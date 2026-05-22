राजमा की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए उबालते-मसाला भूनते समय मिलाएं ये चीजें, शेफ की सीक्रेट रेसिपी बढ़ा देगी स्वाद
रेस्टोरेंट वाले राजमा गाढ़ी ग्रेवी के साथ काफी टेस्टी बनते हैं लेकिन घर पर अक्सर ग्रेवी पानी जैसी पतली हो जाती है और फिर खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके राजमा के साथ भी यही होता है, तो हम आपको होटल जैसे राजमा बनाने की सिंपल रेसिपी बताते हैं।
Rajma Recipe In Hindi: राजमा चावल या रोटी के साथ खाया जाए, हर तरह से इसका स्वाद लाजवाब लगता है। ज्यादातर भारतीय घरों में राजमा बनाकर खाया जाता है और बच्चे से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं। प्रोटीन से भरपूर राजमा स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, राजमा का असली मजा तभी आता है जब उसकी ग्रेवी गाढ़ी, क्रीमी और हल्की चटपटी हो। कई बार स्वाद अच्छा होने के बावजूद ग्रेवी पतली रह जाती है, जिससे पूरा टेस्ट फीका लगने लगता है। दरअसल, राजमा बनाते समय सबसे जरूरी होता है सही माप में पानी डालना और मसालों को सही तरीके से भूनना। अगर इन दोनों स्टेप्स में थोड़ी भी गलती हो जाए, तो राजमा का स्वाद और टेक्सचर दोनों बिगड़ सकते हैं। अगर आपके घर का राजमा भी अक्सर पतली ग्रेवी वाला बनता है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको शेफ ब्रिस्ती कुमारी की बताई आसान टिप्स और रेसिपी बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर ही रेस्टोरेंट और ढाबा-स्टाइल गाढ़ा और स्वादिष्ट राजमा बना सकती हैं।
छोले पकाने के लिए सामग्री-
250 ग्राम राजमा (रातभर भिगोया हुआ)
1.5 कप पानी (प्रेशर कुकर में पकाने के लिए)
2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
साबुत मसाले-
1 इंच दालचीनी
1 बड़ी इलायची
2 लौंग
1 साबुत सूखी लाल मिर्च
1 छोटा चम्मच जीरा
जावित्री का छोटा टुकड़ा
2 तेजपत्ता
ग्रेवी के लिए-
¼ छोटा चम्मच हींग
1 प्याज (पतले स्लाइस में कटा हुआ)
2 टमाटर (बारीक कटे हुए)
1.5 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
1 छोटा चम्मच छोले मसाला
1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
जरूरत अनुसार पानी (ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के लिए)
राजमा उबालने का सही तरीका
भगोने में राजमा भिगोएं, जिससे ये अच्छे से फूलें। अच्छे स्वाद और जल्दी पकाने के लिए राजमा को कम से कम 7-8 घंटे या रातभर पानी में भिगोकर रखें। इससे राजमा नरम हो जाते हैं और पेट पर भारी भी नहीं लगते। राजमा कुकर में उबालने के लिए डालते समय उसमें थोड़ा सा नमक, आधे से कम चम्मच बेकिंग सोडा, पानी, तेजपत्ता डालें और 5-6 सीटी लगाएं। ऐसा करने से आपका राजमा सही से गल जाएगा और फूटेगा नहीं।
मसाला भूनकर रेडी करें
सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल गर्म करें और हल्का धुआं निकलने तक पका लें। फिर इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, साबुत लाल मिर्च, जीरा, जावित्री, तेजपत्ता और हींग डालें। मसालों को कुछ देर तक ही भूनें। अब इसमें अब कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर 1–2 मिनट तक पकाएं। फिर हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।
मसाले में टमाटर पकाएं
जब आपका मसाला अच्छे से भुनकर रेडी हो जाए, तब इसमें टमाटर बारीक कटे हुए डालें और अच्छे से पकाएं। अगर काटकर नहीं डालना चाहते हैं, तो टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर को अच्छे से नरम होने तक पकने दें।
राजमा बनाएं
टमाटर पकने के बाद इसमें भिगोया हुआ राजमा डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, फिर डेढ़ कप पानी डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें और 5-6 सीटी आने तक या राजमा के नरम होने तक पकने दें। अब आपको ग्रेवी को थिक करने के लिए एक काम करना है और वह है कि पके हुए राजमा में से थोड़ा राजमा निकालें। इसमें कटे हुए प्याज, धनिया के डंठल और थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में ग्राइंड करें। अब इस पेस्ट को वापिस राजमा वाले कुकर में डालकर मिला दें। इससे राजमा की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी अच्छी होगी और स्वाद भी। अगर राजमा की ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी लगे तो पानी मिक्स कर लें। अब ऊपर से धनिया की पत्तियां, कसूरी मेथी, स्वादानुसार नमक डालकर चलाएं और 5-6 मिनट तक पकने दें। बस फिर आपका राजमा बनकर तैयार है। इसे चावल, पापड़, प्याज के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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