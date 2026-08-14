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बाजार की चीज स्लाइस पर खर्चा क्यों? घर पर बनाएं, तरीका है आसान

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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बर्गर या सैंडविच में चीज स्लाइस डालना पसंद है, लेकिन हर बार बाजार से पैकेट खरीदना नहीं चाहते? तो घर पर दूध और कुछ आसान चीजों से चीज स्लाइस बनाकर देखिए। तरीका भी काफी आसान है।

सैंडविच हो, बर्गर हो या फिर गरमागरम टोस्ट… ऊपर से चीज की एक स्लाइस मिल जाए तो खाने का मजा ही बदल जाता है। लेकिन हर बार बाजार से चीज का पैकेट खरीदना जरूरी नहीं है। अगर घर में दूध है, तो आप उससे चीज स्लाइस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे बनाना उतना मुश्किल है नहीं, जितना पहली बार सुनने में लगता है। ना बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा मेहनत।

सही तरीके से बनाने पर चीज स्लाइस अच्छी तरह सेट होगी और इसे अपनी पसंद के हिसाब से यूज भी कर पाएंगे। बच्चों के टिफिन से लेकर शाम के स्नैक तक, यह कई चीजों में काम आ सकती है। तो अगर घर पर चीज बनाने का मन है, तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें।

चीज स्लाइस बनाने के लिए क्या चाहिए?

1 लीटर लो-फैट मिल्क

2 से 3 बड़े चम्मच सिरका या नींबू का रस

1 छोटा चम्मच नमक

2 छोटे चम्मच अगर-अगर पाउडर

¼ कप दूध से निकला पानी

2 से 3 बड़े चम्मच दूध

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स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

1. सबसे पहले दूध को फाड़कर छेना बनाएं

एक बर्तन में दूध डालकर गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस या सिरका डालें। दूध को साथ-साथ चलाते रहें। कुछ ही देर में दूध का सफेद हिस्सा अलग होने लगेगा और पानी अलग नजर आएगा। जब आपको साफ पानी और सफेद छेना अलग-अलग दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें।

2. छेना और पानी को अलग करें

अब एक साफ कपड़ा लेकर उसमें फटा हुआ दूध डालकर छान लें। इससे छेना कपड़े में रह जाएगा और पानी अलग निकल जाएगा। इस पानी को फेंकने की जरूरत नहीं है। इसमें से थोड़ी मात्रा आगे चीज बनाने में इस्तेमाल होगी। छेने को अच्छी तरह छान लें, ताकि उसमें बहुत ज्यादा पानी ना बचा रहे।

3. छेने को एकदम स्मूद करें

अब छेना मिक्सर में डालें। इसमें नमक, बचा हुआ पानी और दूध डालें। अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। यहां जल्दबाजी ना करें। छेना जितना स्मूद होगा, चीज स्लाइस की बनावट उतनी ही अच्छी आएगी। मिश्रण एकदम क्रीमी और बिना दानों वाला होना चाहिए।

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4. अब आएगा चीज को जमाने वाला स्टेप

तैयार मिश्रण को एक पैन में निकालें और इसमें अगर-अगर पाउडर डालें। अब इसे मध्यम आंच पर करीब 5 मिनट तक पकाएं। इस दौरान मिश्रण को लगातार चलाते रहें। अगर इसे चलाना बंद कर दिया तो मिश्रण नीचे चिपक सकता है या इसमें गांठें बन जाएंगी। जब मिश्रण थोड़ा थिक और शाइनी दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें।

5. मिश्रण को एक प्लेट में फैलाएं

अब एक चपटी प्लेट या किसी फ्लैट डिब्बे में हल्का तेल लगाकर तैयार मिश्रण डालें। चम्मच की मदद से इसे बराबर फैला दें। यहां आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटाई रख सकते हैं। अगर आप ऐसी स्लाइस चाहते हैं जो आसानी से सैंडविच में रखी जा सके, तो मिश्रण की परत बहुत मोटी ना रखें।

Homemade Cheese Slice

6. फ्रिज में रखकर जमाएं

अब इसे फ्रिज में करीब 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। जब मिश्रण अच्छी तरह जम जाए, तो इसे बाहर निकालें और चाकू से इसे चौकोर आकार में काट लें। बस, आपकी घर की चीज स्लाइस तैयार है। इसे सैंडविच, बर्गर, टोस्ट या अपनी पसंद की किसी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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काम के टिप्स

  • छेना अच्छी तरह ब्लेंड करें: अगर छेना ठीक से नहीं पिसा तो चीज में छोटे-छोटे दाने रह सकते हैं।
  • अगर-अगर डालने के बाद चलाते रहें: इस स्टेप में बिल्कुल लापरवाही ना करें। लगातार चलाने से मिश्रण स्मूद रहेगा।
  • स्लाइस बहुत मोटी ना रखें: पतली चीज स्लाइस इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान रहती है।
  • जमने का पूरा समय दें: चीज को जल्दी फ्रिज से निकालेंगे तो वह ठीक से सेट नहीं होगी और काटते समय टूट सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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