पानी में बनेंगे सॉफ्ट वेज मोमोज, तेल की नहीं पड़ेगी जरूरत! कविता की रसोई से मिला मोमो बनाने का अनोखा तरीका
मोमोज तो आपने खूब खाए होंगे कभी स्टीम तो कभी फ्राइड वाले लेकिन क्या कभी पानी में बने वेज मोमोज खाए हैं। आज हम आपको पानी में तले हुए सॉफ्ट मोमोज की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं।
क्या आपने कभी सुना है कि मोमोज को पानी में फ्राई करके भी बनाया जा सकता है? अगर नहीं, तो अब ये वायरल ट्रिक जरूर ट्राई करें। आमतौर पर मोमोज को डीप फ्राई या स्टीम करके तैयार किया जाता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर पानी वाले मोमोज की रेसिपी खूब वायरल हो रही है। शेफ कविता ने भी इस अनोखे तरीके को ट्राई किया और पानी में ही सॉफ्ट व टेस्टी वेज मोमोज बनाकर दिखाए। देखने में ये बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। शेफ कविता का कहना है कि इस तरीके से बने मोमोज ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं। आइए जानते हैं पानी में वेज मोमोज बनाने की आसान ट्रिक।
मोमोज की फीलिंग तैयार करें
सबसे पहले तो आपको मोमोज के अंदर भरने के लिए सामान तैयार करना होगा। इसके लिए आपके पास जो भी सब्जियां हो जैसे- पत्तागोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज। इन चीजों को बारीक काटकर रख दें। पैन में तेल डालें और इन सभी चीजों को हल्का भून लें। जब सब्जियां भुन जाए, तब इसमें कसी हुई पनीर डालकर भी चलाएं। अब इसमें आपको पिसी हुई काली मिर्च, नमक, मोमोज वाली चटनी डालकर मिक्स कर देना है। इसके बाद गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर इस फीलिंग की छोटी-छोटी बॉल बनाकर रख लें।
मैदा गूंथना नहीं पड़ेगा
इस खास मोमोज रेसिपी में आपको मैदा गूंथने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर मोमोज बनाने के लिए पहले मैदा गूंथा जाता है, फिर उसकी लोई बनाकर उसमें स्टफिंग भरी जाती है। लेकिन इस वायरल तरीके में आपको सीधे सूखा मैदा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तैयार की हुई फीलिंग की छोटी बॉल लें और उसे सूखे मैदे में अच्छी तरह रोल करें। दूसरी तरफ एक बाउल में ठंडा पानी भरकर रखें। अब मैदे में लिपटी बॉल को पानी में डिप करें। इसके बाद उसी बॉल को दोबारा सूखे मैदे में रोल करें और फिर पानी में डुबो दें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराना है। ऐसा करने से फीलिंग के ऊपर मैदे की परत तैयार हो जाएगी और मोमोज का शेप बन जाएगा।
पानी में बना लें मोमोज
इन मोमोज को बनाने के लिए न तो स्टीम करने की जरूरत है और न ही डीप फ्राई करने की। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक भगोने में पानी गरम करें। पानी गरम होने के बाद उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें, ताकि मोमोज आपस में चिपके नहीं। अब तैयार किए हुए मोमोज को धीरे-धीरे गरम पानी में डालें और करीब 10 मिनट तक पकने दें। तय समय बाद मोमोज को एक-एक करके बाहर निकाल लें। आपके सॉफ्ट, टेस्टी और पानी में बने हेल्दी वेज मोमोज तैयार हैं। अब इन मोमोज को लाल चटनी के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी और ये काफी सिंपल भी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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