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चावल बच गए हैं? 10 मिनट में बना लें ये कुरकुरी और चटपटी फ्राइज, नोट करें रेसिपी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अक्सर रात के चावल बच जाते हैं। उन्हें फेंके नहीं, बल्कि ये क्रिस्पी और टेस्टी सी फ्राइज बनाकर तैयार कर लें। मुश्किल से 10 मिनट में ये स्नैक रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बार-बार खाने का दिल करेगा।

चावल बच गए हैं? 10 मिनट में बना लें ये कुरकुरी और चटपटी फ्राइज, नोट करें रेसिपी

चावल रात में बने या दिन में, अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़े बहुत बच ही जाते हैं। अब दोबारा तो किसी का इन्हें खाने का मन नहीं करता, ऐसे में कई लोग इनकी नई-नई रेसिपीज बनाकर ट्राई करते हैं। ऐसे ही एक रेसिपी आज हम आपके लिए ले कर आए हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप बचे हुए चावलों से कुरकुरी और टेस्टी फ्राइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। टोमैटो केचअप या चाय के साथ इनका स्वाद जबरदस्त आता है। आलू की फ्राइज तो आपने खूब ट्राई की होगी, लेकिन एक बार बचे हुए चावल से बनाकर देखें। इतनी ज्यादा कुरकुरी, चटपटी और टेस्टी बनती है कि आपके घरवाले हर बार इसी की डिमांड करेंगे। सबसे बेस्ट बात है कि ज्यादा चीजों और मेहनत की भी जरूरत नहीं है। बस जब भी चावल बच जाएं, फटाफट से ये टेस्टी फ्राइज बना लो।

चावल की फ्राइज बनाने के लिए सामग्री

बचे हुए चावलों से कुरकुरी और टेस्टी फ्राइज बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बचे हुए चावल (1 कप), उबले हुए आलू (3), स्वादानुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर, जीरा (1 चम्मच), चिली फ्लेक्स (1 चम्मच), धनिया पत्ता और तलने के लिए तेल।

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इस तरह बनाएं बचे हुए चावल की कुरकुरी फ्राइज

शाम की चाय के साथ आप बचे हुए चावल से ये कुरकुरी और टेस्टी फ्राइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आलू उबालकर छील लेने हैं। अब एक बाउल में बचे हुए चावल लें और उनमें उबले हुए आलू को मोटा-मोटा काटकर डाल दें। साथ में स्वादानुसार नमक एड करें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी मिलाएं।

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अगर आपको थोड़ी चटपटी फ्राइज बनानी हैं, तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी एड करें। साथ में आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हरा धनिया को बारीक काट कर एड करें, फिर सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपको आलू और चावल को अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि सभी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और किसी तरह की गुठलियां ना रहें।

जैसे ही डो तैयार हो जाए इसे दो हिस्सों में बांटे और लंबा शेप दें। इसे चाकू की मदद से छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें, फिर इसे हाथों से फ्राइज का शेप दे दें। आप चाहें तो थोड़ा सा डो ले कर उसपर बटर पेपर लगा लें, फिर बेल लें और चाकू की मदद से फ्राइज के आकार में काट लें। ये तरीका भी काफी आसान है। अब इसके बाद एक कढ़ाही में तेल गर्म होने के लिए रख दें, फिर फ्राइज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें।

स्वाद की टिप: फ्राइज के ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला या पेरी-पेरी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा और कुरकुरा टेस्ट आता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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