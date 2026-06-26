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बच्चे हेल्दी नहीं खाते? 1 बार ये प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल पराठा ट्राई करें, नाश्ते में रोज डिमांड करेंगे!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो ये राजस्थानी मूंग दाल पराठा जरूर ट्राई करें। इसे बनाना भी सिंपल है और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मजा आ जाता है। कोई प्रोटीन रिच रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

बच्चे हेल्दी नहीं खाते? 1 बार ये प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल पराठा ट्राई करें, नाश्ते में रोज डिमांड करेंगे!

सुबह के नाश्ते में क्या बनाएं ये डिसाइड करना हर गृहिणी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। बच्चों को कुछ टेस्टी खाना होता है, वहीं उनके पोषण का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील होता है इसलिए इसमें इसमें कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने को मिल जाए, तो बेस्ट रहता है। ऐसी ही एक रेसिपी आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मूंग दाल की खिचड़ी से ले कर हलवा और चीला भी आपने खाया होगा, लेकिन क्या कभी मूंग दाल का पराठा ट्राई किया है? ये इतना ज्यादा टेस्टी और खस्ता बनता है कि बच्चे-बड़े सभी शौक से खा लेते हैं। मूंग दाल की वजह से ये प्रोटीन से भी भरपूर हैं। कुल मिलाकर ब्रेकफास्ट के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं।

मूंग दाल पराठा बनाने के लिए सामग्री

खस्ता और स्वादिष्ट मूंग दाल पराठा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा (2 कप), मूंग दाल (1 कप), जीरा (आधा चम्मच), साबुत धनिया (आधा चम्मच), 1 चम्मच सफेद तिल, अजवाइन (आधा चम्मच), कसूरी मेथी (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक, देसी घी (सेंकने के लिए) और ताजा हरा धनिया पत्ता।

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नाश्ते में बनाएं खस्ता और टेस्टी मूंग दाल पराठे

राजस्थानी मूंग दाल पराठा बनाने के लिए पहले से थोड़ी तैयारी कर के रखना जरूरी है। इसके लिए धुली हुई मूंग की दाल को दो घंटे के लिए भिगोकर रख दें, ताकि वो फूलकर सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद पराठे का आटा लगाकर तैयार करें। इसके लिए एक परात में गेहूं का आटा, भिगोकर रखी हुई मूंग की दाल, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें।

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साबुत धनिया और जीरा को हल्का सा दरदरा कूट लें, इससे इनका फ्लेवर बढ़िया आता है। इन्हें भी आटे में मिक्स करें, साथ में एक चम्मच सफेद तिल, हाथों से मसलकर अजवाइन और कसूरी मेथी एड करें। हरा धनिया अगर आपको पसंद है, तो थोड़ा सा काटकर एड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सा आटा लगा लें, फिर आटे को ढककर करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दें।

आधा घंटे बाद आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लें। एक लोई चकले पर रखें, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लें। गर्म तवे पर देसी घी लगाकर पराठे को दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंक लें। टेस्टी मूंगदाल पराठा बनकर तैयार हैं।

सर्विंग टिप: गरमा-गरम राजस्थानी मूंग दाल पराठा को दही और अचार के साथ सर्व करें। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त लगता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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