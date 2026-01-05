पिज्जा-पराठे के लिए घर पर ही बनाएं चीज, सिर्फ 2 चीजों से बनेगा मार्केट जैसा! शेफ ने बताई रेसिपी

बच्चे हों या बड़े, आजकल चीज सभी का फेवरिट हो गया है। पराठे, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर जैसी कई डिशेज हैं, जिनमें चीज इस्तेमाल होता है और ये बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं। अब इसके लिए मार्केट से प्रोसेस्ड चीज लाना पड़ता है, जो महंगा भी होता है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स और मिलावट का भी खतरा होता है। ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही चीज बनाकर रख लें। अब ये सुनने में मुश्किल और झंझट भरा जरूर लग सकता है लेकिन यकीन मानिए ये फटाफट बन जाता है और आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती। शेफ पारुल गुप्ता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिर्फ दो चीजों से बनने वाले चीज की रेसिपी शेयर की है, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं।