Medu Vada: बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम! घर पर ऐसे बनाएं मेदू वड़ा
Crispy Medu Vada Recipe: अगर आपका मन बाजार जैसे कुरकुरे और मुलायम मेदू वड़ा खाने का है, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। इस आसान रेसिपी की मदद से आप घर पर ही स्वादिष्ट मेदू वड़ा बना सकते हैं।
साउथ इंडियन खाने की बात हो और मेदू वड़ा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर मिलने वाला सुनहरा, कुरकुरा और अंदर से मुलायम मेदू वड़ा लगभग हर किसी को पसंद होता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि इसे घर पर बनाना मुश्किल है या फिर यह बाजार जैसा नहीं बनेगा।
सच तो यह है कि अगर दाल सही तरीके से तैयार की जाए और कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो घर पर भी बिल्कुल होटल जैसा मेदू वड़ा बनाया जा सकता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।
मेदू वड़ा बनाने के लिए जरूरी चीजें
एक कप उड़द दाल
एक छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ
दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई
कुछ करी पत्ते बारीक कटे हुए
थोड़ा हरा धनिया
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च
स्वादानुसार नमक
तलने के लिए तेल
स्टेप 1: दाल तैयार करें
उड़द दाल को अच्छी तरह धोकर चार से पांच घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद दाल का पानी निकाल लें। अब इसे बहुत कम पानी डालकर गाढ़ा और मुलायम पीस लें। ध्यान रखें कि घोल पतला ना हो।
स्टेप 2: घोल तैयार करें
पीसी हुई दाल को एक बड़े बर्तन में निकालें। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, हरा धनिया, काली मिर्च और नमक डालें। घोल को पांच से सात मिनट तक एक ही दिशा में अच्छी तरह फेंटें। इससे घोल हल्का हो जाएगा और वड़ा फूला हुआ बनेगा।
स्टेप 3: वड़ा बनाएं
हाथ को हल्का गीला करें। थोड़ा-सा घोल हथेली पर रखें और बीच में उंगली से छोटा छेद बना दें। अगर शुरुआत में आकार बनाने में परेशानी हो, तो प्लास्टिक की शीट या केले के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेप 4: तलें
कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल बहुत तेज गर्म ना हो और ना ही बिल्कुल ठंडा। मध्यम आंच पर वड़े डालें। दोनों तरफ से सुनहरे और कुरकुरे होने तक तलें। फिर निकालकर अतिरिक्त तेल हटाने के लिए कागज पर रखें।
होटल जैसा मेदू वड़ा बनाने के अन्य टिप्स
- घोल पतला ना रखें: अगर घोल ज्यादा पतला होगा, तो वड़ा सही आकार नहीं ले पाएगा।
- घोल को जरूर फेंटें: अच्छी तरह फेंटा हुआ घोल वड़े को हल्का और मुलायम बनाता है।
- तेल का तापमान सही रखें: बहुत गर्म तेल में वड़ा बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है।
- कम पानी का इस्तेमाल करें: दाल पीसते समय जितना कम पानी डालेंगे, वड़ा उतना ही अच्छा बनेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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