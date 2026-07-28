बिना ज्यादा तेल के बनाएं कुरकुरे स्प्रिंग रोल, स्वाद भी सेहत भी
अगर आपको बाहर के स्प्रिंग रोल पसंद हैं, तो अब उन्हें घर पर भी हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है। यह आसान रेसिपी स्वाद और सेहत, दोनों का बेहतरीन मेल है।
शाम की हल्की भूख हो या बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना हो, स्प्रिंग रोल हर किसी को पसंद आते हैं। लेकिन बाहर मिलने वाले स्प्रिंग रोल में अक्सर ज्यादा तेल और कई अनहेल्दी चीजों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आप घर पर ताजी सब्जियों से हेल्दी स्प्रिंग रोल बनाएं, तो स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना मुश्किल नहीं है। अपनी पसंद की सब्जियां डालकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं घर पर कुरकुरे और हेल्दी स्प्रिंग रोल बनाने की आसान रेसिपी।
स्प्रिंग रोल बनाने के लिए क्या चाहिए ?
एक कप बारीक कटी पत्तागोभी, आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर, आधा कप पतली कटी शिमला मिर्च, दो हरे प्याज बारीक कटे हुए, दो बारीक कटे लहसुन की कलियां, एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक, स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच सिरका, एक बड़ा चम्मच तेल, स्प्रिंग रोल की शीट, चिपकाने के लिए आटे का घोल
झटपट बनाएं स्टफिंग
- एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें अदरक और लहसुन डालकर हल्का भून लें।
- अब गाजर, पत्तागोभी, शिमला मिर्च और हरा प्याज डालें। तेज आंच पर दो से तीन मिनट तक चलाते हुए पकाएं, ताकि सब्जियां हल्की कुरकुरी रहें।
- अब नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें। गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
ऐसे बनाएं स्प्रिंग रोल
- एक शीट लें और उसके बीच में तैयार भरावन रखें।
- दोनों किनारों को अंदर की ओर मोड़ें और रोल करते हुए अच्छी तरह बंद करें। आखिर में आटे का घोल लगाकर किनारा चिपका दें।
- सभी रोल इसी तरह तैयार कर लें।
पकाने का तरीका
अगर कम तेल में बनाना चाहते हैं, तो इन्हें हल्के तेल से चिकना करके पहले से गर्म किए हुए ओवन या एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक सेंक लें। चाहें तो बहुत कम तेल में तवे पर भी धीरे-धीरे सेक सकते हैं। अगर कभी खास मौके पर बनाना हो, तो हल्के गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल भी सकते हैं।
इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के आसान तरीके
- ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डालें: मौसम के अनुसार मकई, मशरूम या पत्ता गोभी जैसी दूसरी सब्जियां भी मिला सकते हैं।
- कम तेल का इस्तेमाल करें: कम तेल में सेंकने से यह स्वादिष्ट भी रहेगा और हल्का भी।
- ताजा बनाकर खाएं: ताजा बने स्प्रिंग रोल का स्वाद सबसे अच्छा होता है।
- घर की चटनी के साथ परोसें: इसे हरी चटनी, टमाटर की चटनी या दही वाली चटनी के साथ परोस सकते हैं।
ध्यान रखें
- भरावन में पानी नहीं होना चाहिए, वरना शीट फट सकती है।
- रोल को अच्छी तरह बंद करें, ताकि पकाते समय भरावन बाहर ना निकले।
- सब्जियों को ज्यादा देर तक ना पकाएं, इससे उनका स्वाद और कुरकुरापन बना रहता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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