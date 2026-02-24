छोले की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते समय मिलाएं ये मसाला, शेफ की सीक्रेट रेसिपी जान लीजिए
छोले की ग्रेवी अगर पतली हो जाए, तो खाने में मजा नहीं आता। अक्सर छोले में पानी का नाप गड़बड़ हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं छोले की ग्रेवी को गाढ़ा और स्वाद में जबरदस्त कैसे बनाएं।
छोले चावल और भटूरे खाना हर किसी को पसंद होता है। छोले लोग ऐसे भी बनाकर खा लेते हैं और तीज-त्योहार में भी इसकी डिमांड रहती है। छोले से चावल हो या रोटी हर किसी का स्वाद अलग आता है लेकिन अगर छोले की ग्रेवी पतली बन जाए, तो खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके छोले की ग्रेवी भी पतली हो जाती है, तो कुकिंग एक्सपर्ट कौसर राजा का बताया एक नुस्खा ट्राई करके देख लें। कौसर प्याज भूनने के बाद मसाला मिलाकर ग्रेवी को थिक कर लेती हैं। चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल में छोले बनाने की रेसिपी आपको बताते हैं।
मसाला बनाने के लिए सामग्री
तेजपत्ता, नमक स्वादानुसार, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 3 स्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर - ½ बड़ा चम्मच, अमचूर पाउडर - 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला - ½ बड़ा चम्मच।
पकाने के लिए सामग्री
उबले हुए छोले, भीगे हुए छोले का पानी, हींग, हरा धनिया, हरी मिर्च, 3-4 प्याज, 5-6 टमाटर, 2-4 कली लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक।
कैसे भिगोएं
छोले को एक रात पहले बड़े भगोने या तसले में भिगोकर रख दें। इसमें कुछ डालना नहीं है, बस 12-14 घंटे तक भिगोकर रखें। सुबह चने को पानी से अलग कर दें और दूसरे पानी के साथ कुकर में नमक चुटकी भर बेकिंग सोडा डालकर उबाल लें। 2-3 सीटी में छोला उबल जाएगा, फिर इसे पानी में ही रहने दें और साइड में रख दें।
होटल स्टाइल छोले बनाने की रेसिपी
कढ़ाही में घी या तेल डालें और गर्म होने दें। इसमें प्याज-लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भून लें। फिर इसमें सभी मसालों-नमक को मिक्स करें और साथ में अमचूर पाउडर और मैगी मसाला या गरम मसाला अच्छी मात्रा में मिलाएं। फिर आपको टमाटर की प्यूरी बनाकर इसी मसाले में मिलाकर उसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इस प्यूरी को भूनते समय इसमें हरी मिर्च के आधे-आधे टुकड़ों को काटकर मिलाएं और चलाएं। अब उबले हुए छोले डालें लेकिन कुछ छोले अलग रख लें। अब उबले छोले का पानी भी आप सही माप में डालें और अलग रखे हुए छोले को मिक्सी में पीसकर इसी में मिलाएं। इससे छोले की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और 5 मिनट तक इसे पकाकर गैस बंद करें। अब गार्निश के लिए हरी धनिया की पत्तियों को ऊपर से डालें। फिर इसे आप चावल, नान या रोटी के साथ खाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
