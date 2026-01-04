Hindustan Hindi News
दम आलू की ग्रेवी बनानी है गाढ़ी, तो मिलाएं ये चीजें, शेफ की सीक्रेट रेसिपी से मिलेगा ढाबे जैसा स्वाद

संक्षेप:

दम आलू की ग्रेवी अक्सर हम लोगों से पतली हो जाती है और फिर इसे खाने में मजा नहीं आता। अगर आपकी दम आलू की ग्रेवी पतली हो जाती है, तो शेफ पारुल से इसे बनाने का सही तरीका जान लें। पारुल दम आलू में दो चीजें मिलाती हैं, जिससे ग्रेवी परफेक्ट बनेगी।

Jan 04, 2026 09:16 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दम आलू खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और कई खास मौकों पर इसे बनाया जाता है। जो लोग अंडा करी नहीं खाते, उनके लिए दम आलू सबसे अच्छा वेज ऑप्शन है। दम आलू रोटी या पुलाव के साथ भी काफी टेस्टी लगता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए जरूरी है कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनी हो। अगर दम आलू की ग्रेवी पतली हो गई, तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगी। फिर इसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। शेफ पारुल ने ढाबा स्टाइल दम आलू की सब्जी बनाने का तरीका बताया है। अगर आप भी ऐसे ही दम आलू बनाती हैं, तो आपको परफेक्ट ढाबा वाला दम आलू का स्वाद मिलेगा।

दम आलू के लिए सामग्री

ढाबा स्टाइल दम आलू बनाने के लिए आपको चाहिए- आलू छोटे एक जैसे साइज वाले, तेल फ्राई करने के लिए, नमक।

प्याज की ग्रेवी के लिए सामग्री

4 स्पून तेल, 4-5 कलियां लहसुन, 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च 3, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5-6 काली मिर्च, जीरा, हींग, दालचीनी, 2 लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, मैजिक मसाला,

टमाटर की ग्रेवी के लिए सामग्री

टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए आपको 3 टमाटर लेने हैं। इसके अलावा 8 काजू, दही।

ढाबा स्टाइल दम आलू बनाने की रेसिपी

सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से धो लें, फिर इनमें चाकू से थोड़े कट लगा दें। अब आपको कढ़ाही में 2 चम्मच तेल डालकर इन्हें फ्राई कर लेना है। जब ये हल्के भूरे हो जाए, तब बाहर निकाल लें और प्लेट में रख दें। अब उसी कढ़ाही में थोड़ा सा तेल और डालकर उसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी डाल दें। साथ ही इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च और चुटकी भर हींग भी डालना है। जब ये चीजें भुन जाए, तब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज-लहसुन, अदरक डाल दें। अब ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च, हल्की, धनिया पाउडर मिक्स करें। जब ये सब अच्छे से मिलकर भुन जाए, तब इसमें डालनी है टमाटर की प्यूरी। प्यूरी डालने के बाद स्वादानुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर चलाएं।

इसके बाद आपको इस ग्रेवी डालनी है, दही। जी हां, दही से फ्लेवर भी अलग मिलेगा और ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाती है। इसके साथ काजू का पेस्ट भी डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर फ्राइड आलू उठाकर ग्रेवी में मिला दें। अब अपने हिसाब से थोड़ा पानी मिलाएं, फिर इसमें मैजिक मसाला का ग्रेवी मसाला मिलाकर ढक्कन लगाएं। अब 5 मिनट तक इसे पकाएं। इसे खोलकर हरी धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करें। बस इस तरह से आपकी दम आलू की रेसिपी ढाबा स्टाइल बन जाएगी और इसका स्वाद भी कमाल का होगा। इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
