15 मिनट में बना सकती हैं पाव भाजी, नोट कर लें शेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी make pav bhaji in just 15 minutes chef pankaj bhadouria share recipe, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीmake pav bhaji in just 15 minutes chef pankaj bhadouria share recipe

15 मिनट में बना सकती हैं पाव भाजी, नोट कर लें शेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी

Pav Bhaji Recipe: पाव भाजी का स्वाद तो काफी सारे लोगों को पसंद आता है। लेकिन इसे घर में बनाना काफी झंझट भरा लगता है। अगर आप भी सोचती हैं कि पाव भाजी बनाने में घंटों लग जाएंगे तो शेफ पंकज भदौरिया की ये रेसिपी सेव कर लें। 15 मिनट में बन जाएगी।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 06:27 AM
share Share
Follow Us on
15 मिनट में बना सकती हैं पाव भाजी, नोट कर लें शेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी

पाव भाजी का स्वाद तो बच्चों-बड़ो सबको पसंद आता है। लेकिन जब भी घर में इसे बनाने की फरमाइश होती है। तो आप घबरा जाती हैं क्योंकि इसे बनाने में काफी सारा समय लग जाता है। या फिर पाव की भाजी मार्केट स्टाइल नहीं बन पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शेफ पंकज भदौरिया के ये 15 मिनट में पावभाजी बन जाने वाली रेसिपी सेव कर लें। जिससे आप झटपट पावभाजी बनाकर रेडी कर देंगी।

पावभाजी बनाने की सामग्री

एक गाजर

एक छोटे साइज का चुकंदर

दो टमाटर

दो आलू

चार से पांच कली लहसुन

बटर

तेल

एक प्याज बारीक कटा हुआ

एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई

टमाटर की प्यूरी

पावभाजी मसाला

नमक स्वादानुसार

कश्मीरी लाल मिर्च

पावभाजी बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले आलू और गाजर, चुकंदर को छीलकर धो लें। फिर इन्हें बड़े आकार में कट कर लें।
  • प्रेशर कूकर में डालें और साथ ही कटे हुए टमाटर, चार से पांच कली लहसुन और पानी डालकर सीटी आने तक उबाल लें।
  • पैन में बटर के साथ थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें।
  • बारीक कटा प्याज डालें और उसे भूनें।
  • साथ ही शिमला मिर्च को भी बारीक कट करते रहें।
  • जैसे ही प्याज सुनहरा हो जाए इसमे कटे हुए शिमला मिर्च को डाल दें।

- गैस की दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में सब्जियों को पकने के लिए रखा रहने दें। जैसे ही सीटी दो से तीन आए गैस की फ्लेम को बंद कर दें।

  • पैन में शिमला मिर्च जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च डालें और साथ ही पावभाजी मसाला डाल दें।
  • टमाटर की प्यूरी को डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
  • प्रेशर कुकर की सीटी आ चुकी है तो प्रेशर रिलीज कर ढक्कन हटाएं।
  • अब सब्जियों को कुकर में ही पहले मैशर की मदद से मैश कर लें।
  • अब इन सब्जियों को पैन में पलटें और तेज आंच करके कुछ देर पकने दें।
  • तवे को गर्म करें और पाव को बटर लगाकर सेंक लें।
  • बस गर्मागर्म परोसें।

Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।