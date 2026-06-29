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चावल के आटे और बेसन के घोल से 10 मिनट में बनाएं बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरे, नोट कर लें सही माप

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बच्चों से बड़ों तक को बाजार वाले कुरकुरे खाना पसंद होता है लेकिन बाहर की चीजें नुकसान भी करती हैं। तो क्यों ना आप घर पर ही कुरकुरे बनाकर डिब्बा भरकर रख लो। चलिए आज हम आपको कुरकुरे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

चावल के आटे और बेसन के घोल से 10 मिनट में बनाएं बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरे, नोट कर लें सही माप

बाजार वाले कुरकुरे का पैकेट हम मिनटों में खत्म कर देते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को क्रिस्पी और स्पाइसी कुरकुरे खाना पसंद आता है। लेकिन बाजार की चीजें ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में क्यों न कुरकुरे घर पर ही बना लिए जाएं? जी हां, बाजार जैसे कुरकुरे घर पर भी बनाए जा सकते हैं और इसकी रेसिपी काफी आसान है। हम यह नहीं कह रहे कि स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा ही होगा, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से बनाएंगी तो स्वाद काफी हद तक मिलता-जुलता आएगा। साथ ही, आप अपनी पसंद के अनुसार मसाले और तीखापन कम या ज्यादा कर सकती हैं। चलिए फिर आपको रेसिपी बताते हैं।

कुरकुरे रेसिपी

कुरकुरे के लिए सामग्री

1 कप चावल का आटा

½ कप बेसन

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

½ छोटा चम्मच चाट मसाला

½ छोटा चम्मच अजवाइन (हल्का मसल लें)

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच तेल (मोयन के लिए)

जरूरत अनुसार पानी

तलने के लिए तेल

चावल का आटा करें तैयार

सबसे पहले आपको बड़े बाउल में चावल का आटा लेना, उसमें बेसन, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, अजवाइन डालकर अच्छे से मिला दें। अब इसमें 1-2 चम्मच तेल डालें और इसे हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से मसल लें। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त लेकिन चिकना आटा गूंथ लें। आटे को करीब आधे-1 घंटे के लिए सेट होने दें।

कुरकुरे बनाएं

कढ़ाही में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दें। अब आप सेव मेकर, मोटी जाली वाली मशीन या फिर कपड़े में इस आटे को भरें और कुरकुरे के शेप में इन्हें सीधा तेल में निकाल लें। थोड़ा निकालें और फिर कलछी से चलाएं, जिससे वह जल न जाए। जब कुरकुरे हल्के सुनहरे दिखने लगे, तब इन्हें बाहर निकाल लें। टिश्यू पेपर से लपेटकर एक्स्ट्रा ऑयल सोख लें।

मसाले की कोटिंग कैसे करें

बाउल में 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ¼ छोटा चम्मच काला नमक और एक चुटकी आमचूर पाउडर मिला लें। अब तले हुए कुरकुरे पर ये मसाला छिड़क दें और हाथों से अच्छे से मिला दें। बस कुरकुरे पर चटपटा मसाला कोटिंग हो जाएगी। फिर एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दें, जिससे लंबे समय तक ये कुरकुरे करारे बने रहेंगे। बस फिर आप इन्हें ऐसे खाएं या चाय के साथ खिलाएं।

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नोट- अगर आप बच्चों के लिए खासतौर पर बना रहे हैं, तो मिर्ची थोड़ी कम रखें। ज्यादा स्पाइसी होगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। साथ ही इन्हें तेल में हल्का भूनें, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट भी रहें। ज्यादा करारापन बच्चों के दांतों से कटेगा नहीं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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