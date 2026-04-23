सूजी का हलवा बनेगा एकदम सॉफ्ट! हलवाई की तरह भूनते वक्त मिलाएं बेसन, मुंह में घुल जाएगी मिठास
सूजी का हलवा हलवाई वाला या फिर भंडारे का खाने में रसीला, मुलायम रहता है लेकिन घर वाला अलग दिखता है। क्या आपके मन में भी ये सवाल रहता है, तो हम आपको भंडारे जैसा रसीला-मुलायम हलवा बनाने की ट्रिक बताते हैं।
सूजी का हलवा लगभग हर घर में बनाया और पसंद किया जाता है। खास तीज-त्योहारों पर तो यह एक पारंपरिक मिठाई बन ही जाती है। हालांकि, घर पर बना हलवा अक्सर भंडारे वाले रवा हलवे जैसा रसीला और मुलायम नहीं बन पाता। ऐसे में मन में यही सवाल आता है कि आखिर वही स्वाद घर पर क्यों नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। दरअसल, सूजी का हलवा बनाते समय हम एक आम गलती कर बैठते हैं, जिसे सुधारना जरूरी है। साथ ही, सूजी भूनते समय एक खास चीज मिलाने से हलवे का स्वाद और टेक्सचर पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं भंडारे जैसा परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने की आसान रेसिपी।
सूजी का हलवा बनाने के इंग्रेडिएंट्स-
सूजी (रवा) – 1 कटोरी (मीडियम साइज की कटोरी लें, उसी से सभी चीजें नापनी होंगी)
घी- 1 कटोरी
चीनी- 1 कटोरी
पानी- 3 कटोरी
इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच
काजू, बादाम
किशमिश
सूजी भूनने का तरीका
सबसे पहले आपको कढ़ाही में 1 चम्मच घी डालना है और इसमें काजू-बादाम को रोस्ट करके बाहर कर लेना है। अब इसमें 1 कटोरी घी और डालें और सूजी को भूनना शुरू करें। सूजी तब तक भूनने होगी, जब तक इसका रंग हल्का गोल्डन ब्राउन ना दिखने लगे।
1 चीज मिला दें
गोल्डन रंग आते ही इसमें 1 चम्मच बेसन मिलाना है। यही इस हलवे की सीक्रेट ट्रिक है और हलवाई या भंडारे जैसा हलवा भी ऐसे ही बनता है। जब बेसन घी में भुनता है, तो उसमें से एक नट्टी खुशबू और स्वाद आता है। बेसन मिलाने से हलवे में क्रीमीनेस और सॉफ्टनेस आती है। 1 कटोरी सूजी में 1 चम्मच बेसन काफी है
पानी-चीनी का रेशियो
जब सूजी गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब 3 कटोरी पानी उबलने के लिए चढ़ाएं और सूजी भूनने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब पानी में सूजी ढंग से घुल जाएगी, फिर आप इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे।
पकाना कैसे है
सबकुछ डालने के बाद आपको सूजी के हलवे को कुछ देर तक चलाते रहना है, जब साइड से घी हलवे को छोड़ने लगे, तब आपका हलवा रेडी हो गया है। अब इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स- काजू, बादाम, किशमिश मिलाकर चलाएं। बस आपका सूजी का हलवा बनकर तैयार है। गर्मा-गरम इसे सर्व करें।
कुकिंग टिप्स- सूजी का हलवा बनाने के लिए आपको यही रेशियो लेना पड़ेगा, तभी परफेक्ट टेक्सचर और स्वाद मिलेगा। पानी, चीनी या सूजी कम होगी तो स्वाद बिगड़ सकता है। इस तरीके और रेशियो के साथ सूजी का हलवा बनाएंगी तो हमेशा ही हलवाई जैसा बनेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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