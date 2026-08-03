Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए मसाले में मिलाएं ये चीजें, शेफ की सीक्रेट रेसिपी से बढ़ेगा स्वाद

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लौकी के कोफ्ते बनाते समय अक्सर उसकी ग्रेवी पतली हो जाती है और फिर उसे खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चलिए हम आपको ग्रेवी गाढ़ी करने के कुछ टिप्स और पूरी रेसिपी बताते हैं।

make restaurant style lauki ke kofte with thicken gravy
लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी गाढ़ी करने की ट्रिक जानें

लौकी की साधारण सब्जी कम लोगों को पसंद होती है लेकिन इसके कोफ्ते हर कोई खाना पसंद करता है। लौकी के कोफ्ते बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी ग्रेवी अक्सर पतली हो जाती है। पतली ग्रेवी के साथ कोफ्ते खाने में मजा नहीं आता और चावल के साथ करी पानी सी लगती है। अगर आपकी लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी भी पतली हो जाती है, तो उसे गाढ़ा करने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक अपना सकते हैं। हम आपको शेफ शिखा की बताई लौकी के कोफ्ते की सिंपल रेसिपी बताने जा रहे हैं। उन्होंने ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आसान ट्रिक बताई है, जिसे बनाने के बाद आप उंगलियां चाटकर कोफ्ते खाएंगे। तो चलिए फिर होटल जैसे लौकी के कोफ्ते बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

कोफ्ते के लिए सामग्री

2 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 1/2 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, तलने के लिए तेल।

ग्रेवी के लिए सामग्री

2 बड़े प्याज (बारीक कटे), 2 टमाटर (प्यूरी), 10-12 काजू (15 मिनट भिगोकर पेस्ट बना लें), 2 बड़े चम्मच दही (फेंटा हुआ), 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 2 हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, 1/4 छोटा, चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच ताजी मलाई या फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच घी, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया सजाने के लिए।

होटल स्टाइल लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी

सबसे पहले आप कोफ्ते बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी को निचोड़कर रख लें। निकाले हुए पानी को फेंकें नहीं, बाद में ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी में बेसन, कॉर्नफ्लोर, नमक और सभी मसाले मिलाकर बैटर तैयार करें। कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें लौकी के छोटे-छोटे गोले बनाकर सुनहरा होने तक तल लें।

ये भी पढ़ें:एक कुकर में बन जाएगा टेस्टी लंच, बनाएं वन पॉट सिंधी कढ़ी रेसिपी

ग्रेवी करें तैयार

कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर चटकाएं साथ में तेजपत्ता डालें। प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर पकाएं। अब टमाटर प्यूरी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डालकर मसाला तब तक भूनें, जब तक तेल अलग न होने लगे। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आपको मसाला भूनते समय काजू का पेस्ट, फेंटा हुआ दही मिलाना है। इन चीजों को डालकर 4-5 मिनट धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। आखिर में थोड़ी सी मलाई, कसूरी मेथी और गरम मसाला मिक्स करें। मलाई से कोफ्ते की ग्रेवी रिच और गाढ़ी बनेगी। अगर ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी होने लगे, तब लौकी का बचा हुआ पानी इसमें मिला दें।

कोफ्ते बनाएं

मसाला पूरी तरह से बन जाए, तब इसमें बने हुए कोफ्ते डालकर 5 मिनट तक चलाएं। बस फिर आपकी लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। हरी धनिया से गार्निशिंग करें और इसे रोटी, चावल के साथ सर्व करें।

ये भी पढ़ें:भोलेनाथ के भोग के लिए मिनटों में तैयार करें मखाना की खीर, नोट कर लें रेसिपी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Cooking Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।