर पर बनी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम एक आसान, स्वादिष्ट और थोड़ा हेल्दी विकल्प बन सकती है।
इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। नरम नारियल की मलाई और कंडेंस्ड मिल्क से बनने वाली यह आइसक्रीम बहुत क्रीमी और नेचुरल स्वाद वाली होती है। खास बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है, बाकी काम फ्रीजर करता है। अगर आप बिना मशीन के घर पर आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है।
जरूरी सामग्री
2–3 टेंडर नारियल का मलाई (coconut malai)
1 कप (लगभग 180 ग्राम) ठंडा कंडेंस्ड मिल्क
बनाने की आसान विधि
- नारियल की मलाई निकालें: सबसे पहले टेंडर नारियल को खोलकर उसकी सॉफ्ट मलाई निकाल लें। ध्यान रखें कि मलाई बहुत सख्त ना हो, तभी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी।
- ब्लेंड करें: अब एक मिक्सर में नारियल की मलाई और ठंडा कंडेंस्ड मिल्क डालें। इसे अच्छे से ब्लेंड करें ताकि एक स्मूद और गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाए।
- कंटेनर में डालें: इस मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में डालें। चाहें तो इसमें थोड़ी कटी हुई नारियल की मलाई भी मिला सकते हैं, इससे स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर होंगे।
- फ्रीज करें: अब इसे 6–8 घंटे या रातभर के लिए फ्रीजर में रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए।
- सर्व करने से पहले: जब आइसक्रीम निकालें, तो उसे 5–10 मिनट कमरे के तापमान पर रखें, ताकि वह थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और आसानी से स्कूप की जा सके।
परफेक्ट आइसक्रीम के लिए टिप्स
- मलाई सॉफ्ट होनी चाहिए: अगर नारियल की मलाई सख्त होगी, तो आइसक्रीम क्रीमी नहीं बनेगी। हमेशा ताजा और मुलायम मलाई का इस्तेमाल करें।
- कंडेंस्ड मिल्क ठंडा हो: चिल्ड कंडेंस्ड मिल्क से आइसक्रीम का टेक्सचर ज्यादा अच्छा आता है।
- मिठास चेक करें: फ्रीज करने से पहले मिश्रण का स्वाद चख लें। अगर कम मीठा लगे, तो थोड़ा और कंडेंस्ड मिल्क मिला सकते हैं।
क्यों खास है यह आइसक्रीम?
इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता
सिर्फ 2 चीजों से जल्दी तैयार हो जाती है
बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आती है
गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है
घर पर बाजार जैसा स्वाद! टेंडर कोकोनट आइसक्रीम एक आसान, हेल्दी और स्वादिष्ट डेजर्ट है, जिसे आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर बना सकते हैं। सिर्फ दो चीजों से तैयार यह आइसक्रीम ना सिर्फ आपका मन ठंडा करेगी, बल्कि आपको बाजार जैसी क्वालिटी का स्वाद भी देगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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