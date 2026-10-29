शादियों वाली आलू-गोभी की मसालेदार सब्जी पसंद है? शेफ पारुल से जानें हलवाई वाली रेसिपी

शादी-ब्याह वाली मसाले में लिपटी आलू गोभी की सूखी सब्जी पसंद है, तो ये रेसिपी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। त्योहारों पर पूड़ी के साथ ये सुखी मसालेदार सब्जी खा कर मजा आ जाएगा। मेहमानों को भी इसका स्वाद काफी पसंद आने वाला है।

करवाचौथ से दिवाली तक, त्योहारों की लाइन लगी रहती है। इस दौरान घर में स्पेशल खाना भी बनता है, जिसमें आलू गोभी की सब्जी के साथ पूड़ी का कॉम्बिनेशन काफी पॉपुलर है। सूखी मसालेदार आलू गोभी की सब्जी खूब टेस्टी लगती है, लेकिन क्या आपने शादी-ब्याह वाली आलू गोभी मसाला की सब्जी खाई है? उसका स्वाद तो कुछ अलग ही रहता है। चटपटे से मसाले वाली ग्रेवी के साथ पूड़ी खा कर मजा ही आ जाता है। अक्सर लोग इसे घर पर बनाने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो हलवाई वाला टेस्ट नहीं आ पाता। शेफ पारुल ने शादियों वाले आलू गोभी मसाला की रेसिपी शेयर की है, साथ ही कुछ खास टिप्स भी। इन्हें फॉलो कर के आप त्योहारों पर घर में वही हलवाई जैसी स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी बना सकते हैं।

आलू-गोभी मसाला बनाने के लिए सामग्री आलू-गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-

ताजी फूलगोभी (1, मीडियम साइज), आलू (3, मीडियम साइज), तेल, तेज पत्ता (1), हरी इलायची (1), जीरा (1 चम्मच), हींग (1/4 चम्मच), प्याज (2), अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट (1 चम्मच), टमाटर (2), ताजी दही (5 चम्मच), बेसन (1 चम्मच), भीगे हुए काजू (4-5), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (2 चम्मच), जीरा पाउडर (आधा चम्मच), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच), नमक (स्वादानुसार), गर्म पानी (1 कप), देसी घी (1 चम्मच), जीरा (1/4 चम्मच), चीरा लगी हुई हरी मिर्च, अदरक, कसूरी मेथी (1 चम्मच), हींग और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (चुटकी भर)।

शादियों वाली आलू-गोभी मसाला की सब्जी बनाने की विधि स्टेप 1- आलू और गोभी काटकर तैयार करें सबसे पहले फूलगोभी को थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। अब इसे एक चम्मच नमक वाले गर्म पानी में भिगोकर रख दें। 2 मिनट बाद सारा पानी छानकर निकाल दें। इसके साथ ही आलू को छीलकर थोड़े बड़े टुकड़ों में काटकर रख लें।

स्टेप 2- तेल में तलें आलू और फूलगोभी एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें आलू के टुकड़े डालकर फ्राई कर लें। इन्हें पूरी तरह पकाना नहीं है, सिर्फ 70 प्रतिशत तक फ्राई कर के निकाल लें। अब इसी तेल में गोभी के टुकड़े भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें।

स्टेप 3- सब्जी का मसाला भूनकर तैयार करें कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें तेज पत्ता, हरी इलायची, जीरा, हींग और बारीक कटी हुई प्याज डालकर कुछ देर भून लें। प्याज के रंग बदलते ही इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एड करें। अब हलवाई वाला सीक्रेट नोट करें। दो टमाटर और थोड़ी सी धनिया की डंठल को पीसकर पेस्ट बना लें। इसे ग्रेवी में एड करें और कुछ देर के लिए भून लें। इसके बाद कुछ बेसिक मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। इन्हें ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से भून लें।

स्टेप 4- ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए करें ये काम मिक्सर में ताजी दही, बेसन और भिगोकर रखे हुए काजू डालकर पीस लें और एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे ग्रेवी में एड करें और गैस की फ्लेम लो रखते हुए लगातार चलाते हुए पका लें। इसे तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी तेल ना छोड़ने लगे।