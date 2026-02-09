Hindustan Hindi News
Make Spongy and soft Rasgulla at home with this special trick
बाजार की तरह रसगुल्ले बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी, दूध उबालने के बाद मिला दें बस 1 चीज!

बाजार की तरह रसगुल्ले बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी, दूध उबालने के बाद मिला दें बस 1 चीज!

संक्षेप:

बाजार के रसगुल्ले काफी सॉफ्ट-स्पंजी होते हैं लेकिन क्या आपने कभी इन्हें घर पर बनाया है। चलिए बताते हैं घर पर सॉफ्ट रसगुल्ले कैसे बनते हैं। बस 1 ट्रिक को फॉलो करना होगा।

Feb 09, 2026 10:24 am IST
रसगुल्ला खाना हर किसी को पसंद होता है और ये ऐसी चीज है, जिसे आप किसी के भी आने पर खिला सकते हैं। रसगुल्ला बनाकर किसी स्पेशल को भेज भी सकते हैं लेकिन क्या आपका रसगुल्ला बाजार की तरह स्पंजी बन जाता है। बाजार वाले रसगुल्ले काफी सॉफ्ट, स्पंजी होते हैं, जो मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। इनका रसीला स्वाद मुंह में थोड़ी देर तक बना रहता है। अगर आप भी बाजार जैसा रसगुल्ला बनाना चाहते हैं, तो बस एक ट्रिक जान लीजिए। इस 1 ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल सॉफ्ट-स्पंजी रसगुल्ला घर पर बना सकते हैं। इसे कोई भी खाएगा को आप से बिना रेसिपी पूछे नहीं रह पाएगा।

क्या-क्या चाहिए- 1 लीटर दूध, 2 चम्मच पानी, 1 चम्मच सिरका, अरारोट का आटा, शक्कर।

बनाने का तरीका-

सबसे पहले 1 लीटर दूध को अच्छे से उबाल लें और साइड में कटोरी में 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच सिरका मिक्स करके घोल बनाएं। जब दूध उबल जाए, तब इसमें ये घोल मिलाकर चलाएं। ऐसा करने से दूध बिल्कुल फट जाएगा। अब एक सूती कपड़ा किसी बर्तन पर रखें और फटा हुआ दूध उसी से छान लें। फिर साफ पानी भी डालकर फटा दूध निचोड़ लें। पानी बिल्कुल निचोड़ने के बाद इसे हाथों से मसल लें और इसमें बिल्कुल भी कण नहीं रहने चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच अरारोट डालकर मिक्स करें। फिर इसे आटे की तरह गूंथ कर रखें और छोटी-छोटी बॉल बनाकर रखें।

चाशनी में रसगुल्ला बनाएं-

अब भगोने में एक कप चीनी और 4 कप पानी मिक्स करें। अब पानी तब तक उबालें, जब तक चीनी बिल्कुल घुल न जाएं। फिर इसमें रसगुल्ले डालकर 2-3 मिनट तक खुला पकाएं और फिर ढक्कन से कवर कर 10 मिनट तक पकाएं। फिर बीच में चम्मच से चलाएं और 15 मिनट और पका लें। अब गैस बंद करें। रसगुल्ले की चाशनी को निकालकर बर्फ वाले पानी से भरे भगोने में डालें और फिर सभी रसगुल्लों को एक-एक करके उसमें डालें। इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दें और बस आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। सॉफ्ट-स्पंजी रसगुल्ले का मजा लीजिए।

