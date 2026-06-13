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एक बार इस तरीके से बनाएं गोभी के पकोड़े, बार-बार खाने का करेगा मन

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Gobhi ke Crispy Pakode: बारिश हो या शाम की चाय, कुरकुरे गोभी पकोड़े मिल जाएं तो मजा दोगुना हो जाता है। अगर आपको भी स्ट्रीट फूड स्टाइल पकोड़ों जैसा स्वाद पसंद है, तो यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें।

एक बार इस तरीके से बनाएं गोभी के पकोड़े, बार-बार खाने का करेगा मन

सड़क किनारे स्टॉल्स पर तले जा रहे गरमा-गरम गोभी पकोड़ों की खुशबू शायद ही कोई नजरअंदाज कर पाए। बाहर से सुनहरे और कुरकुरे, अंदर से नरम गोभी और मसालों का शानदार स्वाद, यही वजह है कि यह नाश्ता हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।

कई लोग घर पर भी पकोड़े बनाते हैं, लेकिन अक्सर वह स्वाद और कुरकुरेपन जैसी बात नहीं आ पाती। कभी घोल पतला हो जाता है तो कभी पकोड़े नरम पड़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बने गोभी पकोड़े बिल्कुल बाजार जैसे कुरकुरे और स्वाद से भरपूर बनें, तो कुछ आसान टिप्स और सही तरीका अपनाकर यह काम बेहद आसान हो सकता है।

कुरकुरे गोभी पकोड़े बनाने के लिए सामग्री

गोभी के फूल

अदरक-लहसुन का पेस्ट

हरी मिर्च

हल्दी

लाल मिर्च

जीरा

सौंफ

काली मिर्च

धनिया पाउडर

नमक

बेसन

चावल का आटा

पानी

तलने के लिए तेल

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स्टेप 1: गोभी तैयार करें

  • गोभी के फूलों को अच्छी तरह धो लें, अब इन्हें एक मिनट के लिए गर्म पानी में हल्का उबाल लें। इससे गोभी साफ हो जाती है और पकोड़े ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं।

पकोड़ों के लिए गोभी
  • इसके बाद गोभी को निकालकर पूरी तरह सूखने दें। अगर गोभी में पानी रह जाएगा तो घोल अच्छी तरह नहीं चिपकेगा।

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स्टेप 2: तैयार करें मसालेदार घोल

  • एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा डालें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल दें।
  • थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल बहुत पतला ना हो, गाढ़ा घोल ही पकोड़ों को सही कुरकुरापन देता है।

स्टेप 3: अब शुरू करें पकोड़े तलना

पकोड़े तलना
  • सूखी गोभी को तैयार घोल में अच्छी तरह लपेट लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब गोभी के टुकड़ों को धीरे-धीरे तेल में डालें।
  • मध्यम आंच पर पकोड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। जल्दी-जल्दी तेज आंच पर तलने से पकोड़े बाहर से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से सही नहीं बनेंगे।

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ठेले जैसा कुरकुरापन पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  1. चावल का आटा जरूर मिलाएं: यही वह चीज है जो पकोड़ों को ज्यादा कुरकुरा बनाती है।
  2. घोल गाढ़ा रखें: पतला घोल पकोड़ों की परत को नरम बना सकता है।
  3. गोभी को अच्छी तरह सुखाएं: पानी रहने पर घोल ठीक से नहीं चिपकता।
  4. मध्यम आंच पर तलें: इससे पकोड़े अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे बनते हैं।

किसके साथ परोसें?

गरमा-गरम गोभी पकोड़े हरी चटनी, मीठी चटनी या एक कप गर्म चाय के साथ और भी स्वादिष्ट लगते हैं। अगर घर में मेहमान आने वाले हों, तो यह नाश्ता कुछ ही मिनटों में सबका दिल जीत सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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