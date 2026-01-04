दम आलू की ग्रेवी बनानी है गाढ़ी, तो मिलाएं ये चीजें, शेफ की सीक्रेट रेसिपी से मिलेगा ढाबे जैसा स्वाद

संक्षेप: दम आलू की ग्रेवी अक्सर हम लोगों से पतली हो जाती है और फिर इसे खाने में मजा नहीं आता। अगर आपकी दम आलू की ग्रेवी पतली हो जाती है, तो शेफ पारुल से इसे बनाने का सही तरीका जान लें। पारुल दम आलू में दो चीजें मिलाती हैं, जिससे ग्रेवी परफेक्ट बनेगी।

दम आलू खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और कई खास मौकों पर इसे बनाया जाता है। जो लोग अंडा करी नहीं खाते, उनके लिए दम आलू सबसे अच्छा वेज ऑप्शन है। दम आलू रोटी या पुलाव के साथ भी काफी टेस्टी लगता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए जरूरी है कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनी हो। अगर दम आलू की ग्रेवी पतली हो गई, तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगी। फिर इसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। शेफ पारुल ने ढाबा स्टाइल दम आलू की सब्जी बनाने का तरीका बताया है। अगर आप भी ऐसे ही दम आलू बनाती हैं, तो आपको परफेक्ट ढाबा वाला दम आलू का स्वाद मिलेगा।

दम आलू के लिए सामग्री ढाबा स्टाइल दम आलू बनाने के लिए आपको चाहिए- आलू छोटे एक जैसे साइज वाले, तेल फ्राई करने के लिए, नमक।

प्याज की ग्रेवी के लिए सामग्री 4 स्पून तेल, 4-5 कलियां लहसुन, 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च 3, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5-6 काली मिर्च, जीरा, हींग, दालचीनी, 2 लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, मैजिक मसाला,

टमाटर की ग्रेवी के लिए सामग्री टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए आपको 3 टमाटर लेने हैं। इसके अलावा 8 काजू, दही।

ढाबा स्टाइल दम आलू बनाने की रेसिपी सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से धो लें, फिर इनमें चाकू से थोड़े कट लगा दें। अब आपको कढ़ाही में 2 चम्मच तेल डालकर इन्हें फ्राई कर लेना है। जब ये हल्के भूरे हो जाए, तब बाहर निकाल लें और प्लेट में रख दें। अब उसी कढ़ाही में थोड़ा सा तेल और डालकर उसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी डाल दें। साथ ही इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च और चुटकी भर हींग भी डालना है। जब ये चीजें भुन जाए, तब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज-लहसुन, अदरक डाल दें। अब ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च, हल्की, धनिया पाउडर मिक्स करें। जब ये सब अच्छे से मिलकर भुन जाए, तब इसमें डालनी है टमाटर की प्यूरी। प्यूरी डालने के बाद स्वादानुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर चलाएं।