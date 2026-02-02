कटहल की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए मसाला भूनते समय मिलाएं ये चीजें, शेफ की सीक्रेट रेसिपी से मिलेगा गजब का स्वाद

संक्षेप: इस सीजन में कटहल खूब मिलता है और लोग इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन कटहल की मसालेदार सब्जी की ग्रेवी अगर गीली हो जाए, तो मजा खराब हो जाता है। चलिए बताते हैं कटहल की ग्रेवी को गाढ़ा कैसे बनाएं और इसकी पूरी रेसिपी क्या है?

कटहल की सब्जी हर घर में बनाई खाई जाती है, जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये वेज नॉन-वेज जैसी सब्जी है। लेकिन कटहल को बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसे बनाने के लिए पहले सही से छीलना पड़ता है, जिसमें हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। इसके बाद अगर पकाते से पानी ज्यादा हो जाए, तो ग्रेवी पतली हो जाती है। बस पतली ग्रेवी के साथ कटहल का पूरा मजा खराब हो जाता है। आज हम आपको मास्टरशेफ गुरकिरत सिंह की स्पेशल कटहल वाली रेसिपी बताने जा रहे हैं। शेफ की मां के हाथ की बनी कटहल की सब्जी खाएंगे, तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे और ग्रेवी भी गाढ़ी होगी। चलिए फिर होटल जैसा कटहल बनाने के लिए रेसिपी पढ़ें-

कटहल काटने के लिए सामग्री 1 कटहल, हल्दी, नमक, पानी, सरसों का तेल।

मसाला बनाने की सामग्री 3 प्याज, 6 टमाटर, 3-4 लौंग, 3-4 टुकड़ा लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, देगी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी।

पकाने के लिए सामग्री सरसों का तेल, तेजपत्ता, जीरा, हींग, 2 चम्मच दही, नमक स्वादानुसार, पानी, हरी धनिया।

होटल स्टाइल कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड, चाकू पर सरसों का तेल लगाकर कटहल को बड़े टुकड़ों में काट लें। फिर एक बड़े कटोरे में पानी रखें, इसमें हल्दी-नमक डालकर मिलाएं। इस पानी में कटहल के बड़े टुकड़ों को 2 मिनट के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद इसके छोटे टुकड़े काटें और छिलका हटाएं। ऐसा करने से कटहल चिपचिपे नहीं होंगे, आसानी से कटेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाही में तेल गर्म करें और उसमें तलकर अलग निकाल दें। मसाला तैयार करने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन लेकर छील-काट लें और मिक्सर में पीस लें। मसाला पेस्ट तैयार हो जाएगा।

कटहल की सब्जी बनाएं