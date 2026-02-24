Hindustan Hindi News
छोले की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते समय मिलाएं ये मसाला, शेफ की सीक्रेट रेसिपी जान लीजिए

Feb 24, 2026 03:54 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
छोले की ग्रेवी अगर पतली हो जाए, तो खाने में मजा नहीं आता। अक्सर छोले में पानी का नाप गड़बड़ हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं छोले की ग्रेवी को गाढ़ा और स्वाद में जबरदस्त कैसे बनाएं।

छोले की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते समय मिलाएं ये मसाला, शेफ की सीक्रेट रेसिपी जान लीजिए

छोले चावल और भटूरे खाना हर किसी को पसंद होता है। छोले लोग ऐसे भी बनाकर खा लेते हैं और तीज-त्योहार में भी इसकी डिमांड रहती है। छोले से चावल हो या रोटी हर किसी का स्वाद अलग आता है लेकिन अगर छोले की ग्रेवी पतली बन जाए, तो खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके छोले की ग्रेवी भी पतली हो जाती है, तो कुकिंग एक्सपर्ट कौसर राजा का बताया एक नुस्खा ट्राई करके देख लें। कौसर प्याज भूनने के बाद मसाला मिलाकर ग्रेवी को थिक कर लेती हैं। चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल में छोले बनाने की रेसिपी आपको बताते हैं।

मसाला बनाने के लिए सामग्री

तेजपत्ता, नमक स्वादानुसार, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 3 स्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर - ½ बड़ा चम्मच, अमचूर पाउडर - 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला - ½ बड़ा चम्मच।

पकाने के लिए सामग्री

उबले हुए छोले, भीगे हुए छोले का पानी, हींग, हरा धनिया, हरी मिर्च, 3-4 प्याज, 5-6 टमाटर, 2-4 कली लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक।

कैसे भिगोएं

छोले को एक रात पहले बड़े भगोने या तसले में भिगोकर रख दें। इसमें कुछ डालना नहीं है, बस 12-14 घंटे तक भिगोकर रखें। सुबह चने को पानी से अलग कर दें और दूसरे पानी के साथ कुकर में नमक चुटकी भर बेकिंग सोडा डालकर उबाल लें। 2-3 सीटी में छोला उबल जाएगा, फिर इसे पानी में ही रहने दें और साइड में रख दें।

होटल स्टाइल छोले बनाने की रेसिपी

कढ़ाही में घी या तेल डालें और गर्म होने दें। इसमें प्याज-लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भून लें। फिर इसमें सभी मसालों-नमक को मिक्स करें और साथ में अमचूर पाउडर और मैगी मसाला या गरम मसाला अच्छी मात्रा में मिलाएं। फिर आपको टमाटर की प्यूरी बनाकर इसी मसाले में मिलाकर उसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इस प्यूरी को भूनते समय इसमें हरी मिर्च के आधे-आधे टुकड़ों को काटकर मिलाएं और चलाएं। अब उबले हुए छोले डालें लेकिन कुछ छोले अलग रख लें। अब उबले छोले का पानी भी आप सही माप में डालें और अलग रखे हुए छोले को मिक्सी में पीसकर इसी में मिलाएं। इससे छोले की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और 5 मिनट तक इसे पकाकर गैस बंद करें। अब गार्निश के लिए हरी धनिया की पत्तियों को ऊपर से डालें। फिर इसे आप चावल, नान या रोटी के साथ खाएं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

Cooking Tips

