जान लें सॉफ्ट-सिल्की फालूदा सेव बनाने का सीक्रेट, बस चाहिए 2 चीजें!
फालूदा खाने का मजा उसकी मुलायम और पतली सेव के बिना अधूरा है। अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर सिर्फ दो चीजों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। ना ज्यादा मेहनत लगेगी और ना ही समय, ट्राई करें यह रेसिपी।
गर्मियों में जब ठंडे-ठंडे फालूदा का गिलास सामने आता है, तो सबसे पहले नजर उसके मुलायम और पतले सेव पर ही जाती है। यही सेव फालूदा को खास बनाता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ऐसा सेव सिर्फ बाजार से ही खरीदा जा सकता है। अगर आप भी यही मानते हैं, तो यह रेसिपी आपकी सोच बदल सकती है।
हैरानी की बात है कि जिस फालूदा सेव के लिए लोग पैकेट खरीदते हैं, उसे घर पर सिर्फ दो चीजों से बनाया जा सकता है। ना ज्यादा खर्च, ना लंबी तैयारी और ना ही ढेर सारी सामग्री। बस सही तरीका पता होना चाहिए। एक बार यह आसान रेसिपी सीख ली, तो जब भी फालूदा खाने का मन करेगा, सेव के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फालूदा सेव बनाने के लिए क्या चाहिए?
इस आसान रेसिपी के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए।
- कॉर्न फ्लोर
2. पानी
स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- सबसे पहले मिश्रण तैयार करें: एक पैन लें और उसमें कॉर्न फ्लोर डालें। अब धीरे-धीरे पानी मिलाते जाएं और अच्छी तरह चलाते रहें। ध्यान रखें कि मिश्रण में गांठें ना रहें। जब सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए, तब गैस चालू करें।
- धीमी आंच पर पकाना जरूरी: मिश्रण को लगातार चलाते रहें, कुछ ही मिनटों में यह गाढ़ा होने लगेगा। धीरे-धीरे इसका रंग हल्का पारदर्शी नजर आने लगेगा और मिश्रण चिपचिपा हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि मिश्रण बहुत ज्यादा सख्त हो गया, तो सेव बनाना मुश्किल हो जाएगा।
- थोड़ा ठंडा होने दें: गैस बंद करने के बाद मिश्रण को कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि यह पूरी तरह ठंडा ना हो। अगर मिश्रण ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो सख्त होने लगेगा और मशीन से आसानी से नहीं निकलेगा।
- सेव बनाएं: अब इस तैयार मिश्रण को जवे बनाने वाली मशीन में भर लें। यही मशीन फालूदा सेव को उसकी खास पतली बनावट देगी।
- बर्फ वाला पानी लें: एक बड़े कटोरे में ठंडा पानी लें और उसमें बर्फ भी डाल दें। अब मशीन से सेव बनाते हुए सीधे इस पानी में गिराते जाएं। ठंडा पानी सेव को तुरंत सेट करने में मदद करता है।
फालूदा सेव तैयार होने के बाद क्या करें?
- सेव को कुछ मिनट तक ठंडे पानी में ही रहने दें और फिर इन्हें छान लें।
- अब आप इन्हें ठंडे दूध, रबड़ी या फिर कुल्फी के साथ ड्राईफ्रूट्स और गुलाब सिरप डालकर परोसें।
परफेक्ट फालूदा के लिए अन्य टिप्स
- मिश्रण बहुत पतला ना रखें: अगर मिश्रण पतला होगा तो सेव सही आकार नहीं ले पाएगी।
- बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो: बहुत गाढ़ा मिश्रण मशीन से निकालना मुश्किल होगा।
- ठंडा पानी जरूर लें: यह सेव को सही आकार और मुलायम बनावट देता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।