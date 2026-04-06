दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोलकर बनाएं बाजार जैसी बटरस्कॉच आइसक्रीम, सिंपल है रेसिपी!
Butterscotch Ice Cream Recipe: सिर्फ आपको बाजार से कस्टर्ड पाउडर खरीदना है, फिर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल बटरस्कॉच आइसक्रीम घर पर ही बना सकती हैं। इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनती है कि आप अगली बार बाजार से नहीं लाने वालीं।
गर्मियों का मौसम हो और बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उन्हें तो दिन में कई बार सिर्फ आइसक्रीम ही खानी होती है। ऐसे में बाजार वाली आइसक्रीम का खर्चा बढ़ाने से अच्छा है कि इसे घर पर ही तैयार कर लें। घर की आइसक्रीम ज्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। सिर्फ आपको बाजार से कस्टर्ड पाउडर खरीदना है, फिर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल बटरस्कॉच आइसक्रीम घर पर ही बना सकती हैं। बाकी सामान आपको अपनी रसोई में मिल ही जाएगा। सिर्फ कुछ ही चीजों से और बहुत ही आसान तरीके से इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनती है कि आप अगली बार बाजार से नहीं लाने वालीं। बच्चे भी रोज इसी की डिमांड करेंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी नोट कर लेते हैं।
मार्केट जैसी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए सामग्री
बाजार जैसी रिच और क्रीमी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- फुल क्रीम दूध (1 कप), कस्टर्ड पाउडर (2 चम्मच) और चीनी (1/4 कप)। बटर स्कॉच वाले क्रंच के लिए- चीनी ( आधा कप), बटर (1 चम्मच), ड्राई फ्रूट्स (काजू-बादाम) (3 चम्मच)। आइसक्रीम के लिए- व्हिपिंग क्रीम (1 कप), चुटकी भर पीला फूड कलर (ऑप्शनल), बटर स्कॉच एसेंस (कुछ बूंदे)।
कस्टर्ड पाउडर से बनाएं बटरस्कॉच आइसक्रीम
घर पर ही आप बाजार जैसी क्रीमी और डिलीशियस बटरस्कॉच आइसक्रीम बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में फुल क्रीम दूध, कस्टर्ड पाउडर और चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे गैस पर पकने चढ़ाएं और तबतक पकाएं, जबतक ये हल्का गाढ़ा नहीं हो जाता। इसके बाद दूध को ठंडा होने के लिए रख दें।
अब एक पैन में चीनी पकने रख दें। जब ये अच्छे से मेल्ट (पिघल) हो जाए तो लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लें। इसमें बटर का टुकड़ा डालें और साथ ही कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी एड करें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और तुरंत एक प्लेट में निकाल लें। आपको प्लेट में पहले से ही थोड़ा सा बटर लगाकर ग्रीस कर लेना है, इसमें मिक्सचर को फैलाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो दरदरा कूटकर क्रश कर लें।
अब एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम लें, उसमें तैयार किया हुआ कस्टर्ड दूध डालें और साथ ही येलो फूड कलर और बटरस्कॉच एसेंस डालें। अगर आपके पास बटरस्कॉच एसेंस नहीं है तो बटरस्कॉच फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज करें। अब सभी चीजों को अच्छे से व्हिस्क करें। ऊपर से बटरस्कॉच क्रंच डालें और मिक्सचर को एक कंटेनर में ट्रांसफर करें। इसे रातभर के लिए जमने छोड़ दें। आपकी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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