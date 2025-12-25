कभी खाएं हैं गाजर के गुलाब जामुन? नए साल पर कुछ स्पेशल बनाना है, तो सीख लें रेसिपी!

संक्षेप: Gajar Gulab Jamun: शेफ निकिता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए गाजर के गुलाब जामुन की रेसिपी साझा की है। न्यू ईयर पर कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं।

जब बात हो गाजर की तो सबसे पहले गाजर का हलवा ही दिमाग में आता है। सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। खैर, अब हलवा तो आपने खूब बनाकर खाया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो शायद ही आपने सुनी भी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजर के गुलाब जामुन की, जिन्हें आप गाजर जामुन भी कह सकती हैं। ये खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि हर बार आप इन्हें ट्राई करना चाहेंगी। शेफ निकिता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इनकी रेसिपी साझा की है। न्यू ईयर पर कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं।

गाजर गुलाब जामुन बनाने के लिए सामग्री गाजर गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गाजर, मिठास के लिए खजूर, देसी घी, इलायची पाउडर, सूजी, दूध और मिल्क पाउडर। बस इन चीजों से आप टेस्टी गाजर के गुलाब जामुन बना सकती हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है।

कैसे बनाएं गाजर जामुन? गाजर जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंं। अब मिठास के हिसाब से थोड़े खजूर लें और गाजर के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। एक पैन में देसी घी गर्म करें, अब उसमें ये पेस्ट एड करें। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और थोड़ी देर भून लें। इसमें थोड़ी सी सूजी डालकर दो मिनट भून लें, फिर फुल क्रीम मिल्क एड करें और एक डो बना लें। डो ठंडा हो जाए तो जामुन की बॉल्स बना लें।