गाजर-मटर का जाने वाला है सीजन! इनका बनाकर रख लें चटपटा अचार, दाल-चावल के साथ सालभर खाएं

संक्षेप:

मटर और गाजर का सीजन जल्द ही जाने वाला है। ऐसे  में अगर आप इन्हें सालभर खाना चाहते हैं, तो झटपट अचार बनाकर रख लें। इनका अचार टेस्टी होगा और सालभर खराब नहीं होगा। चलिए दोनों की रेसिपी बताते हैं।

Feb 08, 2026 10:27 am IST
सर्दियों के मौसम में गाजर, मूली, मटर जैसी कई चीजें आती हैं, जिन्हें खाने में काफी मजा आता है। गाजर का हलवा और मटर का निमोना तो आप ने सर्दियों भर खूब खा लिया होगा लेकिन अब इनका सीजन जाने वाला है। सीजन जाने से पहले आप इनके अचार बनाकर भी रख सकते हैं। अचार सालभर खराब नहीं होंगे और दाल-चावल, रोटी के साथ खाने में स्वादिष्ट भी लगेंगे। चलिए आपको गाजर और मटर का अचार बनाने की अलग-अलग रेसिपी बताते हैं।

मटर का अचार-

सामग्री- मटर दाने – 1/2 किलो, सौंफ- 1 टी स्पून, अजवाइन- 3/4 टी स्पून, हल्दी- 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर- 1 टी स्पून, अमचूर- 1/2 टी स्पून, अचार मसाला- 4 टी स्पून, तेल- 2 टी स्पून।

बनाने का तरीका-

सबसे पहले मटर को छीलकर धोकर रखें और उसका पानी सूखने दें। फिर कढ़ाही में तेल गर्म करें। इसमें सौंफ और अजवाइन डालकर तड़का दें। फिर हरी मटर को इसी तेल में डाल दें और ऊपर से हल्दी, लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक डालकर चलाएं। आखिर में अचार वाला मसाला और खटाई भी मिक्स करें। बस फिर इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रखें और ढक्कन से कवर करें। मटर हल्की सी गल जाएं, तब गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर किसी शीशी या जार में भरकर रखें। मटर का अचार बनकर तैयार हो जाएगा।

गाजर का अचार-

क्या-क्या चाहिए- 1 किलो गाजर, 1/4 कप राई, 1 चम्मच मेथीदाना, 2 बड़े चम्मच सौंफ, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सिरका।

कैसे बनाएं-

सबसे पहले गाजर को छीलकर धोकर रखें और पानी सूखने दें। फिर इसे पतली फांक में काटकर 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें। गाजर सूखने के दौरान आप पैन में मेथी दाना को हल्का भून लें और फिर मिक्सर में मेथी दाना और राई को दरदरा पीस लें। अब पैन या कढ़ाही में तेल हल्का गर्म करें और इसमें हींग और गाजर के कटे हुए टुकड़े डालकर चलाएं। फिर इसमें सभी मसाले पिसा हुआ मेथी दाना, राई, स्वादानुसार नमक, कलौंजी, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर चलाएं और गाजर को मसालों में कवर करें। इसके बाद गैस बंद करें और अचार को ठंडा होने के लिए रख दें। जब गाजर का अचार ठंडा हो जाए, तब इसमें सिरका मिलाएं। इसके बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। सिरका डालने से गाजर अच्छे से गल जाएगी और अचार भी खराब नहीं होगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

