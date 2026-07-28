Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिना ज्यादा तेल के बनाएं कुरकुरे स्प्रिंग रोल, स्वाद भी सेहत भी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगर आपको बाहर के स्प्रिंग रोल पसंद हैं, तो अब उन्हें घर पर भी हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है। यह आसान रेसिपी स्वाद और सेहत, दोनों का बेहतरीन मेल है।

Make tasty spring rolls at home
कम तेल में टेस्टी स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका

शाम की हल्की भूख हो या बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना हो, स्प्रिंग रोल हर किसी को पसंद आते हैं। लेकिन बाहर मिलने वाले स्प्रिंग रोल में अक्सर ज्यादा तेल और कई अनहेल्दी चीजों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आप घर पर ताजी सब्जियों से हेल्दी स्प्रिंग रोल बनाएं, तो स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना मुश्किल नहीं है। अपनी पसंद की सब्जियां डालकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं घर पर कुरकुरे और हेल्दी स्प्रिंग रोल बनाने की आसान रेसिपी।

स्प्रिंग रोल बनाने के लिए क्या चाहिए ?

एक कप बारीक कटी पत्तागोभी, आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर, आधा कप पतली कटी शिमला मिर्च, दो हरे प्याज बारीक कटे हुए, दो बारीक कटे लहसुन की कलियां, एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच सिरका, एक बड़ा चम्मच तेल, स्प्रिंग रोल की शीट, चिपकाने के लिए आटे का घोल

ये भी पढ़ें:बिना क्रीम के यहां दी रेसिपी से बनाएं क्रीमी दाल मखनी, हर कोई कहेगा 'वाह'

झटपट बनाएं स्टफिंग

  • एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें अदरक और लहसुन डालकर हल्का भून लें।
  • अब गाजर, पत्तागोभी, शिमला मिर्च और हरा प्याज डालें। तेज आंच पर दो से तीन मिनट तक चलाते हुए पकाएं, ताकि सब्जियां हल्की कुरकुरी रहें।
  • अब नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें। गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।

ऐसे बनाएं स्प्रिंग रोल

  • एक शीट लें और उसके बीच में तैयार भरावन रखें।
  • दोनों किनारों को अंदर की ओर मोड़ें और रोल करते हुए अच्छी तरह बंद करें। आखिर में आटे का घोल लगाकर किनारा चिपका दें।
  • सभी रोल इसी तरह तैयार कर लें।

ये भी पढ़ें:10 मिनट में बनाना है लंच? आलू भुजिया पराठा ट्राई करें, बच्चों को खूब पसंद आएगा!

पकाने का तरीका

अगर कम तेल में बनाना चाहते हैं, तो इन्हें हल्के तेल से चिकना करके पहले से गर्म किए हुए ओवन या एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक सेंक लें। चाहें तो बहुत कम तेल में तवे पर भी धीरे-धीरे सेक सकते हैं। अगर कभी खास मौके पर बनाना हो, तो हल्के गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल भी सकते हैं।

इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के आसान तरीके

  1. ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डालें: मौसम के अनुसार मकई, मशरूम या पत्ता गोभी जैसी दूसरी सब्जियां भी मिला सकते हैं।
  2. कम तेल का इस्तेमाल करें: कम तेल में सेंकने से यह स्वादिष्ट भी रहेगा और हल्का भी।
  3. ताजा बनाकर खाएं: ताजा बने स्प्रिंग रोल का स्वाद सबसे अच्छा होता है।
  4. घर की चटनी के साथ परोसें: इसे हरी चटनी, टमाटर की चटनी या दही वाली चटनी के साथ परोस सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सब्जी नहीं! 1 बार तुरई की ये चटपटी सी चटनी ट्राई करें, उंगलियां चाटकर खाएंगे

ध्यान रखें

  • भरावन में पानी नहीं होना चाहिए, वरना शीट फट सकती है।
  • रोल को अच्छी तरह बंद करें, ताकि पकाते समय भरावन बाहर ना निकले।
  • सब्जियों को ज्यादा देर तक ना पकाएं, इससे उनका स्वाद और कुरकुरापन बना रहता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Recipe In Hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।