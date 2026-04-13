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सिर्फ 1 लीटर दूध से कुकर में बनाएं 35 रसमलाई, ठंडी-ठंडी खा कर मजा आ जाएगा!

Apr 13, 2026 08:05 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Rasmalai Recipe: क्या कभी आपने सोचा है कि प्रेशर कुकर में हलवाई जैसी रसमलाई भी बन सकती है? जी हां, तरीका फॉलो करेंगी तो एकदम मुंह में घुलने वाली स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होगी वो भी फटाफट।

सिर्फ 1 लीटर दूध से कुकर में बनाएं 35 रसमलाई, ठंडी-ठंडी खा कर मजा आ जाएगा!

मीठा खाने के शौकीन हर घर में होते हैं। खासतौर से खाने के बाद तो कुछ मीठा खाने की क्रेविंग सभी को होती है। ऐसे में क्यों ना घर पर ही कोई मिठाई बना ली जाए? गर्मियों में ठंडी-ठंडी, रबड़ीदार और सॉफ्ट-स्पंजी रसमलाई खाने का मजा ही कुछ और है। ये खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान भी है। आज तो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसे जानने के बाद तो आप हर बार रसमलाई ही बनाएंगी, वो भी फटाफट से प्रेशर कुकर में। एक लीटर दूध से काफी सारी रसमलाई बन जाएंगी, जो पूरी फैमिली के लिए काफी हैं। तो चलिए फटाफट से रसमलाई बनाने की रेसिपी जान लेते हैं, साथ ही कुछ हलवाइयों वाली टिप्स भी जानेंगे ताकि आपकी रसमलाई एकदम परफेक्ट बनें।

घर पर ही रसमलाई बनाने के सामग्री

रसमलाई बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गाय का दूध (1 लीटर), आधा नींबू या विनेगर, कॉर्न फ्लोर (डेढ़ चम्मच) या मैदा, चीनी (1 कप), मिल्क पाउडर (1/4 कप) और केसर के धागे।

1 लीटर दूध से कुकर में बनाएं रसमलाई

रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गाय का दूध उबलने के लिए रख दें। अगर आपके यहां पैकेट वाला दूध आता है तो लो फैट वाला ही खरीदें। अब एक कटोरी पानी में आधा नींबू एड करें, इसे आपको थोड़ा-थोड़ा दूध में डालना है और दूध को फाड़ लेना है। इस दौरान गैस की फ्लेम लो कर लें, जब छेना दूध से बिल्कुल अलग हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छानकर अलग कर लें और पानी से अच्छी तरह धो लें। अब किसी कपड़े में निचोड़कर सारा पानी अलग कर लें, पनीर बनकर तैयार हो जाएगा।

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अब पनीर को अच्छे से गूंथना है ताकि ये आपस में बाइंड हो जाए। इसके लिए कटोरी की तली से दबा-दबाकर आप पनीर को सॉफ्ट बना सकती हैं। अब इसमें डेढ़ चम्मच कॉर्न फ्लोर मिलाएं, इसकी जगह आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लें।

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चाशनी में पकाएं रसमलाई- अब बड़े साइज के कुकर या कढ़ाई में एक कप चीनी लें, उसमें तीन कप यानी तीन गुना पानी डालकर पका लें। चीनी मेल्ट हो जाए तो इसे रसमलाई की बॉल्स एड करें। ऊपर से ढक्कन रखकर ढक दें। आपको सीटी वगैरह नहीं लगानी है ना ही ढक्कन लगाना है। इन्हें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें। ये फूलकर थोड़े बड़े साइज की हो जायेंगी।

अब कुकर का ढक्कन लगाएं और दो सीटी आने तक पका लें। रसमलाई अंदर से भी पूरी तरह पक जाएंगी। प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद कुकर खोलें और रसमलाई को ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इन्हें दबा-दबाकर चाशनी बाहर निकाल लें, क्योंकि अभी आपको इन्हें दूध में भी डिप करना है।

रसमलाई के लिए दूध वाला घोल कैसे बनाएं?

अब एक बर्तन में एक गिलास दूध पकने दें। रंगत के लिए इसमें केसर के धागे एड करें और थोड़ी सी चीनी भी मिलाएं। दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए आप मिल्क पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना सकती हैं, इसे दूध में उबाल आने पर एड करें। अब दूध को एक उबाल आने तक पका लें, एकदम रबड़ीदार दूध बनकर तैयार होगा। इसे ठंडा होने दें, फिर इसमें रसमलाई मिला दें।

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टिप : रसमलाई को दूध में 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे वो अच्छी तरह दूध को सोक कर लेती है और साइज में डबल हो जाती है। आप रात में रसमलाई बना रहीं हैं, तो रातभर के लिए इसे छोड़ सकती हैं। सुबह खाने में मजा ही आ जाएगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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