बिना मेकर के बन जाएगी सॉफ्ट इडली, कटोरी वाली ये ट्रिक करेगी कमाल, आप भी करें ट्राई
इडली-सांभर खाना सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है और ये क्विक नाश्ता है, जो जल्दी बन भी जाता है। लेकिन अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है, तो कटोरी में इसे आसानी से बना सकते हैं।
इडली-सांभर साउथ इंडियन की फेमस डिश है, जिसे लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इडली काफी हल्की होती है लेकिन इसे खाने से पेट अच्छे से भर सकता है। इडली में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और शरीर को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। बाजार की इडली खरीदकर खाने से अच्छा है कि आप घर पर इडली बनाएं। अगर मेकर नहीं हैं, तो कटोरी में इडली बनाएं। जी हां, इडली बनाने के लिए आपको बस कटोरी चाहिए। चलिए इडली बनाने का पूरा तरीका बताते हैं।
इडली बनाने की सामग्री
चावल – 3 कप
उड़द की दाल (धुली हुई) – 1 कप
बेकिंग सोड़ा – 1/2 टी स्पून
तेल या घी
नमक – स्वादानुसार
बैटर कैसे बनाएं
इडली का बैटर बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल को अच्छे से धोकर और साफ करें। फिर दोनों को अलग-अलग रातभर करीब 8-9 घंटे के लिए इन्हें भिगोकर रख दें। अब दोनों को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बनाएं और फिर एक बाउल में मिलाकर मिक्स करें। इस मिक्सचर में बेकिंग सोडा, नमक मिलाकर खमीर उठने के लिए किसी गर्म जगह पर 5-6 घंटे के लिए रख दें। अगर इडली का बैटर गाढ़ा लग रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं।
कटोरी में बनाने का तरीका
पहले एक तसला लें और उसमें पानी भरकर खौलने के लिए रखें। इसके ऊपर जाली वाली थाली गर्म होने के लिए रखें। फिर स्टील की कटोरी लें और उसमें घी या तेल चिकनाई के लिए लगाएं। अब इन कटोरियों में इडली वाला बैटर भरें और जाली वाली थाली पर रखें। ऊपर से किसी ढक्कन से 10 मिनट के लिए कवर करें। कुछ देर बाद आप इडली को पलटकर दूसरी तरफ भी ऐसे ही पका सकते हैं। बस आपकी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
