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रात के बचे चावल में सिर्फ 4 चीजें मिलाकर बनाएं फूली-फूली इडली, इस 1 ट्रिक से 10 मिनट में बन जाएगा बैटर!

Apr 30, 2026 02:38 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Leftover Rice Idli Recipe: रात के चावल बच गए हैं तो उनसे आप हेल्दी और टेस्टी इडली बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती और फर्मेंटेशन के लिए रखना भी भी पड़ता। आइए फटाफट से रेसिपी जान लेते हैं।

रात के बचे चावल में सिर्फ 4 चीजें मिलाकर बनाएं फूली-फूली इडली, इस 1 ट्रिक से 10 मिनट में बन जाएगा बैटर!

कितना भी सोच-समझकर खाना बना लो, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। खासतौर से अगर रात को चावल बने हैं, तो काफी बार बच ही जाते हैं जिन्हें फ्रिज में स्टोर कर के रख दिया जाता है। अब इनका क्या किया जाए ये अक्सर समझ ही नहीं आता। दोबारा तो गर्म कर के खाने का मन करता नहीं है। तो क्यों ना इनकी फूली-फूली इडली बना ली जाएं? जी हां, रात के बचे हुए चावलों से इडली बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती हैं कि कोई कहेगा नहीं कि आपने इन्हें चावल से बनाया है। ये हेल्दी डिश है और फटाफट बन भी जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इसके साथ आप सांभर या नारियल की चटनी बना सकती हैं। टेस्टी और हेल्दी मील तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं।

बचे हुए चावल से इडली बनाने के लिए सामग्री

सुबह के नाश्ते में फूली-फूली इडली बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बचे हुए चावल (1 कप), सूजी (3/4 कप), दही (आधा कप), बेकिंग सोडा या ईनो (आधा चम्मच), स्वादानुसार नमक और जरूरत के हिसाब से पानी।

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नाश्ते में झटपट बनाएं चावल से इडली, देखें विधि

रात के बचे हुए चावल से आप फटाफट हेल्दी और टेस्टी इडली बना सकती हैं। इसके लिए फर्मेंटेशन प्रॉसेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जब मन हो और बचे हुए चावल रखे हों, आप इंस्टेंट इडली तुंरत बनाकर तैयार कर सकती हैं। बनाने के लिए सबसे पहले बचे हुए चावल मिक्सर में डालें और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लें, जो ना ही बहुत गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला।

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अब इस पेस्ट में दही, सूजी और स्वादानुसार नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। साथ में आप थोड़ा सा ऑयल भी मिला सकती हैं, इससे इडली काफी टेस्टी बनती हैं। अब इस बैटर को आपको लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा या ईनो मिलाकर बैटर तैयार कर लें।

इडली का बैटर बनकर तैयार है। अब एक मोल्ड में ऑयल लगाकर ग्रीस करें। फिर इसमें इडली का बैटर डालें और स्टीम होने के लिए रख दें। ध्यान रहे इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम रखें, ताकि इडली अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। लगभग 10-12 मिनट बाद चेक करें, इड़ली पक जाए तो स्टीमर से बाहर निकाल लें। इसे हल्का सा ठंडा होने दें, फिर चम्मच की मदद से मोल्ड से बाहर निकाल लें।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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