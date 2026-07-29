ना मावा, ना घंटों पकाना! सिर्फ 1 कप दही-चीनी से बनाएं मुंह में घुलने वाली बर्फी, रेसिपी
मीठा खाने का दिल करे तो फटाफट एक कप दही से आप ये टेस्टी, मुंह में घुलने वाली वाली बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मावा, कंडेस्ड मिल्क, मलाई या घंटों की मेहनत नहीं लगती। ऐसी मिठाई बनती है कि खा कर मजा आ जाता है।
मीठा खाने की क्रेविंग अक्सर होती है। खासकर घर में बच्चे हों, तो उन्हें कुछ मीठे में चाहिए ही रहता है। ऐसे में ये दही चीनी की बर्फी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आमतौर पर आपने दही का रायता या कढ़ी जैसी डिशेज के बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी बर्फी भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। बिना मावा के ये मुंह में डालते ही घुल जाती है। सबसे अच्छी बात है कि ये मीठा तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। थोड़ी सी दही, चीनी और घर में रखी चीजों से बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फी बनकर तैयार होती है, जिसे देखकर कोई नहीं कहने वाला कि इसे आपने घर पर बनाया है और वो भी दही से। तो बस जब भी मीठा खाने का दिल करे या घर पर मेहमान आए हों, एक कप दही से ये टेस्टी, मुंह में घुलने वाली बर्फी बनाकर तैयार कर लें।
दही से बर्फी बनाने के लिए चाहिए होगी ये सामग्री
दही-चीनी वाली टेस्टी बर्फी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बिना पानी वाली गाढ़ी दही (1 कप), चीनी ( 1 कप), पीसी हुई चीनी (1 चम्मच), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), कुछ केसर के धागे (ऑप्शनल), देसी घी (1 चम्मच), गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता।
दही-चीनी से इस तरह बनाएं मुंह में घुलने वाली बर्फी
दही की बर्फी बनाने के लिए हंग कर्ड यानी गाढ़ी दही चाहिए होती है। इसके लिए नॉर्मल दही को किसी सूती कपड़े में बांधकर 3-4 घंटे के लिए लटकाकर रख दें, उसका सारा पानी निकल जाएगा। ऊपर से कोई वजनदार चीज भी रख दें, इससे दही बेहतर सेट होती है। इसके बाद एक छलनी लें और उसमें गाढ़ी दही को चम्मच से लगातार फेंटते हुए एक कटोरी में छान लें।
अब जितनी दही आपने ली है, उतनी ही चीनी इसमें मिलाएं और दोनों को मिक्स कर लें। इसके बाद गैस पर एक मोटे तले की कड़ाही चढ़ाएं और मीडियम फ्लेम पर दही वाले मिक्सचर को लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लें। फ्लेवर और रंगत के लिए आप केसर के कुछ धागे और इलायची पाउडर भी एड कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 मिनट के लिए और इस मिक्सचर को पका लें, फिर गैस बंद कर दें।
इसके बाद बर्फी के मिक्सचर को पूरी तरह ठंडा होने दें। फिर इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। एक ट्रे पर बटर पेपर फैलाएं और उसपर घी लगाकर ग्रीस करें। फिर बर्फी वाला मिक्सचर फैला दें और लगभग 15-20 मिनट के लिए इसे सेट होने दें। अब बर्फी को अपनी मनचाही शेप में काट लें, ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर गार्निश करें। रूम टेंपरेचर पर बर्फी को 2-3 घंटे जमने के लिए रख दें, या फिर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। दही-चीनी की बर्फी बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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