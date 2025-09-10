15 मिनट में बना सकती हैं पाव भाजी, नोट कर लें शेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी

पाव भाजी का स्वाद तो बच्चों-बड़ो सबको पसंद आता है। लेकिन जब भी घर में इसे बनाने की फरमाइश होती है। तो आप घबरा जाती हैं क्योंकि इसे बनाने में काफी सारा समय लग जाता है। या फिर पाव की भाजी मार्केट स्टाइल नहीं बन पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शेफ पंकज भदौरिया के ये 15 मिनट में पावभाजी बन जाने वाली रेसिपी सेव कर लें। जिससे आप झटपट पावभाजी बनाकर रेडी कर देंगी।