कटहल का जाने वाला है सीजन! घर पर बना लें चटपटा अचार, दाल-चावल के साथ सालभर खाएं
कटहल की सब्जी तो आपने खूब बनाकर खाई होगी लेकिन क्या कभी कटहल का अचार खाया है। अगर नहीं खाया, तो सीजन जाने से पहले बनाकर रख लें। इसका अचार काफी टेस्टी बनता है और दाल-चावल के साथ खाने में बढ़िया स्वाद मिलता है।
Kathal Achar Recipe In Hindi: गर्मी और सर्दी की तरह हर सब्जी का अपना एक खास सीजन होता है। इन दिनों बाजार में कटहल खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश शुरू होते ही यह पकने लगता है। आमतौर पर जुलाई के बाद कच्चा कटहल मिलना काफी कम हो जाता है। कटहल के शौकीन लोग इसकी सूखी और रसेदार सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। वहीं, कई घरों में इसका स्वादिष्ट अचार भी बनाया जाता है। कटहल का अचार न सिर्फ बेहद चटपटा और लजीज होता है, बल्कि लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। अगर आपको भी कटहल पसंद है, तो सीजन खत्म होने से पहले इसका मसालेदार अचार बनाकर स्टोर कर लें। फिर पूरे साल दाल-चावल, पराठे या रोटी के साथ इसका स्वाद ले सकते हैं। आइए जानते हैं कटहल का चटपटा अचार बनाने की आसान रेसिपी।
अचार बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-
कच्चा कटहल – 1 किलो
सरसों का तेल – 250 मिलीलीटर
नमक – 80-100 ग्राम (स्वादानुसार)
हल्दी पाउडर – 2 बड़े चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – 2 बड़े चम्मच
पीली सरसों (राई) – 4 बड़े चम्मच
सौंफ – 3 बड़े चम्मच
मेथी दाना – 2 बड़े चम्मच
कलौंजी – 1 बड़ा चम्मच
हींग – 1/2 छोटा चम्मच
सिरका – 3-4 बड़े चम्मच
अचार के लिए कटहल कैसे करें तैयार
सबसे पहले सरसों का तेल चाकू और हाथ पर लगा लें और कटहल को छीलकर मीडियम या थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लें। कटहल के बीज न निकालें, अचार का स्वाद बढ़ाने में ये मदद करेंगे। अब बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें कटहल के कटे हुए टुकड़ों को 5-7 मिनट तक हल्का उबाल लें। ऐसा करने से कटहल हल्का नरम हो जाएगा और अचार के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। अब कटहल के टुकड़ों को पानी से हटाकर किसी साफ कपड़े या फिर धूप में 4-5 घंटे तक सूखने के लिए डाल दें। इससे कटहल की नमी निकल जाएगी।
अचार के लिए मसाला कैसे बनाएं
एक पैन में सौंफ, मेथी दाना और पीली सरसों को धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक हल्का भून लें। ठंडा होने पर इन्हें दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मसाला बहुत बारीक न पिसा हो, क्योंकि दरदरा मसाला अचार में बेहतर स्वाद देता है। अब एक बड़े बर्तन में पिसा हुआ मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कलौंजी और हींग डालकर अच्छी तरह मिला लें।
अचार बनाने की विधि
उबले हुए कटहल के टुकड़ों को मसालों में अच्छे से मिलाकर मिक्स करें। ऐसे मिक्स करना है कि मसाला कटहल के टुकड़ों पर अच्छे से चढ़ जाए। सरसों का तेल अचार में डालकर मिक्स करें, तेल से गीलापन पाकर कटहल में मसाला अच्छे से मिल जाएगा। अब इसमें 3-4 चम्मच सिरका डाल दें, इससे कटहल का अचार जल्दी गलेगा। अब कांच का जार लीजिए और उसमें अचार रख दें। इसे 2-3 दिन धूप दिखाएं और बीच-बीच में जार को हिलाकर अचार मिक्स करें। हफ्ते-10 दिन में कटहल का अचार खाने लायक तैयार हो जाएगा। बस फिर मजे से खाएं।
खास टिप्स- कटहल के अचार को ठंडी जगह पर रखें और ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल भी अंदर न जाए। वरना अचार में फफूंदी लग सकती है या फिर ये सड़ जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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